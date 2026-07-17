El PP apuesta por Daniel Ruiz para conquistar la alcaldía de Girona en las municipales de 2027

El PP mueve ficha de cara a las elecciones de 2027

El Partido Popular ya tiene elegido a su candidato para intentar recuperar protagonismo en el Ayuntamiento de Girona. El actual presidente del PP en la ciudad, Daniel Ruiz, encabezará la candidatura popular en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, una designación que será ratificada «en breve» por el Comité Electoral Nacional, siguiendo los procedimientos internos de la formación.

Con este anuncio, el PP inicia oficialmente su carrera hacia los próximos comicios municipales con un mensaje centrado en la gestión y en la mejora de los servicios públicos.

«Asumo esta responsabilidad con ilusión y compromiso»

Tras conocerse su designación, Ruiz aseguró que afronta este nuevo reto político «con ilusión y sentido del compromiso», convencido de que Girona necesita un cambio de rumbo.

El candidato popular defendió que trabajará para construir una ciudad «más segura, más limpia, más ordenada y con mayores oportunidades», poniendo el foco en aquellos problemas que, a su juicio, afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos.

Seguridad, vivienda y limpieza, ejes de su proyecto

Ruiz considera que Girona ha vivido unos años en los que se han «cronificado» problemas que deberían haber sido prioritarios para el gobierno municipal.

Por ello, sostiene que el Ayuntamiento debe volver a centrar sus esfuerzos en cuestiones como la seguridad ciudadana, la limpieza urbana, el acceso a la vivienda, la movilidad, el apoyo al comercio de proximidad y la mejora de los servicios públicos.

Además, defendió una manera de gobernar «basada en la escucha, la proximidad y la gestión eficaz», con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos.

Agradecimiento a Jaume Veray y ronda de contactos por los barrios

Durante su intervención, Daniel Ruiz también quiso reconocer el trabajo desarrollado por el portavoz del grupo municipal del PP en Girona, Jaume Veray, al que agradeció su labor durante los últimos años.

Como primer paso de su candidatura, el dirigente popular iniciará en los próximos meses una ronda de encuentros con entidades, asociaciones vecinales, comerciantes y representantes de todos los barrios de Girona.

El objetivo, según explicó, será elaborar un programa electoral construido «a partir de las necesidades reales de la ciudad», incorporando las propuestas y preocupaciones de los vecinos antes de las elecciones municipales de 2027.