El fiscal Villafañe confiesa al juez que contaba al condenado García Ortiz, sus apaños con la cloaquera Leire

La investigación sobre las cloacas del PSOE acaba de dar un giro que en La Moncloa habrán recibido con la misma expresión con que reciben todas las malas noticias judiciales: sabiendo que era inevitable pero esperando que tardara un poco más.

Álvaro Villafañe, fiscal de la Audiencia Nacional y figura central en la investigación sobre la red de Leire Díez, ha confirmado ante el juez que su jefe, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, estaba informado de sus contactos con la fontanera del PSOE.

La declaración tiene consecuencias que van mucho más allá del caso concreto de Villafañe. Conecta directamente al máximo responsable de la Fiscalía española con la trama que el juez Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional por corrupción, tráfico de influencias y presiones sobre jueces y fiscales. Y convierte al fiscal general del Estado, ya investigado por la filtración de datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, en una figura que acumula problemas judiciales con una velocidad que resulta difícil de explicar como coincidencia.

Lo que Villafañe ha dicho y lo que significa

Álvaro Villafañe compareció ante el juez Pedraz como investigado en la causa sobre la red de Leire Díez. Su posición en el sumario es la de alguien que mantuvo contactos con la fontanera del PSOE en el contexto de las operaciones que la red ejecutaba para presionar sobre jueces y fiscales que investigaban al Gobierno.

Lo que ha confirmado en su declaración es que esos contactos no eran un asunto privado que él gestionara de forma autónoma. Su superior jerárquico, García Ortiz, estaba informado de ellos. No es una afirmación menor. Es la declaración de un fiscal que dice que el responsable de toda la Fiscalía española sabía que uno de sus subordinados mantenía relación con la persona que, según el juez Pedraz, coordinaba operaciones de presión sobre el sistema judicial en beneficio del Gobierno.

La pregunta que esa afirmación genera y que todavía no tiene respuesta pública es si García Ortiz estaba simplemente informado o si tenía un papel activo en esa relación. La distinción no es menor: estar informado de algo sin actuar para frenarlo puede ser negligencia o complicidad según las circunstancias concretas. Tener un papel activo sería algo cualitativamente diferente.

El juez Pedraz tendrá que determinar qué alcance tiene exactamente la afirmación de Villafañe y qué consecuencias procesales tiene para el fiscal general del Estado.

García Ortiz: el fiscal general con más frentes abiertos de la historia

Álvaro García Ortiz lleva meses acumulando problemas que ningún fiscal general del Estado en la historia de la democracia española había acumulado con esta intensidad y este ritmo.

El primero y más conocido es la investigación del Tribunal Supremo por la filtración de datos fiscales confidenciales del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo investiga si el fiscal general filtró intencionadamente esa información a los medios de comunicación para dañar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un momento de tensión entre la Fiscalía y el PP.

Esa investigación ya era extraordinaria por sí sola: nunca en la historia de la democracia española un fiscal general del Estado había sido investigado por el Tribunal Supremo mientras ejercía el cargo. El hecho de que García Ortiz haya mantenido su posición con el respaldo explícito del Gobierno de Sánchez es en sí mismo un indicador del nivel de captura institucional que el ejecutivo ha alcanzado sobre la Fiscalía.

Ahora, la declaración de Villafañe añade un segundo frente que conecta al fiscal general con la trama de Leire Díez y con las operaciones de presión sobre el sistema judicial que el juez Pedraz investiga como parte de la estructura de corrupción del sanchismo.

La Fiscalía como instrumento del Gobierno

Lo que el caso García Ortiz pone de manifiesto, en su conjunto, es algo que los críticos del Gobierno de Sánchez llevan años señalando y que la acumulación de evidencias hace cada vez más difícil de desestimar: la Fiscalía española bajo su mandato ha funcionado en algunos aspectos como un departamento más del ejecutivo, no como la institución independiente que la Constitución diseñó.

El fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno y su mandato depende de la confianza que el ejecutivo deposita en él. Esa dependencia nominal no debería traducirse en una dependencia funcional: el fiscal general debe actuar con independencia del poder político incluso cuando ese poder político le designó. La teoría es impecable. La práctica, en el caso de García Ortiz, ha producido episodios que resultan difíciles de explicar sin invocar esa dependencia funcional.

La filtración de datos del novio de Ayuso ocurrió en un momento de máxima tensión política entre el Gobierno y la presidenta madrileña. Los contactos de Villafañe con Leire Díez ocurrieron en el período en que la red de la fontanera operaba para presionar sobre las investigaciones que afectaban al Ejecutivo. Y el fiscal general estaba informado, según su propio subordinado, de esos contactos.

El círculo que se cierra: Ferraz, la Fiscalía y las cloacas

La declaración de Villafañe es un eslabón más en la cadena que el juez Pedraz está construyendo sobre la naturaleza de la trama de las cloacas del sanchismo. Esa cadena ya conectaba la sede del PSOE en Ferraz con el aparato del partido a través de Cerdán y Leire, con el ministerio del Interior a través de la directora de la Guardia Civil Mercedes González, con los mandos de la UCO a través de las instrucciones para no ser «proactivos», y con el CGPJ a través de las actuaciones de Perelló contra el juez Peinado.

La declaración de Villafañe añade a la Fiscalía a ese mapa. No como institución que ordenó nada, al menos no de forma que esté probada en este momento, sino como institución cuyo máximo responsable estaba informado de que uno de sus fiscales mantenía contactos con la coordinadora de una red que presionaba sobre jueces y fiscales.

Si el fiscal general estaba informado y no actuó para cortar esa relación, la pregunta que surge es obvia: ¿por qué no lo hizo? Las posibles respuestas a esa pregunta son todas incómodas para el Gobierno y para el propio García Ortiz.

Lo que viene a continuación

El juez Pedraz analizará la declaración de Villafañe en el contexto del sumario completo del caso Leire. Si considera que la afirmación sobre el conocimiento de García Ortiz tiene suficiente sustancia para generar diligencias sobre el fiscal general, tendrá que gestionar la peculiaridad procesal de que García Ortiz ya está siendo investigado por el Tribunal Supremo por otro asunto.

La posibilidad de que el fiscal general del Estado acabe siendo investigado simultáneamente por dos órganos judiciales distintos, el Supremo por la filtración de datos y la Audiencia Nacional por su relación con la trama de Leire, es un escenario que hace apenas un año habría parecido impensable y que hoy es una posibilidad procesal real.

Para La Moncloa, la situación de García Ortiz es un problema que no tiene solución limpia. Mantenerlo en el cargo mientras acumula frentes judiciales es políticamente costoso y refuerza la imagen de un Gobierno que protege a sus afines independientemente de lo que hagan. Cesarlo sería reconocer que algo ha ido muy mal en la institución que el Gobierno designó para garantizar la independencia de la acción penal del Estado.

El fiscal general que estaba informado de los trapicheos de su subordinado con la fontanera del PSOE sigue en su puesto.

Y el juez Pedraz sigue tomando declaración.