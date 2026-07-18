El PP desvela a sus principales candidatos para las municipales de 2027: continuidad en las grandes ciudades y renovación en plazas clave

La cuenta atrás para las elecciones municipales de mayo de 2027 ya ha comenzado. El Partido Popular ha dado el primer gran paso en la carrera electoral con la presentación oficial de sus candidatos para las capitales de provincia y las capitales de comunidades autónomas. En una comparecencia encabezada por el secretario general del partido, Miguel Tellado, y el presidente del Comité Electoral Nacional, Diego Calvo, la formación ha confirmado un equipo que combina experiencia, continuidad y renovación con el objetivo de mantener el amplio poder territorial logrado en los últimos años.

El PP gobierna actualmente en 30 de las 50 capitales de provincia y ha optado por mantener a la mayoría de sus alcaldes, mientras que en las ciudades donde no está al frente de los ayuntamientos ha renovado más de la mitad de las candidaturas para reforzar sus opciones de victoria.

Entre los nombres más destacados sobresale José Luis Martínez-Almeida, que volverá a encabezar la candidatura en Madrid con el reto de revalidar la mayoría obtenida en 2023 y seguir consolidando el proyecto popular en la capital de España. A su lado, otra de las figuras con mayor peso político será María José Catalá, que buscará mantener la Alcaldía de Valencia tras recuperar el gobierno municipal y convertirse en uno de los referentes del municipalismo popular.

En Barcelona, el Partido Popular vuelve a confiar en Daniel Sirera Bellés, quien intentará consolidar el crecimiento experimentado por la formación en la ciudad condal y ampliar su representación en uno de los ayuntamientos más importantes del país. Su candidatura forma parte de la estrategia del PP para reforzar su presencia en Cataluña y recuperar protagonismo en las grandes ciudades.

También en Cataluña, el partido ha apostado por Xavier Palau Altarriba como candidato en Lleida. Con una amplia trayectoria en la política municipal, Palau afronta el reto de fortalecer el proyecto popular en una ciudad donde el PP busca incrementar su peso institucional y consolidar una alternativa al actual gobierno local.

Otro de los grandes nombres será el de Francisco de la Torre Prados, que volverá a presentarse en Málaga. Tras más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, el veterano alcalde buscará prolongar un modelo de gestión que ha convertido a la ciudad en uno de los principales polos tecnológicos, turísticos y culturales del sur de Europa.

En Sevilla, José Luis Sanz Ruiz intentará revalidar la Alcaldía después del cambio político producido en 2023. Su candidatura se apoyará en la gestión realizada durante el mandato, centrada en la limpieza urbana, la movilidad, la seguridad y el impulso económico de la capital andaluza.

Otro de los alcaldes con mayor reconocimiento dentro del partido es José María Bellido Roche, que volverá a liderar la candidatura en Córdoba. Su gestión le ha convertido en uno de los dirigentes municipales mejor valorados del PP gracias a la estabilidad económica, la recuperación del patrimonio y el desarrollo de nuevos proyectos para la ciudad.

En Granada, la actual alcaldesa María Francisca «Marifrán» Carazo Villalonga buscará consolidar el gobierno popular tras su llegada a la Alcaldía, mientras que Bruno García de León hará lo propio en Cádiz, donde intentará afianzar el cambio político iniciado en el anterior mandato.

La Comunidad Valenciana seguirá siendo uno de los grandes bastiones populares. Además de María José Catalá en Valencia, el PP volverá a confiar en Luis José Barcala Sierra para Alicante, donde aspira a mantener una de sus plazas más sólidas, y en Begoña Carrasco García, que buscará consolidar el gobierno popular en Castellón.

En Aragón, la alcaldesa Natalia Chueca Muñoz volverá a encabezar la candidatura en Zaragoza, una de las ciudades donde el Partido Popular considera prioritaria la continuidad de su proyecto de modernización e innovación.

La Región de Murcia también vivirá una importante novedad con la candidatura de Rebeca Pérez López, elegida para liderar el proyecto popular en la capital murciana con el objetivo de mantener una de las alcaldías históricas del partido.

Entre las ciudades del norte destacan Gema Igual Ortiz, que volverá a ser candidata en Santander; Alfredo Canteli Fernández, que buscará renovar su mandato en Oviedo; y Jaime Martínez Llabrés, que repetirá como cabeza de lista en Palma.

En Galicia, el Partido Popular ha apostado por Miguel Lorenzo Torres en A Coruña, María Elena Candia López en Lugo, Ana Méndez Gil en Ourense, Rafael Domínguez Artime en Pontevedra y Borja Verea Fraiz en Santiago de Compostela, cinco candidaturas con las que la formación pretende reforzar su presencia en una comunidad considerada estratégica.

En el País Vasco, el PP concurrirá con Esther Martínez Fernández en Bilbao, Borja Corominas Fisas en Donostia-San Sebastián e Iñaki García Calvo en Vitoria-Gasteiz, mientras que en Pamplona la candidatura estará encabezada por Carlos García Adanero.

Con esta lista, el Partido Popular inicia oficialmente la carrera hacia las elecciones municipales de 2027 con un equipo que combina alcaldes consolidados, nuevos perfiles y dirigentes con amplia experiencia política. La dirección nacional confía en que la gestión realizada durante los últimos años y la renovación en aquellas ciudades donde busca crecer permitan al partido mantener su liderazgo municipal y ampliar su presencia institucional en toda España.