La fiscalía del Supremo avala imputar al número dos del DAO por coacciones y abuso de poder

Hay generales que se ganan el respeto con años de mando ejemplar, y hay otros que se ganan un apodo.

El de Luis del Castillo, número dos del DAO de la Guardia Civil, ya circula entre quienes conocen los pasillos de la Benemérita: «el Puñales« — un mote que no nace de la nada, sino de una fama de matón de despacho que ahora, por fin, empieza a tener consecuencias judiciales.

Su ascenso, según aseguran algunas fuentes, no fue solo mérito propio: se habría cimentado en el apoyo en la sombra de la exdelegada del Gobierno en Castilla y León, una tutela política que —de confirmarse— explicaría bastante bien por qué un mando con semejante reputación de mano dura llegó tan lejos en la cadena de mando sin que nadie frenara el ascenso a tiempo.

La situación ya ha tomado dirección tanto judicial como política. La Fiscalía del Supremo ha hallado «entidad suficiente» para investigar al número dos del DAO por presuntas coacciones, vejaciones y abuso de poder — un desarrollo que, como señala el editorial de ABC, empieza a situarse ya en el terreno de las responsabilidades que deben esclarecerse.

Presunto, sí, pero con la fiscalía ya llamando a la puerta, que no es poco.

Este asunto no compromete solo a un mando en particular: vuelve a poner en tela de juicio la cadena de mando, el uso —y el abuso— de la autoridad, y la fragilidad de ciertos equilibrios internos cuando la presión política se instala dentro de las instituciones armadas. En Madrid, el caso se lee con esa perspectiva tan española: cuando la disputa se intensifica, aparece el tema del honor; si se eleva aún más, acaba en el Supremo.

Qué hay en juego

La expresión «entidad suficiente» no es un simple trámite. En lenguaje judicial, significa que la fiscalía considera que los hechos tienen carga suficiente para justificar una investigación formal, más allá de un archivo cómodo. Esto, en un conflicto que mezcla jerarquía, órdenes y presuntas amenazas, cambia por completo la perspectiva del caso.

El debate político, mientras tanto, ha virado hacia una pregunta incómoda: ¿estamos ante una simple disputa interna, o ante una desviación grave del poder disfrazada de disciplina militar? La primera se resuelve con un expediente; la segunda exige explicaciones sólidas, no de pasillo ni de cuartel.

El trasfondo es especialmente delicado porque el episodio afecta a una estructura que se sostiene sobre la obediencia, la reserva y la credibilidad pública. Cuestionar esa combinación no solo daña una reputación individual: puede abrir fisuras reales en la confianza entre mandos, subordinados y responsables políticos.

La secuencia que ha encendido la alarma

Según la información difundida por diversos medios, el conflicto se originaría en una orden o presión relacionada con actos institucionales y el presunto intento de condicionar la actuación de un general que se distanció del boicot a Ayuso. La versión publicada habla de expresiones de tono intimidatorio y mensajes que se alejan por completo del trato que debería existir entre mandos — el tipo de lenguaje que, más que corregir a un subordinado, somete.

La gravedad no está solo en las palabras, sino en el contexto: dentro de una organización jerárquica, una frase agresiva no pesa igual en una discusión privada que en una orden dirigida a quien debe obedecer o teme represalias. Ahí está la clave de por qué la fiscalía considera que hay materia para seguir adelante:

Coacciones — se investiga si hubo presión destinada a forzar una conducta específica.

— se investiga si hubo presión destinada a forzar una conducta específica. Vejaciones — se analiza si el trato rebajó la dignidad de la persona afectada.

— se analiza si el trato de la persona afectada. Abuso de poder — se determina si la jerarquía se usó como herramienta de intimidación, es decir, si «el Puñales» ejerció el mando como un arma personal más que como una función institucional.

— se determina si la jerarquía se usó como herramienta de intimidación, es decir, si «el Puñales» ejerció el mando como un arma personal más que como una función institucional. Consecuencias institucionales — se evalúa el daño que el caso puede infligir a la imagen del mando policial y del propio Gobierno.

El frente político se ensancha

La oposición ya olfateaba sangre antes de que el asunto ganara gravedad. Y no es casualidad: cualquier episodio que involucre a la Guardia Civil, sobre todo si roza el entorno de la presidenta madrileña, se convierte en munición inmediata. El resultado es un choque de narrativas en el que cada bando presenta el caso como prueba de abuso de poder o como montaje de adversarios políticos.

La propia institución, mientras tanto, queda atrapada en un dilema incómodo: si protege a sus mandos sin matices, se la percibe como corporativista; si actúa con rapidez para apartarlos, admite implícitamente que el problema es real; y si deja que todo avance sin reacción visible, da la impresión de que no hay liderazgo, o de que hay demasiado —del tipo equivocado—.

Lo que puede pasar ahora

La investigación podría ampliarse a diligencias más profundas.

Podrían aparecer nuevas grabaciones, testimonios o informes internos —los audios, como siempre, tienen esa mala costumbre de no quedarse callados—.

El expediente podría forzar cambios de mando o medidas cautelares en la cúpula.

El asunto podría saltar al Parlamento, con nuevas comparecencias en el horizonte.

Volverá, inevitablemente, el debate sobre el uso político de los cuerpos de seguridad del Estado.

Si el procedimiento avanza, el impacto no se limitará al nombre del investigado: alcanzará también a quienes lo designaron, lo respaldaron o simplemente miraron hacia otro lado mientras el «Puñales» construía su fama puertas adentro. En la política española, ese tipo de ondas expansivas rara vez se detienen en su punto de origen.

Un detalle que no conviene perder de vista

La Guardia Civil tiene una tradición de disciplina casi ritual, pero también una larga memoria de tensiones internas cuando la política se cuela en sus despachos. Este caso, por eso, no es una simple anécdota: es una prueba de estrés para todo el sistema.

Y hay una ironía que no pasa desapercibida: cuanto más se intenta apagar un incendio con lenguaje de cuartel, más probable es que termine convertido en expediente con sonido de sirena.