Rajoy contraataca a los progres woke en medio de la polémica futbolera: «Hay que tener buen humor»

Hay que reconocerle estilo.

Y paciencia, además de mucho ingenio.

Mariano Rajoy ha decidido entrelazar una vez más el fútbol con la política, y viceversa, a través de una frase que ha provocado la indignación de Pedro Sánchez y de varios ministros.

Este cruce de reproches ha convertido un artículo deportivo en munición para la lucha partidista.

En su publicación, recogida por El Debate, el expresidente lanza ironías sobre la selección francesa, lo que genera una respuesta instantánea del Gobierno, que lo tacha de realizar afirmaciones “racistas y xenófobas”.

«Gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones

La contestación del PSOE no se ha limitado a criticar el tono de Rajoy, sino que ha apuntado también al contexto.

En este caso, el Ejecutivo intenta minimizar el episodio, tratándolo casi como un desahogo de tertulia veraniega, mientras que la oposición lo usa para atacar lo que consideran el constante doble rasero de la Moncloa.

Así, la tradicional costumbre española de convertir cualquier tema deportivo en una disputa institucional se manifiesta con precisión casi suiza.

Que Rajoy zanja de un plumazo y con estilo, como demuestra desde el titular: Hay que tener buen humor

Gracias a todos por continuar leyéndome. Aún nos quedan unos días. Gracias también a los que me encuentro por la calle, sobre todo ayer y hoy. Hay que tener buen humor para saludarme a mí. Y, de manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades. Nada de esto son minucias. Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo. Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España! Hemos ganado una vez más.

Un comentario futbolístico que desemboca en un Consejo de Ministros

El desencadenante fue un artículo en el que Rajoy, con su estilo tan característico, juega a la ironía y a la provocación, logrando que el PSOE sacara su artillería verbal. El presidente y sus ministros han interpretado sus palabras como un ataque xenófobo, mientras que el círculo cercano al expresidente sostiene que se trata de un comentario futbolístico que ha sido sobredimensionado intencionalmente.

Este problema no es en absoluto novedoso: en España, el fútbol rara vez se limita al terreno de juego. Cuando se entrelaza con identidades nacionales, inmigración, selecciones o memoria política, la discusión puede volverse explosiva en cuestión de minutos. Y en esta ocasión, la chispa ha prendido rápidamente, ya que el apellido Rajoy sigue siendo un imán para la eterna discusión sobre quién tiene la autoridad para emitir juicios de buen gusto y quién transforma una simple frase en un conflicto diplomático.

La estrategia política del Gobierno y la reacción de la oposición

El Gobierno ha optado por una estrategia dual: reacción moral rápida seguida de una minimización. En la información que ha circulado, Sánchez y parte de su equipo han elevado el tono para presentar a Rajoy como un provocador desfasado, mientras desde el entorno del PP se argumenta que el Ejecutivo exagera para desviar la atención de sus propios problemas.

En este enfrentamiento hay también un componente de cálculo político. Los socialistas son conscientes de que cualquier insinuación sobre racismo o desprecio nacional moviliza a su electorado y obliga a la oposición a justificar sus posiciones. Por su lado, el PP saca rédito de la situación insistiendo en que el Gobierno está constantemente al borde de la distracción, alternando entre temas de Estado y grescas de corta duración pero con un gran ruido. En esencia, esta disputa no se limita al fútbol: radica en quién controla la agenda durante un día.

El debate central: el balón como excusa

Más allá del enfrentamiento verbal, este episodio ilustra una escena bien típica en España: una conversación pública que se reduce a un partido sin fin, con un árbitro que carece de credibilidad y una grada que siempre tiene la razón. Rajoy aporta el toque irónico; Sánchez, la respuesta más oficial; y los medios se convierten en el altavoz ideal para que cada frase alcance dimensiones escandalosas.

Hay también un factor de agotamiento compartido en esta dinámica. Acostumbrados a una campaña continua, cualquier declaración se transforma rápidamente en un arma arrojadiza. Lo que en otras naciones podría ser solo una anécdota de temporada aquí se convierte en una especie de juicio sobre la ética ajena. Así se entiende que una simple columna sobre fútbol desemboque en serias acusaciones, comunicados extraoficiales y un debate a nivel nacional, como si la selección francesa hubiese solicitado comparecer en el Congreso.

Rajoy ha elegido la ironía como su forma predilecta de participación pública.

ha elegido la ironía como su forma predilecta de participación pública. El Gobierno ha optado por una respuesta contundente para evitar mostrar debilidad.

ha optado por una respuesta contundente para evitar mostrar debilidad. El PP considera que la reacción socialista es una sobreactuación útil para ocultar otros conflictos.

considera que la reacción socialista es una sobreactuación útil para ocultar otros conflictos. Los medios amplifican el enfrentamiento porque combina deporte, identidad y la vieja rivalidad política.

Consecuencias del episodio y algunas peculiaridades

El suceso deja una curiosa reflexión: la política española ha pasado tanto tiempo ensayando el mismo libreto que se ha vuelto casi una tradición, con expresidentes opinar como si todavía estuvieran en la banca, ministros adoptando el papel de comentaristas y periodistas actuando como cronistas de vestuarios. Si el fútbol es el lenguaje universal, en España además se convierte en un pretexto para discutir de todo, desde la inmigración hasta el carácter nacional, todo ello aderezado con el ineludible “y tú más” que nunca falta en la conversación pública.

Otro aspecto curioso del asunto es que Rajoy sigue poseyendo una influencia simbólica que supera la de muchos líderes en activo. Una simple frase suya puede activar de inmediato la maquinaria del reproche, la defensa y la contraofensiva. En una nación menos dada al dramatismo, el tema podría ser solo un titular; en España, y con la mirada puesta en un Mundial próximo, puede transformarse en un mini serial veraniego con más réplicas que un entrenamiento antes de un derbi.