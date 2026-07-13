Sánchez abre un nuevo frente con la regularización y el cambio de sexo de extranjeros

La decisión del Gobierno de permitir que los extranjeros regularizados cambien su nombre y sexo en la documentación española, a raíz de la ley trans y una nueva regularización, está suscitando un intenso debate. El entrelazado de política migratoria, identidad de género y gestión administrativa se perfilan como los temas candentes en esta legislatura.

Más de medio millón de inmigrantes podrían beneficiarse de la regularización, y algunos de ellos tendrían la oportunidad de rectificar su sexo y nombre en documentos españoles, sin nacionalidad o informes médicos requeridos. Este escenario genera una mezcla de derechos, sospechas y campañas electorales que resultan explosivas para el entorno político actual.

Regularización extraordinaria: quién, cómo y cuántos

La regularización extraordinaria está diseñada para inmigrantes que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, estimando unos 500.000 beneficiarios. La ministra de Migraciones ha presentado esta medida como una forma de regularizar la situación actual, recibiendo elogios de diversas ONG, mientras que la oposición la califica de efecto llamada.

Los pasos a seguir son claros:

Estancia previa en España antes del 31 de diciembre de 2025

en España antes del 31 de diciembre de 2025 Residencia mínima de cinco meses en el momento de la solicitud

de cinco meses en el momento de la solicitud Ausencia de antecedentes penales en España y otros países de residencia

en España y otros países de residencia Vínculos laborales o familiares, o situación de vulnerabilidad

Pese al reto logístico que supone, lo que más sorprende es cómo esta regularización coincide de forma paralela con la Ley 4/2023, conocida como la ley trans, que extiende el derecho al cambio de nombre y sexo a personas que no son nacionales españolas.

La ley trans abre la puerta a los extranjeros

Esta ley permite a cualquier persona de nacionalidad española mayor de 16 años solicitar la rectificación registral de sexo y nombre, sin necesidad de informes médicos. El artículo 50 surgió como una novedad, permitiendo a extranjeros solicitar esta rectificación si pueden demostrar que no pueden hacerlo en su país de origen.

Los requisitos se limitan a ser mayores de 16 años y acreditar la imposibilidad de realizar cambios de nombre y sexo en el país de origen, permitiendo así que inmigrantes hagan ajustes en sus documentos en España. Por tanto, no es obligatorio tener nacionalidad española. Además, aquellos que ya hayan cambiado legalmente su identidad en su país de origen pueden adaptar su documentación española en consonancia con ese cambio.

Choque político: derechos, seguridad jurídica y discurso público

La conjunción de la regularización masiva con la ley trans ha encendido las alarmas de la oposición y de ciertos sindicatos policiales, que hablan de una “barra libre” para los cambios de identidad. Mientras los defensores de la norma argumentan que se busca proteger derechos básicos de las personas trans migrantes, los críticos sugieren riesgos de fraude documental y complicaciones en el control de antecedentes.

Desde el ámbito LGTBI y organizaciones de migrantes se señala que el número de solicitudes de cambio de sexo y nombre dentro del proceso de regularización será relativamente bajo, con requisitos estrictos como:

Mínimo 16 años

Prueba de la imposibilidad de cambio en el país de origen

en el país de origen Cumplimiento de requisitos administrativos de la ley trans

Sin embargo, en el debate público, la cuestión se simplifica peligrosamente, generando malentendidos y tensiones.

Consecuencias posibles: de la administración al tablero electoral

El Registro Civil enfrenta un reto importante al gestionar esta avalancha de solicitudes para la modificación de identidad simultáneamente a la regularización masiva. La coordinación entre el Ministerio de Justicia y el de Migraciones será crucial para garantizar que los sistemas de control de antecedentes se mantengan intactos.

En el terreno político, se entrelazan numerosos debates:

Migración y seguridad

Reconocimiento de derechos LGTBI

Relaciones con socios de gobierno

Estrategia electoral de la oposición, que ve en este tema un potencial discurso

A medio plazo, no se descartan reformas adicionales que puedan surgir para regular estas nuevas realidades, lo que con seguridad captará la atención del Tribunal Constitucional si emergen recursos.

Un asunto serio con curiosidades inesperadas

A pesar de la seriedad del debate, existen curiosidades que surgen en la práctica: algunos migrantes trans tienen hasta tres documentos diferentes con nombres y sexos diversos, convirtiendo el tránsito por el aeropuerto en una especie de mini conferencia internacional sobre identidad.

Además, algunos solicitantes se presentan con la idea errónea de que cambiar su sexo en el DNI equivale a una actualización automática en los sistemas de su país de origen. La realidad es más prosaica, ya que cada nación opera de manera independiente en estos temas.

Mientras los juristas discuten sobre la ley y el Parlamento se enfrenta a la tensión social, la administración española se embarca en un capítulo más de su rica historia en la organización de situaciones complejas… esta vez, con nombres y sexos en revisión.