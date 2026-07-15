El juez Calama desmonta el relato de Zapatero sobre Análisis Relevante

La escena en la Audiencia Nacional parecía más sacada de un drama judicial que de una declaración institucional. Frente a frente, el magistrado José Luis Calama y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero desmenuzaban el núcleo del caso Análisis Relevante, esa consultora que el juez calificó como una estructura creada “para recibir comisiones”.

Lejos de la grandilocuencia de investiduras o mítines, el antiguo líder del Ejecutivo tuvo que justificar durante horas cómo una empresa en la que no aparece formalmente como socio ni administrador logró canalizar cerca de 500.000 euros hacia su cuenta y la de sus hijas, sin contar con un solo contrato escrito.

El mensaje del juez: “esto se creó para cobrar comisiones”

Al inicio del interrogatorio, Calama se centró en lo esencial. Desde su perspectiva, Análisis Relevante “parece que se establece para recibir comisiones” vinculadas a un supuesto tráfico de influencias, con Zapatero moviendo los hilos tras las cortinas.

El juez le recordó al ex presidente que los investigadores sostienen la siguiente tesis:

La consultora operaba como una pantalla para desviar comisiones.

para desviar comisiones. El dinero que entraba “básicamente va” a Zapatero como persona física y a la sociedad de sus hijas.

Sin su intervención, la mercantil “habría quebrado”.

En ese instante surge una frase clave que resume la línea de investigación y que recoge Okdiario en su crónica sobre la declaración: el juez le deja claro que Análisis Relevante se creó para cobrar comisiones, subrayando que la empresa “no sería nadie sin usted”. Esta idea vertebra todo el interrogatorio y cuestiona la coartada del mero “consultor externo”.

Medio millón sin contrato: “era un acuerdo de confianza”

El foco del interrogatorio giró en torno a los casi 490.000 euros facturados por Zapatero a Análisis Relevante por informes de geopolítica y análisis internacional, realizados —según él— de su “puño y letra”.

Cuando el juez inquirió sobre la falta de cualquier contrato escrito, el ex presidente argumentó que se trataba de “un acuerdo de confianza” con el administrador de la consultora, Julio (Julito) Martínez Martínez, amigo suyo desde “aproximadamente 2011”.

En los audios de la declaración, difundidos por varios medios, se aprecian varias claves del relato de Zapatero:

“ Fui el consultor principal ”, sostiene para justificar el volumen de pagos.

”, sostiene para justificar el volumen de pagos. Asegura haber llevado a cabo un “ trabajo intenso ” y que “lógicamente tengo derecho a percibir ese dinero”.

” y que “lógicamente tengo derecho a percibir ese dinero”. Niega cualquier irregularidad en sus ingresos y presenta todo como servicios profesionales, debidamente facturados y declarados.

Sin embargo, para el juez no es “normal” que una relación profesional tan significativa carezca de soporte escrito, más aún cuando el cliente es una empresa cuyo negocio depende casi exclusivamente del reclamo del ex presidente.

El silencio sobre Julito y la línea roja de Plus Ultra

Uno de los momentos más tensos del interrogatorio se dio cuando el magistrado preguntó a Zapatero si mantiene contacto hoy con Julito Martínez, administrador de Análisis Relevante. La respuesta fue contundente: “No contesto”.

Ese silencio contrasta con dos hechos ya incorporados al caso:

El propio Zapatero admite una amistad con Julito que “data desde aproximadamente 2011”.

con Julito que “data desde aproximadamente 2011”. La instrucción investiga una supuesta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, prestando especial atención al uso de la consultora como vehículo económico.

El capítulo relacionado con Plus Ultra también es delicado. El ex presidente se muestra rotundo en los audios: “Nunca intervine a favor de Plus Ultra” y “no ayudé a Plus Ultra, cobré por informes generales sobre geopolítica”.

No obstante, el juez encuadra esas afirmaciones dentro de un contexto más amplio: la polémica concesión del rescate público a la aerolínea, así como la cercanía política y personal entre Zapatero y el Gobierno detrás de esa decisión, además del flujo monetario a través de Análisis Relevante. La tensión es palpable entre su defensa como técnico y las sospechas sobre un pago por influencia.

El “dato mata relato”: fricción entre relato político y lógica judicial

En diversas etapas del interrogatorio, Calama toma distancia respecto a la narrativa del ex presidente. La idea de ser un simple consultor ajeno al manejo empresarial contrasta con varios datos objetivos:

No figura como propietario ni administrador en Análisis Relevante, pero controla la mayor parte del dinero que entra en la firma.

que entra en la firma. Sus honorarios rondan medio millón en pocos años, sin que la empresa muestre estructuras sólidas más allá de su peso político.

La dependencia económica hacia su figura es tal que el juez le plantea que sin él, “habría quebrado”.

De ahí surge una frase representativa del instructor: “el dato mata relato”. En otras palabras, frente al discurso sobre su «trabajo intenso» y su «derecho» a cobrar honorarios, el juez contrapone cifras concretas, flujos monetarios e interacciones personales.

Esto resulta especialmente ilustrativo al analizar detalladamente los audios difundidos en medios digitales; allí se puede observar cómo Calama va arrinconando poco a poco la versión del ex presidente mientras este insiste en su papel como consultor internacional bien remunerado. Tal como destaca Okdiario, Calama dejó claro que Análisis Relevante se creó para cobrar comisiones y que dicha empresa “no sería nada” sin su involucramiento.

Lo que viene ahora: política, reputación y un caso para escuchar con audífonos

Las repercusiones del caso abarcan varios ámbitos:

En lo judicial , sigue abierta la investigación por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo; según el propio juez, los testimonios aportados por Zapatero no han despejado los indicios hasta ahora existentes; aunque por ahora no se le han impuesto medidas cautelares.

, sigue abierta la investigación por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo; según el propio juez, los testimonios aportados por Zapatero no han despejado los indicios hasta ahora existentes; aunque por ahora no se le han impuesto medidas cautelares. En lo político , las consecuencias son profundas: un ex presidente socialista rindiendo cuentas ante un juez por sus actividades económicas tras dejar el cargo y su vinculación con una consultora señalada por servir como canal para comisiones.

, las consecuencias son profundas: un ex presidente socialista rindiendo cuentas ante un juez por sus actividades económicas tras dejar el cargo y su vinculación con una consultora señalada por servir como canal para comisiones. En lo reputacional, se debate sobre los límites entre aprovechar legítimamente su agenda internacional forjada en Moncloa o usar esa influencia para beneficio propio.

Curiosamente, este caso ha derivado en un producto casi radiofónico: horas llenas de audios donde resuenan frases como “No contesto”, o “lógicamente tengo derecho a percibir ese dinero”, además del ya célebre “el dato mata relato”, frase que podría convertirse no solo en titular sino también en un eslogan involuntario para uno de los episodios más complicados para un ex presidente del Gobierno en nuestra historia reciente.