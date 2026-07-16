Al DAO y a la directora de la Guardia Civil les huele el cul# a pólvora: ni aparecen por los despachos

Hay momentos en que la justicia llega despacio pero llega.

Y hay momentos en que cuando llega lo hace con una contundencia que deja sin argumentos a quienes durante años creyeron que su posición institucional los protegería de las consecuencias de sus actos. El teniente general Manuel Llamas Fernández, Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, y Mercedes González Marín, directora general del cuerpo y figura más directamente vinculada al Gobierno de Sánchez en la cadena de mando de la institución, están descubriendo que la pólvora que han estado quemando al servicio del ejecutivo tiene la desagradable costumbre de oler exactamente desde donde se quemó.

La investigación del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional ha puesto el foco sobre ambas figuras de una forma que ya no puede ser ignorada. Los informes de la UCO que documentan las instrucciones para que los agentes no fueran «proactivos» en investigaciones que afectaban al Gobierno, las reuniones de Mercedes González con Leire Díez mientras sus propios agentes investigaban al partido que ella servía y la cadena de mando que esas reuniones implican, forman un expediente que los investigadores están examinando con la metodología que han aplicado a todos los demás casos de la trama: pacientemente, exhaustivamente y sin que la presión política consiga alterar el ritmo del trabajo.

El DAO: el general que dio instrucciones de frenar a la UCO

El teniente general Manuel Llamas es el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el segundo cargo más importante del cuerpo en términos operativos y el responsable directo del funcionamiento de las unidades de investigación, incluyendo la UCO.

Según las actas incorporadas a una investigación judicial y publicadas por varios medios, varios mandos de la Guardia Civil declararon que Llamas transmitió a responsables de la UCO que, en las investigaciones con «afectación política», los agentes no debían ser «proactivos» y que debían «ponerse de perfil» en los casos -como el del hermano mñusico de Sánchez- que afectan al Gobierno socialista, dejando que fuera la autoridad judicial quien impulsara las actuaciones.

Lo que los informes de la UCO y las declaraciones de sus propios agentes han documentado en el sumario del caso Leire es que desde las estructuras de mando del cuerpo llegaron instrucciones para que la unidad anticorrupción no fuera «proactiva» en determinadas investigaciones. La expresión «no ser proactivos» es el eufemismo institucional para algo que en términos directos se traduce como: no busquen más de lo que les preguntan, no amplíen el foco, no investiguen en las direcciones que nadie les ha pedido que investiguen aunque los indicios señalen hacia allí.

Esas instrucciones no llegaron de la nada. Llegaron a través de una cadena de mando que tiene nombres y apellidos, y uno de los nombres que la investigación ha identificado como relevante en esa cadena es el del DAO. Un general de la Guardia Civil que transmitió instrucciones orientadas a limitar el alcance de las investigaciones que sus propios agentes llevaban sobre asuntos relacionados con el Gobierno que lo había nombrado no está ejerciendo sus funciones de mando. Está ejerciendo funciones de encubrimiento.

Esa es la distinción que el juez Pedraz y la UCO están documentando. Y es la distinción que hace que al DAO le huela el culo a pólvora con una intensidad que sus galones no pueden neutralizar.

Mercedes González: la directora que se reunió con la fontanera mientras sus agentes la investigaban

Si la situación del DAO es grave, la de Mercedes González como directora general de la Guardia Civil es directamente escandalosa. Las investigaciones han documentado que la máxima responsable del cuerpo mantuvo reuniones con Leire Díez, la fontanera del PSOE que el juez Pedraz investiga como coordinadora de una red de presiones sobre jueces, fiscales y mandos policiales, mientras sus propios agentes de la UCO investigaban exactamente esa red.

La imagen que eso produce es la de una directora de la Guardia Civil que por un lado tiene a sus mejores investigadores anticorrupción trabajando para desenmascarar una trama que opera desde Ferraz y por el otro lado se reúne con la figura central de esa trama. No como parte de ninguna operación encubierta autorizada. Como interlocutora natural de alguien que operaba en nombre del partido que gobierna y del presidente que la nombró.

Mercedes González fue nombrada directora general de la Guardia Civil por el Gobierno de Sánchez en un nombramiento que en su momento fue presentado como un avance en la representación de las mujeres en los altos cargos de seguridad. Lo que el sumario del caso Leire está describiendo es que ese nombramiento produjo una directora que sirvió al Gobierno que la nombró con una lealtad que colocó por encima de su obligación institucional de garantizar que los agentes a su mando pudieran investigar sin interferencias políticas.

Las consecuencias de esa lealtad mal entendida pueden ser ahora consecuencias penales. La directora que se reunió con la fontanera mientras sus agentes la investigaban tiene un problema jurídico que sus asesores legales están analizando con la misma urgencia con que el juez Pedraz analiza las pruebas del sumario.

El contraste que lo dice todo: Balas vs el DAO y González

El contraste más elocuente de toda esta historia es el que existe entre la actuación del teniente coronel Antonio Balas, jefe del DIECAN de la UCO, y la de sus superiores jerárquicos.

Balas investigó. Documentó. Elaboró informes que siguieron a los indicios donde los indicios conducían, independientemente de si eso resultaba incómodo para el Gobierno. Resistió la presión de quienes le pedían que no fuera «proactivo». Resistió la amenaza de la fontanera del PSOE que decía quererlo muerto. Y ha seguido haciendo su trabajo mientras el sistema intentaba apartarlo mediante el procedimiento burocrático del ascenso.

Sus superiores hicieron lo contrario. En lugar de proteger la independencia operativa de la unidad que tenían bajo su mando, transmitieron instrucciones para limitarla. En lugar de garantizar que los agentes podían investigar sin interferencias, facilitaron las condiciones para que esas interferencias ocurrieran. En lugar de actuar como los garantes institucionales que su cargo les exigía ser, actuaron como los ejecutores de la voluntad política del Gobierno que los había nombrado.

Esa diferencia entre Balas y sus superiores es la que el juez Pedraz está convirtiendo en expediente judicial. Y es la que hace que a unos les huela el culo a pólvora mientras el otro sigue instruyendo causas con la serenidad del que sabe que está en el lado correcto de la historia.

La cadena de mando que apunta hacia arriba

Lo que hace especialmente significativo el papel del DAO y de Mercedes González en el sumario es que ellos no son el origen de las instrucciones que recibieron y transmitieron. Son eslabones de una cadena que, como todos los eslabones del caso Leire, tiene su lógica orientada hacia arriba.

Un general de la Guardia Civil no toma la iniciativa de dar instrucciones para frenar investigaciones que afectan al Gobierno por iniciativa propia. La recibe de alguien. Una directora general no se reúne con la fontanera del partido gobernante en su propio tiempo sin que esa reunión tenga un contexto institucional o político que la explique.

El juez Pedraz está siguiendo esa cadena con la misma paciencia con que ha seguido todas las demás. Y cada eslabón que documenta con solidez probatoria es un paso más hacia el final lógico de la cadena, que según todos los indicios disponibles no termina en un general ni en una directora sino considerablemente más arriba.

Lo que viene a continuación

La Audiencia Nacional está analizando qué actuaciones procesales corresponden en relación con el DAO y con Mercedes González en el marco del sumario del caso Leire. Las posibilidades van desde la citación como testigos hasta la imputación como investigados, dependiendo de lo que el juez considere que el material disponible justifica.

En cualquier caso, lo que ya no es posible es que las actuaciones documentadas en el sumario no tengan consecuencias. El sistema judicial español tiene sus tiempos, que en los casos complejos son siempre más largos de lo que la impaciencia ciudadana querría. Pero cuando llega a sus conclusiones, las documenta con la solidez que permite que sobrevivan a todos los recursos posibles.

El general DAO y la directora Mercedes González saben perfectamente lo que hicieron. Saben también, ahora, que el juez Pedraz lo sabe. Y saben que la pólvora que se quema en servicio del poder tiene la costumbre de dejar un rastro que los investigadores de la UCO, los mismos que ellos intentaron frenar, saben seguir mejor que nadie.

Les huele el culo a pólvora.

Y el olor lleva a Ferraz.