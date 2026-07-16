Andrea Llopart: «Los jóvenes no queremos ser la generación de los másteres y los sueldos precarios»

Con apenas unos años de trayectoria política, pero con un intenso recorrido en el activismo constitucionalista catalán, Andrea Llopart da un salto a la primera línea nacional tras ser nombrada portavoz nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular por su nuevo presidente, Ignacio Dancausa. Su nombramiento simboliza el peso creciente de Cataluña dentro de la estrategia nacional del PP y la voluntad de renovar el discurso de las juventudes populares en un momento en el que el voto joven se ha convertido en uno de los principales campos de batalla política.

Llopart llega a esta nueva responsabilidad después de cinco años vinculada a S’ha Acabat!, una de las asociaciones estudiantiles más activas frente al independentismo en las universidades catalanas. Desde allí conoció de primera mano la realidad de los campus, la presión del nacionalismo y las inquietudes de una generación que, asegura, se siente abandonada por la política.

Ahora afronta una nueva etapa con un objetivo claro: convertir a Nuevas Generaciones en la voz de los jóvenes dentro del Partido Popular y disputar la hegemonía ideológica a la izquierda en universidades y redes sociales. En esta entrevista analiza sus prioridades, la situación de Cataluña y el futuro de una organización que aspira a convertirse en el principal referente político para los jóvenes españoles.

«Ignacio Dancausa quiere que Nuevas Generaciones vuelva a creer en sí misma»

Andrea, acaba de ser nombrada portavoz nacional de Nuevas Generaciones por Ignacio Dancausa. ¿Qué significa este relevo para el futuro de las juventudes del Partido Popular?

Brevemente, significa volver a creer. Ignacio, junto con todo el equipo, tenemos muy claro qué queremos para Nuevas Generaciones: ser la voz de los jóvenes españoles, escuchar cuáles son sus prioridades y trasladarlas al Partido Popular.

Los jóvenes no podemos seguir siendo los grandes olvidados de la política. No queremos convertirnos en una generación con varios estudios universitarios, pero condenada a empleos precarios. No queremos tener que marcharnos al extranjero para encontrar oportunidades porque creemos que ya vivimos en el mejor país del mundo. Tampoco queremos emanciparnos con 30 o 35 años ni aceptar que el co-living sea la solución que nos ofrecen.

Lo que queremos es una España donde volver a tener oportunidades.

«Queremos captar talento y recuperar las universidades»

¿Representa esta nueva etapa una apuesta por una derecha joven más preparada, conectada con la sociedad y con mayor presencia pública?

Precisamente esas son algunas de nuestras prioridades. Queremos captar talento porque existe una juventud enormemente preparada que muchas veces no encuentra espacios donde participar.

También queremos conectar con los jóvenes a través de las redes sociales, algo imprescindible hoy en día, y recuperar presencia en los campus universitarios. Durante demasiado tiempo esos espacios han estado monopolizados por la izquierda y creemos que es el momento de ofrecer una alternativa.

«Hay que dar la batalla ideológica y aprovechar el cambio que vive la juventud»

¿Cuáles serán sus principales prioridades como portavoz nacional?

La primera será defender los intereses reales de los jóvenes: el acceso a la vivienda, la precariedad laboral y también problemas como la islamización que están experimentando muchas ciudades españolas.

La segunda será dar la batalla ideológica. Durante años la derecha ha renunciado en demasiadas ocasiones a librarla y creo que eso debe cambiar. Estamos viendo una derechización de buena parte de la juventud y debemos aprovechar ese momento para dejar atrás definitivamente el wokismo.

Y la tercera prioridad tiene mucho que ver con mis orígenes. Soy catalana y llevo años defendiendo la unidad de España. Quiero seguir reivindicando la presencia del Estado allí donde ha retrocedido, especialmente en Cataluña y el País Vasco, y recordar que debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a España.

«Los jóvenes ya han dicho qué España quieren»

Muchos jóvenes consideran hoy que el Partido Popular representa la principal alternativa al Gobierno. ¿Cómo piensa reforzar ese mensaje?

Los jóvenes ya han dado una lección a toda la clase política. Lo que piden es bastante sencillo: oportunidades laborales reales, acceso a la vivienda, meritocracia para poder progresar y volver a sentirse orgullosos de España y de su historia.

Me alegra profundamente que Alberto Núñez Feijóo comparta ese diagnóstico porque conecta con las preocupaciones reales de mi generación.

«S’ha Acabat! me enseñó cómo piensa la sociedad catalana»

Usted procede del ámbito asociativo y estudiantil. ¿Qué le ha aportado esa experiencia?

Me ha aportado muchísimo. Han sido cinco años de enorme dedicación en S’ha Acabat! y eso me permitió conocer muy bien a los jóvenes catalanes y entender cómo ha evolucionado la sociedad catalana.

También pude comprobar hasta qué punto muchas instituciones están profundamente contaminadas por el nacionalismo, algo que será difícil revertir a corto plazo.

Sobre todo aprendí lo que significa venir de la sociedad civil. Mi compromiso ahora es que el Partido Popular escuche mucho más a esas asociaciones que durante demasiado tiempo se han sentido olvidadas.

«Los jóvenes de 2026 ya no son los mismos que los de 2020»

Ignacio Dancausa habla de renovar el discurso sin renunciar a los principios. ¿Comparte esa visión?

Absolutamente.

Va a ser una etapa diferente porque también los jóvenes han cambiado. Las prioridades de la generación de 2026 no son exactamente las mismas que las de hace seis años y tenemos que saber responder a esa realidad.

Eso sí, renovar el discurso nunca puede significar abandonar los principios. Ignacio tiene muy claras sus convicciones y sé que va a defenderlas.

«La izquierda ha fracasado con la vivienda y con el empleo juvenil»

¿Qué mensaje lanzaría a quienes no pueden acceder a una vivienda o viven atrapados en la precariedad?

Mi mensaje es muy claro: la izquierda ha fracasado.

En vivienda no han cumplido sus promesas de construcción y sus políticas intervencionistas han reducido la oferta, generando incluso nuevas fórmulas para sortear la regulación de los alquileres.

En empleo no podemos conformarnos con celebrar los llamados fijos discontinuos como si fueran un éxito. Lo que necesitamos es fomentar la contratación indefinida para garantizar estabilidad.

Y mientras tanto, cada vez resulta más difícil que un joven pueda independizarse antes de los 35 años. El co-living no es la solución.

Cataluña

«No creo que Aliança Catalana perjudique al PP»

Algunas encuestas apuntan a una posible pérdida de escaños para el PP catalán. ¿Comparte ese diagnóstico?

No me gusta ni el triunfalismo ni el catastrofismo.

Es evidente que la aparición de Aliança Catalana modifica el escenario político y algo cambiará, pero sinceramente no creo que eso perjudique al Partido Popular.

El PP catalán está haciendo una buena oposición, tiene ejemplos de gestión en otras comunidades autónomas y presenta propuestas útiles para Cataluña.

«El objetivo ahora es crecer en todos los municipios»

¿Confía en que la implantación territorial permita mejorar los resultados?

Sin duda.

El partido se ha renovado y uno de los grandes objetivos pasa por reforzar nuestra presencia municipal antes de las próximas elecciones locales.

En Nuevas Generaciones de Cataluña también hemos renovado nuestro equipo y, bajo el liderazgo de Jimena, hemos recuperado la movilización y estamos creciendo en afiliaciones. Ese es el camino.

«Alejandro Fernández nunca ha renunciado a sus principios»

¿Cómo valora el liderazgo de Alejandro Fernández?

Para quienes defendemos la Cataluña constitucionalista, Alejandro Fernández es un referente.

Siempre ha escuchado a la sociedad civil, ha rechazado cualquier entendimiento con el separatismo y ha mantenido el mismo discurso durante todos estos años. Es un líder coherente y fiel a sus principios.

«Cataluña será una prioridad para el PP nacional»

¿Qué papel tendrán las organizaciones juveniles catalanas dentro de la estrategia nacional?

Cataluña será una prioridad para el Partido Popular porque mejorar nuestros resultados aquí facilitará también el cambio político en España.

Desde Nuevas Generaciones trabajaremos para reforzar nuestra presencia en los municipios catalanes y colaborar estrechamente con el nuevo equipo de la organización en Cataluña.

«Queremos ser el gran referente político de los jóvenes españoles»

¿Está recuperando el PP la confianza del voto joven?

Sí, pero todavía queda mucho trabajo.

Nuestro objetivo es convertirnos en el partido de referencia para los jóvenes españoles y eso exige escuchar más, estar más presentes y ofrecer soluciones reales.

«La izquierda iguala por abajo; nosotros defendemos el mérito»

¿Qué diferencias existen hoy entre Nuevas Generaciones y las juventudes de la izquierda?

Son diferencias enormes.

La izquierda ha confundido igualdad con rebajar la exigencia y abandonar la meritocracia. Nosotros creemos exactamente en lo contrario: premiar el esfuerzo y la excelencia.

En Cataluña, además, conocemos muy bien lo que supone limitar la libertad educativa. No se respeta la libertad de elección lingüística, no se cumplen las sentencias sobre el español y existe una presión constante contra la escuela concertada y la educación de inspiración católica.

La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad y hay mucho que cambiar.

«Dentro de cuatro años quiero unas Nuevas Generaciones presentes en toda España»

¿Cómo imagina la organización al final de esta etapa?

Me gustaría ver unas Nuevas Generaciones convertidas en el proyecto juvenil más importante de España.

Una organización con miles de nuevos afiliados, presente en todas las universidades, con un discurso sólido, con principios claros y capaz de demostrar que ser joven y defender las ideas del Partido Popular no es algo exclusivo de unos pocos territorios, sino un proyecto para toda España.