18 de Julio: el abuelo de Sánchez, el de Urtasun y los antepasados del Gobierno Frankenstein que ganaron junto a Franco la Guerra Civil del 36

Los socialistas y progres hijos o nietos de franquistas y de la Guerra del 36.

En la política española actual se vive un giro de enfoque tan incómodo como revelador: ya no basta con mirar los currículos ministeriales, hay que mirar los apellidos.

Y cuando se mira con detenimiento, la llamada Memoria Histórica —hoy rebautizada como «democrática»— empieza a parecer menos una reparación moral y más lo que muchos ya denuncian abiertamente: una estafa histórica, científica y moral, construida sobre un relato de buenos y malos que se derrumba en cuanto se examina el árbol genealógico de quienes lo predican.

El legado familiar de varios miembros del Ejecutivo, vinculado al bando franquista durante la Guerra Civil del 36, ha salido a la luz en medio del debate sobre memoria histórica, amnistías y la resignificación del 18 de julio.

La investigación publicada por OKDIARIO sobre el abuelo de Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno teje un relato imposible de ignorar — y que expone, con nombres y apellidos, la distancia abismal entre el discurso y los hechos.

Sánchez y Urtasun: dos abuelos en el bando nacional

El caso más impactante es el del propio presidente del Gobierno. Según la investigación, su abuelo materno, Mateo Pérez-Castejón Díaz, fue legionario en el bando nacional y llegó a ser condecorado por el régimen de Franco. Y no fue un alistamiento pasivo: inicialmente formó parte del ejército republicano en Lorca, pero desertó para unirse voluntariamente a la Legión — un dato que por sí solo pone en cuestión la narrativa de «víctima familiar del franquismo» que Sánchez ha cultivado durante toda su carrera política.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tampoco escapa al patrón: su abuelo paterno integró el Batallón de Montaña Arapiles nº 7, unidad del bando sublevado, participando activamente en operaciones contra la República. Tanto el abuelo de Sánchez como el de Urtasun fueron heridos en combate y posteriormente recondecorados por la propia dictadura — es decir, soldados triunfantes de la Guerra Civil, integrados de pleno en la estructura del régimen, no víctimas incidentales de él.

Esta herencia entra en contradicción frontal con lo que el Gobierno predica sobre fosas, resignificación de calles y lucha contra el «franquismo sociológico«.

El problema no es que sus antepasados combatieran en uno u otro bando —eso, en 1936, era ajeno a su voluntad—; el problema es cómo se gestiona ese dato cuando quienes ostentan el poder insisten en presentar la historia como una fábula moral en la que, casualmente, ellos siempre aparecen en el bando correcto.

Importante reseñar, aunque es levemente anterior al Alzamiento Nacional que el abuelo «socialista» de Zapatero participó y con brutalidad en la represión de los mineros asturianos en 1934.

El capitán Juan Rodríguez Lozano, que fue capturado y fusilado por los mineros el 18 de agosto de 1934 en Puente Castro (León), formó parte de los destacamentos del Ejército que ayudaron a sofocar la revuelta organizada por el PSOE y UGT, en la que murieron más de 1.000 personas.

Un Gobierno con más sombras familiares de derechas que muchos partidos conservadores

La investigación de OKDIARIO no se limita a Sánchez y Urtasun. Otras pesquisas han documentado vínculos franquistas de dirigentes o familiares de PSOE, ERC, Junts, Sumar y PNV, incluyendo procuradores en las Cortes franquistas, altos cargos de Falange o responsables de organismos del régimen. La paradoja es demoledora:

Hay ministros y altos cargos de la izquierda actual cuyos antepasados están más conectados al franquismo que muchos de los actuales líderes de la derecha.

cuyos antepasados están más conectados al franquismo que muchos de los actuales líderes de la derecha. El propio relato del «Gobierno Frankenstein» —PSOE, Sumar y aliados nacionalistas e independentistas— convive con genealogías profundamente enraizadas en el régimen, algo que rara vez se menciona en sus propios discursos sobre memoria.

El franquismo, en definitiva, no dejó herederos exclusivamente en la derecha: sus descendientes también encontraron acomodo en la izquierda progresista, el soberanismo y el nacionalismo vasco y catalán. El problema no es la herencia en sí —nadie elige a sus abuelos—, sino usar la memoria histórica como arma política selectiva, ignorando los propios capítulos familiares incómodos mientras se exige a otros que rindan cuentas de los suyos.

Memoria democrática, relato y oportunismo

Esta revelación llega justo cuando la memoria democrática ocupa el centro del discurso gubernamental. Las leyes de memoria, la resignificación del 18 de julio y la deslegitimación de cualquier referencia al pasado franquista conviven con silencios estratégicos sobre estas conexiones familiares. Las repercusiones se despliegan en tres niveles:

Credibilidad del relato oficial — Cuando un presidente que ha hecho de la lucha antifranquista su bandera oculta que su abuelo fue condecorado varias veces por la dictadura, la sospecha de instrumentalizar la historia en beneficio propio se dispara. Uso partidista de la memoria — La genealogía demuestra que víctimas y beneficiarios del franquismo no se reparten limpiamente entre izquierda y derecha. Insistir en esa división maniquea, mientras se silencian los propios antecedentes, refuerza la sospecha de una memoria selectiva y oportunista — el mismo argumento que sostiene que la Memoria Histórica, tal y como se ha legislado y utilizado políticamente, es menos un ejercicio de rigor histórico que un instrumento de relato partidista disfrazado de reparación moral. Impacto en el debate público — Estos datos se suman a críticas de intelectuales y hasta exministros socialistas, que ya han advertido que «muchos de los que se dicen progresistas son hijos de la guardia de Franco». No se cuestiona la legitimidad democrática de los actuales líderes, pero sí la coherencia de su discurso frente a su propio pasado familiar.

Un 18 de julio con más álbumes familiares que banderas

A casi noventa años del golpe que arrancó en Melilla el 17 de julio de 1936, el Gobierno sigue teniendo entre sus filas a descendientes directos de quienes ganaron la contienda junto a Franco. Algunos datos que conviene subrayar:

Varios de esos veteranos del bando nacional cobraron pensiones y reconocimientos oficiales del franquismo hasta bien entrados los años setenta.

del franquismo hasta bien entrados los años setenta. La documentación militar y los archivos de condecoraciones llevaban décadas guardados sin generar polémica, hasta que el propio debate sobre memoria democrática los puso en el punto de mira — una ironía que no debería pasar desapercibida.

— una ironía que no debería pasar desapercibida. Varios descendientes de esos veteranos construyeron carreras políticas precisamente en partidos que han hecho de la lucha contra el franquismo su insignia, cerrando un círculo tan curioso como genuinamente español.

En un país que sabe convivir con sus contradicciones, pocos símbolos son tan elocuentes como un Gobierno que legisla contra el legado de Franco mientras descubre, en su propia casa, las medallas cuidadosamente guardadas en la mesilla del abuelo.