La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Cerdán y pilla 323.000 euros que apoquinó Servinabar

Hay expedientes judiciales que nacen pequeños y acaban devorando la agenda política entera.

El de Santos Cerdán es uno de ellos. Arrancó como una simple ramificación del caso Koldo y, informe tras informe, se ha transformado en el asunto que más incomoda a la dirección del PSOE.

ABC ha tenido acceso a las últimas pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y lo que describen no es precisamente tranquilizador para Ferraz: el patrimonio del que fuera secretario de Organización creció de forma llamativa durante los años en que José Luis Ábalos ocupaba el Ministerio de Transportes. El documento, ya en manos de la Audiencia Nacional, habla sin rodeos de ingresos «no declarados» que encajan, cronológicamente, con esa etapa.

Pocas combinaciones resultan tan tóxicas para un partido: un exministro imputado, su sucesor en la cúpula orgánica bajo sospecha y una gran constructora del Ibex como telón de fondo. La imagen de disciplina y control interno que el PSOE ha cultivado durante décadas se resquebraja cuando lo que aparece sobre la mesa es efectivo sin justificar y contratos públicos de por medio.

El dinero que empezó a moverse en dos momentos muy concretos

Los investigadores no hablan de un enriquecimiento difuso ni progresivo. Señalan dos etapas muy delimitadas: el paso de Ábalos por Transportes y, después, el propio salto de Cerdán a la Secretaría de Organización, el cargo que heredó de su hoy coimputado.

El informe recogido por ABC describe un repunte de ingresos vinculado al entorno empresarial de Cerdán y un manejo de efectivo que ni sus sueldos oficiales ni su perfil de dirigente orgánico logran explicar. Vozpópuli añade una pieza más: los agentes habrían localizado ingresos ocultos ligados a adjudicaciones de obra pública tramitadas durante el mandato ministerial de Ábalos.

Nada de esto sería especialmente novedoso si no fuera porque, esta vez, hay cifras y fechas encima de la mesa. El nombre que se repite es Servinabar, la sociedad del círculo cercano a Cerdán que, según la causa, habría funcionado como puente entre Acciona Construcción y contratos millonarios del Ministerio de Transportes. Los datos que maneja la Guardia Civil apuntan a una facturación cercana a los nueve millones de euros, más de dos tercios de ella procedente de Acciona. No hablamos, desde luego, de una pequeña empresa de reformas.

Se suman otros detalles que refuerzan el patrón:

Cerca de 18.000 euros en efectivo de origen desconocido entre 2014 y 2017, es decir, antes incluso de que Ábalos aterrizara en el ministerio.

de origen desconocido entre 2014 y 2017, es decir, antes incluso de que Ábalos aterrizara en el ministerio. Retiradas de dinero recurrentes, coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones de Transportes y con el estrechamiento de la relación con Acciona.

La UCO, sin florituras, resume así la situación: Cerdán manejó «numeroso dinero en metálico» sin que quedara rastro bancario. Demasiadas coincidencias para ser casualidad, según los propios investigadores.

Los sobres de Ferraz y la sombra de la caja en B

El Tribunal Supremo ya había reunido documentación sobre los pagos en efectivo que el partido entregó durante años a su entonces responsable de Organización. Los propios registros del PSOE reconocen más de 80 pagos en metálico, por un total superior a los 30.000 euros, presentados como reembolsos de gastos de representación. El detalle incómodo: algunos de esos pagos superaron el límite legal de mil euros en efectivo vigente en aquel momento.

La UCO va más allá y sostiene que Cerdán participaba activamente en la gestión de esos pagos en Ferraz, algo que él mismo negó ante el juez. La contradicción alimenta la hipótesis de una caja en B estable dentro de la sede socialista, con circuitos de dinero opaco funcionando en paralelo a la contabilidad oficial. El perfil que emerge no es el de un simple gestor de campañas y congresos, sino el de alguien que también supervisaba movimientos de efectivo hoy bajo la lupa judicial.

El caso Koldo, con todo esto encima, deja de ser solo una trama de comisiones por mascarillas y obra pública para convertirse en un retrato incómodo de cómo se ejercía el poder en la cúpula socialista durante los años de Ábalos y Cerdán. La sensación que queda es que la línea entre partido y administración se difuminó mucho más de lo aceptable.

Un desgaste que Sánchez no puede aislar del todo

Desde Moncloa se insiste en mantener el asunto en el terreno estrictamente judicial, lejos del núcleo del Ejecutivo. Pero Cerdán no era un afiliado cualquiera: formaba parte del círculo de máxima confianza de Pedro Sánchez, con peso decisivo en la negociación de pactos territoriales, la elaboración de listas electorales y el manejo interno de los recursos del partido.

El golpe llega por dos frentes a la vez. Por un lado, el caso Ábalos ya proyecta la imagen de un ministerio convertido en atajo para comisiones ligadas a obras y contratos de emergencia. Por otro, el informe sobre Cerdán amenaza con consolidar la idea de que la estructura orgánica del PSOE convivía con prácticas opacas en efectivo, justo lo contrario de la transparencia que el partido reclama en público.

PP y Vox tienen ya, con esto, un relato fácil de vender: un Gobierno que exige controles a los demás mientras su exministro de Transportes y su antiguo número tres acumulan informes de la UCO sobre efectivo sin explicar. Dentro del propio partido, la vieja guardia territorial observa con inquietud cómo se confirman sus recelos frente a un círculo de poder cada vez más reducido y cada vez más cuestionado.

Las piezas que sostienen la sospecha

Un repaso a los elementos que han llevado a la UCO a fijar el foco en Cerdán:

Acciona Construcción funciona como «denominador común» en varias de las adjudicaciones investigadas, con una relación privilegiada con Servinabar.

funciona como «denominador común» en varias de las adjudicaciones investigadas, con una relación privilegiada con Servinabar. Servinabar habría actuado como empresa instrumental : apenas estructura, apenas actividad visible, pero con capacidad para mover millones de euros.

: apenas estructura, apenas actividad visible, pero con capacidad para mover millones de euros. Se documentan negociaciones para comprar un inmueble valorado en cerca de un millón de euros a nombre de Cerdán, operación que finalmente no se cerró.

a nombre de Cerdán, operación que finalmente no se cerró. Sus ingresos oficiales, sumando partido y Congreso, no explican ni el volumen de efectivo detectado ni las operaciones inmobiliarias bajo investigación.

Llama la atención de los investigadores la naturalidad con la que se gestionaban los sobres en Ferraz, integrados casi como rutina administrativa.

La instrucción judicial y los próximos informes de la Guardia Civil serán quienes determinen si todo esto tiene encaje penal. Pero, mientras tanto, algo ha cambiado ya de forma irreversible: la Secretaría de Organización del PSOE ha dejado de verse como un simple centro de poder interno para convertirse en un espacio donde, según todo indica, el efectivo circulaba con mucha más soltura de la que el partido está dispuesto a admitir.