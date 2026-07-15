Dancausa elige Lleida como uno de sus primeros destinos al frente de Nuevas Generaciones y reivindica el crecimiento de la organización juvenil del PP

La ciudad de Lleida se ha convertido este martes en uno de los primeros escenarios políticos de Ignacio Dancausa tras asumir la presidencia nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Apenas unos días después de ser proclamado líder de la organización juvenil durante el Congreso Nacional celebrado en Valladolid, Dancausa ha querido escenificar su respaldo a la estructura provincial leridana, una de las que mayor crecimiento ha experimentado en Cataluña durante los últimos años.

La visita no ha sido casual. El dirigente nacional ha querido poner en valor la evolución de Nuevas Generaciones de Lleida, que actualmente se sitúa como la segunda organización provincial catalana con mayor número de afiliados, un dato que, según ha señalado, refleja el trabajo realizado por el equipo encabezado por Jordi Puigpinós y el creciente interés de los jóvenes por el proyecto político del Partido Popular.

Además del reconocimiento a la organización provincial, el encuentro ha servido para visualizar el protagonismo que Lleida adquiere dentro de la estructura nacional de Nuevas Generaciones tras el reciente nombramiento del concejal leridano Roger Melero como nuevo vicesecretario nacional de Inmigración.

Lleida gana peso dentro de Nuevas Generaciones

Durante su recorrido por diferentes puntos de la capital del Segrià, Ignacio Dancausa felicitó públicamente tanto a Jordi Puigpinós como a Roger Melero por el trabajo desarrollado durante los últimos años.

El presidente nacional aseguró que el crecimiento de la organización en la provincia demuestra que existe una nueva generación de jóvenes comprometidos con el proyecto del Partido Popular y defendió que los buenos resultados organizativos terminan traduciéndose también en una mayor representación dentro de la dirección nacional.

En este contexto, destacó especialmente la incorporación de Melero a la ejecutiva nacional como responsable del área de Inmigración, una designación que, a su juicio, evidencia la confianza depositada en el trabajo que se desarrolla desde Lleida.

Según Dancausa, el fortalecimiento de Nuevas Generaciones en la provincia representa un ejemplo de implantación territorial dentro de Cataluña y una muestra de que el partido continúa ampliando su presencia entre los jóvenes.

La inmigración centra el mensaje político de la visita

Uno de los principales ejes de la jornada fue el análisis de la situación migratoria y de los retos relacionados con la convivencia y la integración.

Durante la visita, Dancausa recorrió distintas zonas de Lleida acompañado por responsables de Nuevas Generaciones para conocer de primera mano algunas de las inquietudes trasladadas por jóvenes y vecinos.

El dirigente nacional defendió la necesidad de distinguir entre quienes llegan a España de manera legal con voluntad de trabajar e integrarse y los problemas derivados, según explicó, de una inmigración irregular que considera insuficientemente gestionada por las administraciones.

En este sentido, sostuvo que la acogida debe ir acompañada del cumplimiento de la legislación vigente y del respeto a las normas de convivencia, afirmando que la integración constituye un elemento indispensable para garantizar la cohesión social.

Roger Melero reivindica la integración como garantía de convivencia

El nuevo vicesecretario nacional de Inmigración aprovechó la visita para fijar algunas de las líneas que marcarán su trabajo dentro de la organización juvenil.

Roger Melero defendió la importancia de evitar la aparición de barrios donde diferentes comunidades desarrollen su vida de manera completamente aislada unas de otras y subrayó que la integración debe entenderse como un proceso basado en el conocimiento y respeto de las costumbres, las tradiciones y los valores que forman parte de la identidad cultural española.

El dirigente leridano considera que la convivencia requiere la implicación tanto de las instituciones como de quienes deciden establecerse en España, insistiendo en la necesidad de favorecer modelos de integración que refuercen la cohesión social.

Puigpinós atribuye el crecimiento al trabajo de proximidad

Por su parte, el presidente provincial de Nuevas Generaciones de Lleida, Jordi Puigpinós, puso el acento en el crecimiento experimentado por la organización durante los últimos años.

A su juicio, cada vez son más los jóvenes que se acercan al Partido Popular buscando respuestas a cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, el empleo, la seguridad o la inmigración.

Puigpinós defendió que el incremento del número de afiliados responde a una estrategia basada en la presencia constante sobre el territorio y en la capacidad de abordar, sin ambigüedades, los problemas que afectan a la juventud.

Reunión de trabajo para preparar los próximos meses

Tras el recorrido por la ciudad, Ignacio Dancausa mantuvo una reunión de trabajo con los principales responsables de Nuevas Generaciones de Lleida.

En el encuentro participaron el presidente provincial, Jordi Puigpinós; el nuevo vicesecretario nacional de Inmigración, Roger Melero; la presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña, Jimena Vallejos, además de otros miembros de la organización juvenil.

La reunión sirvió para analizar la situación interna de la organización, planificar la actividad política de los próximos meses y coordinar las principales líneas de actuación tanto a nivel provincial como autonómico y nacional.

Durante el encuentro, Dancausa trasladó su respaldo a la organización leridana y animó a sus integrantes a continuar ampliando la presencia del proyecto del Partido Popular entre los jóvenes.

Una visita con fuerte simbolismo político

La elección de Lleida como una de las primeras paradas institucionales del nuevo presidente nacional de Nuevas Generaciones supone un respaldo explícito al trabajo desarrollado por la organización provincial y evidencia el creciente protagonismo que ha adquirido dentro de la estructura del Partido Popular.

El reconocimiento al incremento de afiliados y la promoción de Roger Melero a la dirección nacional consolidan el peso político de Lleida en el organigrama juvenil del partido y refuerzan la apuesta de la dirección nacional por una organización que aspira a seguir creciendo en Cataluña.

Con esta visita, Ignacio Dancausa inaugura una etapa en la que pretende reforzar la implantación territorial de Nuevas Generaciones y situar cuestiones como el empleo juvenil, el acceso a la vivienda, la seguridad y la inmigración entre las principales prioridades de la organización.