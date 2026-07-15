Sánchez suaviza la normativa sobre insultos al Rey, pero endurece las burlas

El Gobierno ha lanzado un proyecto de reforma penal que reduce las sanciones por insultar al Rey, pero, al mismo tiempo, conserva la posibilidad de castigar a quienes convierten a la Corona en objeto de burlas organizadas, tal como sucedió con el muñeco golpeado en Barcelona. Esta información fue presentada por El Debate en su cobertura sobre la propuesta de Pedro Sánchez y sus aliados en relación con la Casa Real en El Debate.

El trasfondo político de esta reforma es claro: desde la Moncloa se busca disminuir la gravedad de los delitos de opinión que tengan que ver con la Corona, mientras se establece una línea roja respecto a aquellos actos que el Gobierno considera humillantes o degradantes hacia la institución. Esto se presenta como un mensaje tanto para la izquierda más radical como para la oposición, que acusa al Ejecutivo de «no proteger» adecuadamente al Rey.

Qué cambios propone Sánchez en el Código Penal

El pacto entre PSOE y Sumar incluye la eliminación de los delitos específicos de injurias y calumnias dirigidos contra la Corona, el Ejército, la Policía, altos estamentos del Estado y símbolos nacionales. Así, se pretende que estas infracciones pierdan su carácter penal agravado y se equiparen al resto de delitos contra el honor estipulados en el Código Penal. Es decir, los insultos al Rey dejarían de ser un tipo penal específico, siendo tratados como ofensas hacia cualquier ciudadano, con las herramientas habituales de protección del honor.

En términos más técnicos, la reforma contempla:

Derogar el apartado agravado del artículo 490 , que actualmente castiga con penas de prisión de seis meses a dos años las injurias o calumnias graves contra el Rey y sus descendientes.

, que actualmente castiga con penas de prisión de seis meses a dos años las injurias o calumnias graves contra el Rey y sus descendientes. Eliminar el artículo 491 , que penaliza el uso de imágenes del Rey o la Reina cuando se busca menoscabar su prestigio.

, que penaliza el uso de imágenes del Rey o la Reina cuando se busca menoscabar su prestigio. Suprimir las menciones específicas a injurias contra instituciones como las Cortes Generales, los tribunales superiores o el Gobierno, además de los delitos de ultraje a la bandera y ofensa a sentimientos religiosos.

Sin embargo, aquí radica la paradoja política: el Ejecutivo desea mantener la capacidad de perseguir penalmente acciones que trascienden la simple crítica o el sarcasmo, considerando ciertos actos como escarnio público, como fue el caso del muñeco que representaba al Rey en manifestaciones o eventos militantes. La propuesta busca diferenciar entre opiniones, por muy duras que sean, y actos simbólicos con propósito de humillar a la institución, un terreno complicado cuando se analiza la libertad de expresión.

Una Corona con menos protección… pero no desamparada

El nuevo escenario jurídico coloca al Rey en una situación sin precedentes desde la Transición: menor resguardo penal específico, pero acceso completo a la protección ordinaria del honor, al igual que cualquier ciudadano. Ya no existiría un delito «contra la Corona» en sí mismo, sino posibles injurias o calumnias tipificadas de forma general y evaluadas caso por caso. Esto abre el debate sobre si esta medida fortalece la normalización institucional o puede debilitar el símbolo.

En la práctica, los efectos políticos pueden resumirse en dos:

Desescalar el conflicto con la izquierda radical: se elimina el argumento de que la Casa Real cuenta con un escudo penal privilegiado frente a las críticas, que ha sido una demanda frecuente de sectores que ven caducos los delitos de opinión. Refuerzo del Rey como sujeto jurídico común: Felipe VI podría recurrir a la vía civil y penal habitual para salvaguardar su honor, sin tener que recurrir a figuras penales específicas, alineándose así con los estándares de otros países europeos que han ido reduciendo o suavizando los delitos específicos contra la jefatura del Estado.

No obstante, la oposición percibe esta maniobra como una concesión a sus socios de investidura y una forma de enviar un mensaje político a la Corona en un momento de frías relaciones entre Zarzuela y Moncloa. Al mismo tiempo, la insistencia del Gobierno en seguir condenando incidentes como el apaleo de muñecos del Rey presenta la reforma como un equilibrio: menos protección simbólica, pero con tolerancia cero ante lo que se considera odio organizado.

Libertad de expresión, redes sociales y la batalla por la narrativa

El contexto de esta reforma resulta clave. Desde hace meses, el Gobierno busca una salida a la controversia de la llamada “ley mordaza” y los delitos de opinión que chocan con el actual clima de crítica constante en redes sociales, donde los memes sobre la Corona proliferan tras cada aparición del Rey. Así, se busca dejar de penalizar insultos y ofensas a símbolos nacionales, mientras se preserva el arsenal legal contra el enaltecimiento del terrorismo, que permanecerá intacto en la propuesta.

Esta maniobra se puede interpretar como una estrategia comunicativa:

Se envía a la izquierda social el mensaje de que no se irán a prisión por quemar banderas o lanzar insultos contra la Corona.

Se asegura a los votantes más moderados que el Estado seguirá persiguiendo conductas que superan la crítica política y se adentran en el ámbito de la humillación o el odio, como son los ataques organizados contra representaciones del Rey.

Desde un punto de vista jurídico, la reforma se vincula a debates clásicos sobre la proporcionalidad del castigo penal ante expresiones controvertidas. El Tribunal Constitucional ya había reducido condenas por injurias al Rey en el pasado, planteando la tensión entre la protección de la Jefatura del Estado y la libertad de expresión en democracia. Lo que se propone ahora es ajustar el Código Penal a esta evolución, sin olvidar un matiz claro: la Corona sigue siendo una institución singular, y el Gobierno no quiere que la crítica se convierta en una rutina de escarnio que quede sin respuesta.

Curiosidades y paradojas de una reforma adaptada a la Corona

El diseño de esta reforma deja algunas notas interesantes:

España pasa de contar con uno de los catálogos más amplios de delitos específicos dirigidos a la Corona y a los símbolos nacionales, a un modelo mucho más flexible, aunque no completamente desprovisto de protección.

El célebre delito de “quemar la bandera” queda sin una tipificación penal específica, pero los organizadores de actuaciones en contra de la Corona aún pueden ver cómo la Fiscalía actúa si se percibe un claro ánimo de humillación.

En otros países europeos, los delitos de lesa majestad han ido desapareciendo a medida que sus monarquías se normalizan; en España, se elige una especie de “majestad en clave civil”, menos protocolaria y más jurídica, aunque no completamente desarmada.

Y quizás la mayor ironía de esta reforma resida en que, mientras se despenalizan los insultos al Rey en Twitter, se conserva la posibilidad de ser llevado ante un juez por apalear un muñeco con su imagen. Una democracia que permite expresar gritos, pero no organizar el escarnio, ofrece, al menos, material suficiente para más de una reflexión crítica.