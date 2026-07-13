Congreso y absentismo: tres diputados ya sancionados por no dar palo al agua y un problema que no se va

El Congreso ha comenzado a poner nombre y sanciones al absentismo parlamentario. Tres diputados ya han sido castigados y el asunto ha dejado de ser una simple queja interna para convertirse en un tema relevante tanto político como mediático. La pregunta no se limita a cuántas votaciones se pierden: también está en juego el mensaje que transmite una Cámara que exige presencia y, al mismo tiempo, tiene que lidiar con las agendas ministeriales y ausencias justificadas. Lo cierto es que este debate, que resulta recurrente, no parece tener una solución sencilla, como aquel carril bus que en vez de optimizar el tráfico, solo añade confusión y caos.

Qué ha pasado y por qué importa

Informes recientes indican que el Congreso ha sancionado a tres de sus miembros debido al absentismo, en un contexto donde la lista de diputados con más faltas incorpora figuras muy relevantes. Este contexto no es trivial: cuando la falta de asistencia trasciende a ser una anécdota y se convierte en un acto sancionable, el mensaje institucional cambia radicalmente. La polémica surge en un momento de especial sensibilidad, donde el control parlamentario se ha instaurado como una permanente trinchera, con la oposición observando cada vacío en el hemiciclo, mientras el Gobierno lucha por evitar que cualquier ausencia se utilice como munición política.

La imagen de la institución y la credibilidad de los grupos políticos están en juego. En efecto, el debate sobre el absentismo genera filtraciones a niveles más profundos: no solo se trata de asistencia, sino de cómo la opinión pública percibe dicho comportamiento. Si una figura pública no se presenta a una votación, automáticamente surgen sospechas de desinterés, lo que, en política, puede tener un efecto devastador sobre la reputación.

Quién falta más y qué dicen los datos

De acuerdo a registros publicados, algunos de los diputados con más ausencias incluyen a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, y Yolanda Díaz, entre otros. Aunque muchos de estos ausentes tienen más que justificada su falta debido a compromisos extraordinarios, la percepción pública no se ajusta fácilmente a estas categorías; el ciudadano común percibe que si un diputado no vota, algo no va bien. Y ahí es donde la interpretación simplista de los datos genera un verdadero desgaste en la confianza ciudadana hacia sus representantes.

A medida que se han intensificado las discusiones sobre el absentismo, el Congreso también ha estado considerando endurecer su régimen disciplinario general. Se plantean multas de hasta 2.000 euros para aquellos que alteren considerablemente el orden, lo que revela un ambiente de mayor exigencia reglamentaria. Todo parece indicar que la Cámara desea pasar de meras advertencias a consecuencias tangibles que respondan a una necesidad de ejemplaridad y responsabilidad.

Elemento Situación actual Sanciones por absentismo Ya hay tres diputados sancionados Debate político Crece la presión por la presencia y la ejemplaridad Perfil de ausentes frecuentes Predominan dirigentes con agenda nacional intensa Clima institucional Mayor exigencia disciplinaria en la Cámara

El coste político de faltar

El partido opositor ha sabido capitalizar este tema. Cada ausencia permite abrir un pequeño juicio moral sobre el adversario y transformar una votación puntual en un relato acerca del compromiso con el escaño. El Partido Popular ha arremetido contra el Gobierno por las “evasivas” y ausencias en el Congreso; una crítica que se vuelve más efectiva cuando el foco está en la asistencia, en lugar de en el contenido de lo que debiera ser debatido.

El Ejecutivo, por su parte, enfrenta retos diferentes. La cuestión reside en cómo equilibrar las obligaciones parlamentarias con la intensa vida política de ministros, líderes e, incluso, otros responsables que no siempre pueden estar presente en cada sesión. Las justificaciones suelen girar en torno a la necesidad de delegar o compensar, pero como en la política cualquier matiz se pierde rápidamente, las fotos de sillas vacías suelen hablar más que cualquier discurso.

Un problema viejo con apariencia nueva

El absentismo parlamentario no es un fenómeno reciente, pero su forma de manifestarse varía según las circunstancias políticas. En una legislatura polarizada, como la actual, cualquier falta puede volverse un escándalo. Además, en consultas donde los márgenes son ajustados, la asistencia se transforma en una cuestión de poder.

El juego político incluye un elemento de hipocresía, donde quienes hoy critican las ausencias ajenas podrían, en el futuro, encontrar fundamentos en sus propias obligaciones profesionales. La coherencia en estos debates es efímera. Al final, todos los reproches terminan en el mismo ciclo de justificaciones y números en la mano.

Tres sanciones en esta nueva política de absentismo ya han cambiado el panorama.

en esta nueva política de absentismo ya han cambiado el panorama. La presión no solo proviene de la oposición, sino también de un malestar interno por la percepción que generan las ausencias.

Las reformas en curso apuntan hacia un Congreso menos tolerante con la indisciplina.

Entre las curiosidades que deja esta situación, destaca que el debate sobre la presencia en el Congreso suele cobrar fuerza especialmente cuando faltan las figuras más icónicas, en comparación con las ausencias menos mediáticas. Y un dato más que es digno de mención: a veces, en política, una silla vacía puede hacer más ruido que cualquier alocución.