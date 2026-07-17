La cuenta atrás judicial de Begoña Gómez desbarata la estrategia electoral de Sánchez

La política española se alista para una contienda en la que el foco no estará en un candidato, sino en una acusada: Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, quien podría enfrentarse al banquillo en plena precampaña de 2027, según revela Okdiario. Esta coincidencia entre el calendario judicial y el electoral podría convertirse en el trasfondo decisivo de todas las estrategias de Pedro Sánchez.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral ha iniciado una serie de plazos que, siguiendo el ritmo habitual de la Audiencia Provincial de Madrid, podrían llevar la vista a un momento muy próximo a las elecciones generales, que están previstas para julio de 2027. Esto no es solo un tema de imagen; representa una variable crucial que influirá en la fecha de las elecciones y en el tipo de campaña que el PSOE podrá llevar a cabo.

Un juicio con jurado popular en mitad del ciclo electoral

El proceso ha alcanzado ya la fase de juicio oral, en el que se investigan supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos5. Se tratará de un juicio con jurado popular, un formato que se encuentra especialmente expuesto al ambiente mediático y político. La coincidencia con la campaña electoral da pie a que cada declaración, cada filtración y cada incidente procesal se transformen en munición de uso electoral.

La mecánica judicial es fundamental en este escenario. Una vez que se resuelvan los recursos ante la Audiencia Provincial, el procedimiento ingresará en una fase más o menos estructurada:

Establecimiento de la fecha para la constitución del jurado

Determinación de la fecha de la vista oral

Realización del juicio y posterior dictado de la sentencia

Bajo condiciones normales, el tiempo que transcurre desde la apertura de juicio oral hasta el inicio de la vista suele ser de entre seis y doce meses. Este período se superpone de lleno con el horizonte de las elecciones de 2027, lo que explica la preocupación existente en Moncloa, donde ya se estudia la repercusión electoral del denominado caso Begoña.

Estrategia de Sánchez: adelantar, aguantar o victimizarse

El calendario presenta tres opciones relevantes para Sánchez, todas ellas con su carga de riesgos:

Mantener las generales en verano de 2027 – En este caso, se asumiría el riesgo de que la campaña esté dominada por los acontecimientos del juicio. – Se confía en transformar el asunto en una narrativa de persecución, en línea con lo que ya indican algunos portavoces socialistas.

Adelantar las elecciones – Este movimiento buscaría evadir la coincidencia con la vista oral o incluso con una sentencia. – Existe el riesgo de que tal adelantamiento sea interpretado como una maniobra defensiva, reflejando debilidad.

Explorar un discurso de resistencia institucional – Se podría presentar al Gobierno como un garante de la estabilidad frente a una “judicialización” de la política. – Para ello, hará falta una comunicación disciplinada y un contexto económico razonablemente favorable.

Fuentes gubernamentales, citadas por otros medios, subrayan que “no hay intención de alterar calendarios” por el caso de Begoña. Sin embargo, el diseño legislativo, con un límite natural en 2027, hace que cada movimiento sea interpretado a la luz de este juicio. La política, al igual que la física, rechaza los vacíos: si Moncloa no explica sus decisiones, será la oposición la que lo haga.

Oportunidad y riesgo para la oposición

El calendario judicial también reconfigura la estrategia de la derecha. Tanto el PP como Vox se encuentran ante un dilema clásico:

Aprovechar al máximo el desgaste que el caso pueda causar en el Gobierno

Evitar que una presión excesiva se traduzca en simpatía hacia Sánchez a causa del “efecto mártir”

La experiencia reciente da cuenta de ejemplos claros. Los procesos judiciales contra figuras políticas han tenido consecuencias muy diversas: algunos han terminado por hundir carreras, mientras que otros han consolidado liderazgos que se presentan como víctimas de un sistema hostil. Parte de la oposición mediática ya empieza a alimentar imágenes como el “paseíllo judicial” de Begoña, coincidiendo con la campaña, un recurso visual impactante pero arriesgado si se percibe como un linchamiento.

Mientras tanto, los socios de investidura de Sánchez observan el caso desde su propia perspectiva. Para aquellos partidos que han hecho bandera de la crítica a la “lawfare” y a la manipulación de la justicia, el juicio a la esposa del presidente plantea un debate incómodo: apoyar al líder socialista sin compartir su forma de relacionarse con los tribunales o aprovechar la coyuntura para renegociar las condiciones de apoyo tras las elecciones.

Impacto en la campaña: agenda, candidatos y mensajes

La coincidencia entre el juicio y la campaña influirá de manera significativa en el núcleo de la maquinaria electoral:

Agenda del presidente

– Cada declaración pública sobre el caso será sometida a escrutinio.

– Cualquier señal hacia los tribunales (reformas, nombramientos, pronunciamientos) será evaluada políticamente.