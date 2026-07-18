Daniel Sirera oficializa su candidatura a la Alcaldía de Barcelona con un mensaje de cambio: «Vamos a sacar a la ciudad de la degradación y la decadencia»

Barcelona ya tiene candidato del Partido Popular para las elecciones municipales de 2027. Daniel Sirera ha oficializado este sábado su candidatura a la Alcaldía durante el acto de presentación de los candidatos populares a las capitales de provincia y capitales autonómicas celebrado en Santiago de Compostela, donde ha lanzado un mensaje de cambio y ha asegurado que su objetivo es «sacar a Barcelona de la degradación y la decadencia en la que han instalado a la ciudad los gobiernos de izquierdas».

Ante dirigentes nacionales del Partido Popular y representantes territoriales, Sirera defendió que Barcelona necesita un nuevo rumbo político después de años marcados, a su juicio, por el deterioro de la convivencia, el incremento de la inseguridad y la pérdida de liderazgo económico y social.

Durante su intervención, el dirigente popular afirmó que la capital catalana atraviesa una situación especialmente compleja debido al aumento de la delincuencia, el elevado precio de la vivienda, la ocupación ilegal de inmuebles y una presión fiscal que, según señaló, penaliza tanto a las familias como a los pequeños empresarios y autónomos.

«Barcelona merece volver a ser una ciudad segura, limpia, dinámica y con oportunidades para todos», aseguró el candidato, convencido de que la capital catalana puede recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido tanto en España como en Europa.

La seguridad, eje central de su programa

Uno de los principales compromisos anunciados por Daniel Sirera fue el refuerzo de la seguridad ciudadana. El candidato popular defendió la necesidad de aumentar los recursos destinados a combatir la delincuencia y reforzar la presencia policial en aquellos barrios donde los vecinos denuncian mayores problemas de inseguridad.

Sirera aseguró que un Ayuntamiento liderado por el Partido Popular actuará con firmeza frente a quienes incumplen la ley y defenderá el derecho de los ciudadanos a vivir con tranquilidad.

Junto a la seguridad, el dirigente popular situó la lucha contra la ocupación ilegal como otra de sus prioridades. En este sentido, prometió impulsar medidas para proteger la propiedad privada y ofrecer mayor respaldo a los propietarios afectados por este fenómeno.

Menos impuestos y más apoyo a familias y empresas

El candidato popular también centró parte de su discurso en la política económica municipal. Daniel Sirera defendió una reducción de la presión fiscal para favorecer el crecimiento económico, incentivar la inversión y aliviar la carga que soportan familias, autónomos y empresas.

Según explicó, Barcelona necesita recuperar competitividad y convertirse nuevamente en una ciudad atractiva para emprendedores, inversores y generadores de empleo.

Además, anunció que trabajará para reducir el incivismo y mejorar el mantenimiento de los espacios públicos, dos cuestiones que considera fundamentales para recuperar la imagen de la capital catalana.

«Se les acabó el chollo»

Durante su intervención, Sirera vinculó el proyecto municipal del Partido Popular con la aspiración de que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones generales.

El candidato aseguró que, si consigue la confianza de los barceloneses, enviará un mensaje claro a quienes cometen delitos, ocupan viviendas ilegalmente o protagonizan actos incívicos en la ciudad.

«Se les acabó el chollo».

Con esta expresión quiso trasladar el compromiso del Partido Popular de aplicar políticas más contundentes frente a la delincuencia y el incumplimiento de las normas de convivencia.

Un gobierno «para todos»

Daniel Sirera concluyó su intervención asegurando que su proyecto está dirigido al conjunto de los ciudadanos, con independencia de su ideología.

El líder popular defendió una forma de gobernar basada en la gestión, el diálogo y la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos de los barceloneses, dejando a un lado la confrontación política.

«Quiero gobernar para todos», afirmó, convencido de que Barcelona puede recuperar el liderazgo económico, social y cultural que, en su opinión, ha perdido durante los últimos años.

Con la oficialización de su candidatura, Daniel Sirera inicia la carrera hacia las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de convertir al Partido Popular en una alternativa de gobierno en la capital catalana y abrir una nueva etapa política en el Ayuntamiento de Barcelona.