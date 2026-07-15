La lucha por la ley de nietos: nacionalidad, votos y acusaciones de ‘pucherazo’

La controversia en torno a la conocida ley de nietos ha evolucionado, dejando de ser un tema técnico de extranjería para transformarse en un potente instrumento político. Según lo indicado por Libertad Digital en su cobertura sobre la batida de Vox contra esta legislación, el partido critica al Gobierno por emplear la nacionalidad como una “máquina de fabricar votantes”. Además, acusa de llevar al límite los preceptos legales en embajadas y consulados, buscando incluso a bisnietos y tataranietos, sobre todo en el ámbito latinoamericano. En un ambiente altamente polarizado, la contienda por los descendientes de españoles se juega tanto en los registros civiles como en los mítines.

La discusión tiene un origen claro: la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022), también conocida popularmente como ley de nietos. Esta normativa ofreció una ventana temporal para que los descendientes de españoles exiliados o que perdieron su nacionalidad por motivos históricos pudieran recuperar la ciudadanía sin necesidad de residir en España. Aunque esta ventana se cerró definitivamente en octubre de 2025, el debate sobre su alcance, implicaciones y la posibilidad de una “segunda vida” se ha intensificado en la actualidad.

Qué permite realmente la ley de nietos

Es esencial diferenciar entre el ruido y la norma. La ley de nietos no opera de manera independiente, sino que es una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que:

Reconoce la nacionalidad española por origen a los hijos y nietos de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual.

a los hijos y nietos de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual. Permite que los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 obtengan la nacionalidad.

Ofrece la posibilidad a los hijos mayores de edad de quienes ya han conseguido la nacionalidad a través de leyes de memoria histórica anteriores.

Durante su aplicabilidad, simplemente era necesario demostrar el vínculo familiar directo —padre, madre, abuelo o abuela españoles de origen— y, si procede, la situación de exilio o la pérdida de nacionalidad, sin requerir residencia previa en España ni renuncia a la nacionalidad de origen para muchos solicitantes. La gestión de este trámite se realizaba, principalmente, en consulados, donde se reconstruía el árbol familiar mediante actas de nacimiento, matrimoniados y certificados de exilio o pérdida de ciudadanía.

El punto clave es que la disposición se elaboró para descendencia directa y con un plazo delimitado: la prórroga aprobada por el Gobierno extendió un año más las solicitudes, pero la fecha límite quedó fijada en 22 de octubre de 2025, dejando sin margen oficial para nuevas solicitudes después de esta fecha. A partir de entonces, la opción extraordinaria quedaría cerrada y los descendientes tendrían que recurrir al Código Civil general, que en la mayoría de los casos exige residencia legal en España, pruebas de idioma y conocimientos sobre la Constitución, así como varios años de estancia regular para acceder a la nacionalidad.

De los nietos a los bisnietos: la polémica por la práctica consular

La política se adentra de lleno en la interpretación y aplicación de esta normativa en la red exterior. Vox sostiene que embajadas como la de Paraguay estarían procesando solicitudes de nacionalidad para bisnietos, y que el cónsul en Caracas incluso habría alentado a tataranietos a preparar la documentación, ampliando así la lógica de la ley más allá de lo contemplado. La acusación resultante es clara: se estaría formando un “censo paralelo” de nuevos ciudadanos, muchos de ellos en naciones con una alta presencia de hispanodescendientes, lo que podría modificar el equilibrio político en futuras elecciones.

Desde el ámbito jurídico, la delimitación es sensible. El sistema español ofrece diversas rutas de acceso para los descendientes:

Por origen , siempre que cumplan con los supuestos de la ley de nietos o del artículo 20 del Código Civil.

, siempre que cumplan con los supuestos de la ley de nietos o del artículo 20 del Código Civil. Por residencia , con plazos reducidos de hasta un año para aquellos que demuestren ascendencia a través de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero ya desde España y con residencia legal continuada.

, con plazos reducidos de hasta un año para aquellos que demuestren ascendencia a través de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero ya desde España y con residencia legal continuada. En circunstancias muy excepcionales, por carta de naturaleza, a discreción del Gobierno en situaciones extraordinarias.

La pregunta clave es si las oficinas consulares están aplicando la disposición de memoria democrática a descendientes que superan el umbral de nietos, utilizando la cadena documentaria (abuelo español, hijo reconocido, nieto nacionalizado) para extenderse a bisnietos en un efecto cascada. Esta práctica no está explícitamente reflejada en la ventana extraordinaria de la ley de nietos, que se concibió para sanar heridas históricas concretas. No obstante, se entrelaza con las normas ordinarias del Código Civil y con las opciones de nacionalidad por opción y residencia. Ese espacio intermedio es el que Vox presenta como “pucherazo jurídico”, mientras que el Gobierno argumenta que se está llevando a cabo una reparación y una aplicación coherente del derecho a la nacionalidad.

El choque político: votos, Bruselas y relato de campaña

El brinco del BOE al mitin se ha producido con rapidez. Vox ha anunciado un frente de acción en diversas áreas:

Una denuncia ante la Comisión Europea , argumentando que la concesión masiva de nacionalidades infringe principios del Derecho de la UE y podría distorsionar el equilibrio electoral.

, argumentando que la concesión masiva de nacionalidades infringe principios del Derecho de la UE y podría distorsionar el equilibrio electoral. Una campaña política interna, en la que se acusa directamente a Pedro Sánchez de utilizar la ley de nietos como una herramienta para ensanchar el censo de votantes potencialmente afines al PSOE o a la izquierda, especialmente en América Latina.

El Gobierno, por su parte, sostiene la medida como un tema de justicia histórica, insistiendo en que busca reparar las circunstancias de familias que perdieron su nacionalidad por motivos políticos, por exilio o por discriminación de género en el pasado. Desde Moncloa, se critica a la oposición por “alarmismo” y por intentar desacreditar a descendientes que, en muchos casos, aún mantienen lazos culturales y familiares con España.

El trasfondo es indiscutiblemente electoral. La ampliación del número de nacionales con derecho a voto en las elecciones europeas, generales o municipales —aunque la inscripción en el censo y la residencia efectiva modulan su repercusión— se ve como una variable más en el ajedrez político. De ahí que el discurso sobre “pucherazo” se conecte con una narrativa ya arraigada sobre supuestas maniobras del Gobierno en otros aspectos institucionales, mientras desde la izquierda se recalca que todo se está realizando en base a normativas aprobadas por el Parlamento y publicadas en el BOE.

Curiosidades y datos llamativos del caso

Aparte del choque entre partidos, el fenómeno ofrece algunos apuntes interesantes: