A Begoña le aplicarán la «vara de medir Urdangarin» y eso tiene de los nervios a Sánchez

La escena es inédita: la esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio, camino de un jurado popular, mientras cinco magistrados examinan si se sirvió de su papel de consorte para abrirse camino.

Y el eco que resuena en el auto no es casual: es el del caso Nóos. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que Begoña, la hija del empresario Sabiniano Gómez, sea juzgada por un tribunal del jurado por dos delitos —tráfico de influencias y malversación de caudales públicos—, descartando otros dos que sostenía el instructor, y lo hace apoyándose expresamente en la doctrina que el Tribunal Supremo fijó para condenar a Iñaki Urdangarin.

El meollo del asunto es tan sencillo como políticamente explosivo: dilucidar si Begoña Gómez utilizó su matrimonio con Pedro Sánchez para obtener la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense y para canalizar recursos, contactos y personal público hacia iniciativas de su círculo. Lo señalan María Jamardo en El Debate y Rafa Latorre en su editorial de La brújula en Onda Cero.

Del caso Nóos al «caso Begoña»: el vínculo matrimonial como «trampolín»

La conexión con Urdangarin no es una ocurrencia periodística, sino una línea jurídica que traza el propio auto. Los magistrados recuerdan que, en la sentencia de Nóos, el Supremo consideró probado que el exduque de Palma se prevalió de su amistad con un alto cargo y, sobre todo, de su parentesco por matrimonio con la hija del Rey, desplegando un influjo «desde el trampolín de su privilegiada posición» capaz de doblegar la voluntad de autoridades y funcionarios y de vencer «obstáculos burocráticos» y controles administrativos.

Ese razonamiento —el uso del nexo con el poder como palanca que ejerce una «presión moral» sobre quien decide— es ahora la vara con la que se mide a la mujer del presidente. La Audiencia lo formula sin rodeos: «la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias».

Rafa Latorre: «El delito de tráfico de influencias nos remite al caso Noos. Todo lo que era muy fácil de entender cuando lo protagonizaba Iñaki Urdangarín, ahora nos quieren decir que es un dislate, una confabulación, un complot judicial con Begoña Gómez».pic.twitter.com/ZGAb4yow8O — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 16, 2026

Y aplicado al caso concreto, el tribunal considera «perfectamente verosímil» que Gómez lograra «el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno» no solo para la concesión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, sino para obtenerla «de forma casi inmediata», sin un control mínimo sobre la consistencia del proyecto, y para asumir además la dirección pese a que estatutariamente no era posible, irregularidad que hubo de subsanarse meses después.

Los magistrados matizan que el paralelismo con Urdangarin se establece «salvando todas las distancias, esencialmente cuantitativas». Pero la analogía estructural queda servida, y ambos casos comparten tres rasgos:

Un entorno institucional pegado a la cúspide del Estado: allí la Zarzuela, aquí la Moncloa.

Estructuras de apariencia noble —fundaciones, institutos, cátedras— con un fuerte componente reputacional.

El presunto uso del matrimonio como acelerador de carrera y llave de acceso a patrocinadores, contratos y recursos públicos.

La diferencia notable es que Nóos se apalancaba en el prestigio de la Corona, mientras que aquí lo que se cuestiona es el uso del entorno de la Presidencia del Gobierno y de la mayor universidad pública del país. Esta vez la onda expansiva no golpea en Palma: llega directa al corazón del poder ejecutivo.

Lo que confirma la Audiencia, lo que corrige y lo que pide la Fiscalía

La cronología reciente es vertiginosa. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, llevó la causa hasta una acusación por cuatro delitos, subrayando la «celeridad inusitada» de la trayectoria académica y profesional de Gómez desde que su marido llegó a la Moncloa. La Audiencia ha podado esa construcción —elimina dos de los cuatro delitos y levanta las medidas cautelares, devolviéndole el pasaporte—, pero mantiene intacto el núcleo: tráfico de influencias y malversación, con indicios que considera verosímiles y que deberá valorar un jurado popular.

La malversación se concreta en el presunto uso de personal de Moncloa —en particular, su asesora Cristina Álvarez, también procesada— para gestiones privadas vinculadas a la cátedra y a los proyectos profesionales de Gómez.

Enfrente, la Fiscalía sostiene la posición contraria: pide la absolución, subraya que Gómez «no cobró ningún euro» por la cátedra y niega que se haya acreditado un lucro personal. El choque institucional es evidente:

El instructor ve una red de favores y una interpretación amplia del uso de los vínculos de poder.

ve una red de favores y una interpretación amplia del uso de los vínculos de poder. La Audiencia acota la acusación, pero avala por unanimidad que hay base para juzgar dos delitos graves.

acota la acusación, pero avala por unanimidad que hay base para juzgar dos delitos graves. El Ministerio Público, dependiente del Gobierno Sánchez, minimiza el caso e insiste en la ausencia de beneficio económico directo.

En clave política, el auto dinamita el relato gubernamental del «caso sin fundamento»: ya no es solo el juez Peinado quien aprecia indicios, sino un tribunal colegiado que, además, invoca el precedente más incómodo posible para una familia instalada en el poder. Cada paso procesal es, para la Moncloa, un coste reputacional y munición para la oposición, que ya ha calificado la situación de «inconcebible en cualquier democracia europea».

¿Qué se juzga en realidad: una cátedra o un modelo de poder?

Más allá del debate estrictamente penal, el caso obliga a una reflexión sobre la frontera entre la influencia legítima y el tráfico de influencias, el mismo dilema que planteó el matrimonio Urdangarin–Borbón. Si el Supremo consideró decisivo que el yerno del Rey convirtiera su posición familiar en motor de negocio, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto puede la esposa de un presidente convertir su condición en activo académico y empresarial sin cruzar la línea penal?

La respuesta no será solo jurídica. Afectará a la percepción social de las élites políticas y de sus círculos próximos, y sentará doctrina —esta vez con jurado— sobre incompatibilidades, conflictos de interés y la separación entre vida privada y poder político en España.

En la opinión pública, mientras tanto, la sensación es de déjà vu: crónicas judiciales que evocan Nóos, un «vínculo matrimonial» descrito como «trampolín» y un banquillo que ya no está en Palma de Mallorca, sino en Madrid. No hay una infanta imputada, pero sí una primera dama de facto sometida al escrutinio directo de nueve ciudadanos.