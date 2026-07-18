González, la directora de la Guardia Civil, confiesa que Leire denunció filtraciones de la UCO la víspera de que el DAO expedientara a los agentes

La trama parece sacada de un guión bien hilado, pero con un matiz que empieza a resultar insultante para la inteligencia pública: cuanto más se acumulan los documentos, las pruebas, los indicios, las llamadas y los mensajes borrados, más se empeñan Mercedes González, el teniente general Manuel Llamas, el DAO que abochorna a la Guardia Civil, en repetir una versión que la propia UCO desmonta papel por papel.

Mienten con aplomo, se contradicen entre declaraciones, y aun así se agarran al cargo como quien no suelta la percha aunque la jaula se esté cayendo a pedazos.

Leire Díez acusa a la UCO de filtrar información a los medios, se lo comunica a Mercedes González, y casi de forma simultánea —demasiado simultánea, dirán los jueces— el mando operativo de la Guardia Civil abre un expediente interno contra los agentes que investigan el entorno de Pedro Sánchez. Todo esto forma parte del ya célebre caso Leire, que ha puesto en el punto de mira a la cúpula del Instituto Armado por presunta obstrucción a la Justicia y por el uso político de los mecanismos disciplinarios.

En su declaración ante el juez Santiago Pedraz, la directora general reconoció esas reuniones y contactos con Leire —no pudo hacer otra cosa, los tenía todos documentados—, pero aun así intentó apartar la atención con un ejercicio de contorsionismo narrativo: se presenta como «víctima de las cloacas», se autoincluye en el listado de víctimas de Santos Cerdán, y niega haber ordenado ninguna acción contra la UCO. El problema es que los informes de la propia UCO y la cronología reconstruida por la Audiencia Nacional cuentan un cuadro mucho menos inocente.

El lenguaje del Tte. General es vomitivo. Pero la reculada es impresionante . Y viene a demostrar la veracidad de la sentencia de Camus: “Los resistentes tienen la última palabra”. https://t.co/MPFDFvPaYF — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 17, 2026

La víspera decisiva: denuncia de filtraciones y expediente interno

El núcleo de la controversia se concentra en un breve —y muy revelador— periodo de 48 horas en mayo de 2025. Según los atestados y comunicaciones del sumario, se suceden tres movimientos que, vistos en fila, cuesta creer que sean casualidad:

Leire Díez asegura a su círculo que «todas las filtraciones» del caso Ábalos/Koldo provienen de la UCO, y que ha «jugado una comida» con Mercedes a que el origen está en esa unidad.

que «todas las filtraciones» del caso Ábalos/Koldo provienen de la UCO, y que ha con Mercedes a que el origen está en esa unidad. Leire comparte esas sospechas directamente con la directora general , en encuentros que la UCO considera decisivos para impulsar investigaciones internas por filtraciones.

, en encuentros que la UCO considera decisivos para impulsar investigaciones internas por filtraciones. El DAO, general Manuel Llamas, pone en marcha una información reservada contra los agentes de la UCO que actuaban como policía judicial en causas que salpicaban al Gobierno, incluida la del hermano del presidente, David Sánchez.

La clave —tanto política como judicial— está en la sincronía de estos hechos: las acusaciones populares sostienen que la correlación entre los contactos de González con Leire y la apertura de expedientes contra la UCO «no permite otra interpretación» que la de una actuación vinculada a la actividad delictiva investigada. El juez Pedraz ha seguido esa línea al imputar a la directora y al DAO por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Para los agentes de la UCO, el rastro documental es contundente: informes internos, notas manuscritas («Investigación interna G.C. para filtraciones»), mensajes de WhatsApp, y la anotación de que Leire habría «intentado iniciar una investigación interna (…) dirigida contra su Unidad Central Operativa, utilizando a la directora». Y el dato que más incomoda: cuando se activan esos expedientes, ya se había confirmado que la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos no provenía de la UCO.

Versión oficial frente al relato de los investigadores

La defensa de Mercedes González se sostiene, con dificultad, sobre dos frentes:

Primero , rechaza haber tenido parte en ninguna conspiración contra la UCO. Subraya que sus «cafés» con Leire fueron de carácter personal, y asegura que al hablar de causas judiciales sensibles como el caso Koldo se limitó a escuchar y apoyar a la unidad. En el Senado llegó a declarar que nunca ha interferido en investigaciones relacionadas con el PSOE o el círculo del presidente.

, rechaza haber tenido parte en ninguna conspiración contra la UCO. Subraya que sus «cafés» con Leire fueron de carácter personal, y asegura que al hablar de causas judiciales sensibles como el caso Koldo se limitó a a la unidad. En el Senado llegó a declarar que nunca ha interferido en investigaciones relacionadas con el PSOE o el círculo del presidente. Segundo, traslada la responsabilidad hacia arriba y hacia los lados: invoca las «cloacas» de Cerdán, se presenta como víctima del entramado, y cita al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha defendido públicamente su «plena honestidad» y ha negado cualquier conocimiento de intromisiones contra la UCO.

El obstáculo, otra vez, es que la documentación cuenta otra historia. La UCO registró tres reuniones presenciales entre González y Leire en 2024 y 2025, además de varias llamadas telefónicas posteriores —algunas incluso después de que el DAO advirtiera a la directora sobre la investigación en curso contra Leire—. La Fiscalía Anticorrupción considera «notable» que, pese a conocer las alertas sobre las maniobras de la fontanera contra la UCO, González mantuviera esos contactos sin informar a los agentes ni a sus superiores.

Además, la directora firmó directamente al menos una de las informaciones reservadas por filtraciones en la UCO —la de septiembre de 2025—, tras una noticia sobre «tensión» en la unidad y supuestas intromisiones del DAO en causas delicadas para el Gobierno. Y la UCO localizó en el despacho de Llamas la única copia de los expedientes reservados contra los agentes que trabajan en el entorno de Sánchez, justo en coincidencia con las reuniones entre González y Leire.

Consecuencias políticas: la Guardia Civil en el escaparate

Más allá del plano judicial, el caso está socavando la imagen institucional de la Guardia Civil en varios frentes:

La sospecha de un uso disciplinario selectivo contra la UCO, la unidad que investiga precisamente causas relacionadas con el entorno del Gobierno y del PSOE.

contra la UCO, la unidad que investiga precisamente causas relacionadas con el entorno del Gobierno y del PSOE. La impresión de que la cúpula del cuerpo quedó atrapada en las supuestas «cloacas socialistas», con Santos Cerdán como presunto coordinador político de la trama.

en las supuestas «cloacas socialistas», con Santos Cerdán como presunto coordinador político de la trama. La contradicción flagrante entre el discurso oficial de apoyo total a la UCO y la realidad de expedientes internos que, aunque finalmente archivados, se abrieron justo en momentos clave de causas sumamente sensibles.

En el ámbito parlamentario, la declaración de Mercedes González en el Senado —negando tramas y presiones— ha quedado refutada en varios puntos por las diligencias posteriores y por las propias fiscales, que «no creen» su versión sobre los encuentros con Leire. El riesgo para el Gobierno es evidente: si se solidifica la idea de que se intentó coaccionar a los investigadores mediante expedientes relámpago, la narrativa de independencia institucional quedará gravemente dañada.

Datos, tiempos y alguna curiosidad de la trama

Para dimensionar el caso, conviene fijarse en algunos hitos que los sumarios han ido desvelando:

Las reuniones documentadas entre Mercedes González y Leire Díez se llevaron a cabo el 30 de septiembre de 2024 , el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025 .

, el y el . El 24 de abril de 2025 , en una conversación entre Leire y un abogado, se afirma que ya le ha comentado a la directora que existen «indicios suficientes» para iniciar expedientes internos contra miembros de la UCO por filtraciones sobre David Sánchez, Ábalos y Koldo.

, en una conversación entre Leire y un abogado, se afirma que ya le ha comentado a la directora que existen «indicios suficientes» para iniciar expedientes internos contra miembros de la UCO por filtraciones sobre David Sánchez, Ábalos y Koldo. El 9 de mayo , Leire se «apuesta una comida» con Mercedes a que las filtraciones provienen de la UCO; el 11 de mayo , el DAO inicia la información reservada por la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos.

, Leire se «apuesta una comida» con Mercedes a que las filtraciones provienen de la UCO; el , el DAO inicia la información reservada por la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos. La directora activó el borrado automático de mensajes en su chat de WhatsApp con Leire ese mismo 11 de mayo, pocas horas antes de que se ordenara investigar internamente a la UCO.

en su chat de WhatsApp con Leire ese mismo 11 de mayo, antes de que se ordenara investigar internamente a la UCO. Los expedientes contra los agentes que incluían el correo de Begoña Gómez en el caso del hermano del presidente fueron hallados, tiempo después, en el despacho del DAO, sin copias en otros departamentos.

Y una nota final, casi anecdótica: de la apuesta de la comida sobre las filtraciones, poco se ha esclarecido en los sumarios; lo que sí ha quedado registrado, al detalle, es quién sacrificó el prestigio de la UCO en una partida de disciplinarios que hoy se encuentra ante un juez.