Encuestas / La ‘operación Rufián’ agita a la izquierda: 37 escaños para terminar de hundir a Sánchez

Una hipotética candidatura liderada por Gabriel Rufián, junto a Sumar y Podemos, podría irrumpir con fuerza en el Congreso. Sin embargo, esta «operación Rufián» tendría un efecto colateral devastador: el más perjudicado sería el PSOE, no la derecha. Este bloque, lejos de temblar, mantendría una mayoría absoluta cómoda.

Según una encuesta de SocioMétrica para El Español, esa alianza sumaría 37 escaños y un 13,3% de los votos, convirtiéndose en la cuarta fuerza estatal tras PP, PSOE y Vox. El problema es que muchos de esos diputados provendrían de las propias filas socialistas.

La propuesta dibuja una plataforma estatal encabezada por Rufián, integrando a Sumar y Podemos, alimentándose principalmente de los votantes progresistas. El desglose de procedencias es revelador:

14 escaños saldrían del PSOE .

saldrían del . 10 escaños procederían del PP y Vox (6 del PP y 4 de Vox).

procederían del (6 del PP y 4 de Vox). 2 escaños los perdería ERC y 1 Junts .

los perdería y . Los actuales representantes de Sumar y Podemos desaparecerían como marcas separadas.

Con este reagrupamiento, la izquierda a la izquierda del PSOE aumentaría su representación, pero el mapa político apenas se alteraría. PP y Vox mantendrían su mayoría absoluta, con unos 195 diputados en comparación con los 205 que conseguirían sin esta operación.

El nuevo bloque de la izquierda fusionada conseguiría un 13,3% del voto nacional, fortaleciendo un espacio que actualmente se muestra debilitado por los recientes fracasos en las autonómicas, como en Castilla y León y Andalucía.

Contexto: una izquierda a la izquierda del PSOE en caída libre

La ofensiva de Rufián no surge en un vacío. Tras los comicios de Castilla y León, donde Podemos perdió su único escaño, lanzó un aviso que resuena hoy: “Cero escaños a la izquierda del PSOE. No hacer nada es pura negligencia”.

El diagnóstico no mejora:

En Castilla y León, Podemos logró solo el 0,74% de los votos.

de los votos. En Andalucía, la unión de IU, Sumar y Podemos mantuvo cinco escaños, pero fue superada por Adelante Andalucía, que pasó de 2 a 8 diputados.

El patrón es claro: el espacio fragmentado entre Sumar, Podemos y otros actores no crece, sino que compite de forma interna. En este contexto, la propuesta de Rufián busca reagrupar a las izquierdas existentes para frenar la ola de la derecha y la extrema derecha.

El PSOE, atrapado entre el miedo al sorpasso y el coste de la aritmética

La «operación Rufián» se presenta como algo más que una coalición convencional. Rufián subraya que no se busca un “Sumar 2.0”, sino una coordinación plurinacional de izquierdas. La intención es clara:

Reagrupar a las izquierdas con representación territorial, desde ERC hasta Bildu .

. Evitar los vetos y exclusiones que caracterizaron el nacimiento de Sumar.

Experimentar con fórmulas flexibles, inspiradas en la colaboración en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, el sondeo de SocioMétrica indica que, aunque la fórmula revitalizaría la izquierda alternativa, no frenaría efectivamente el avance del bloque PP–Vox. Al final, la salida del Gobierno podría ser de Pedro Sánchez, no de Alberto Núñez Feijóo.

Para el PSOE, el escenario presenta un dilema:

Resistir a un reagrupamiento podría hacer que Sumar y Podemos se hunda y resten votos útiles.

Integrarse en una nueva coalición confirmaría que el ciclo del sanchismo se ha agotado y cedería posiciones en la izquierda.

La encuesta muestra que los 14 escaños que perdería el PSOE le dejarían con solo 89 diputados, su segundo peor resultado. El partido se transformaría en un socio debilitado, tanto del nacionalismo periférico como de un nuevo bloque alternativo a su izquierda.

El recuerdo de la ruptura entre Sumar y Podemos sigue fresco en la memoria colectiva. Ceder protagonismo a un liderazgo de ERC no es un trago fácil para muchos socialistas.

¿Rufián candidato estatal o catalán incómodo?

La encuesta también sugiere una dimensión simbólica relevante: la figura de Gabriel Rufián como el rostro nacional de una izquierda plurinacional. Su ascenso podría tener varias derivas:

En Cataluña , ERC podría perder escaños a cambio de reforzar la imagen de Rufián.

, ERC podría perder escaños a cambio de reforzar la imagen de Rufián. En Madrid , la derecha aprovecharía su figura para movilizar el voto anti-separatista.

, la derecha aprovecharía su figura para movilizar el voto anti-separatista. En el espacio de Podemos, se reabrirá la batalla por el liderazgo y el relato.

La encuesta no resuelve esa contienda interna, pero sí demuestra que hay más de treinta escaños esperando por un liderazgo claro.