Denuncian la ‘alteración’ del sistema de ascensos para sancionar a generales y coroneles no ‘adictos’ al Régimen Sanchista

Deberia ser ‘Todo por la Patria‘ y parece que para algunos, los claudicante y sumisos generales incrustados en la cúpula de la Benémérita, es ‘Todo por la Pasta‘.

Antes de que estallaran las imputaciones, los audios y las filtraciones que hoy sacuden la cúpula de la Guardia Civil, ya había una denuncia corriendo por los cuarteles: la de varios mandos que aseguran que el sistema de ascensos del Cuerpo se ha convertido en una herramienta para premiar la lealtad y castigar la disidencia.

¡QUE PEDRO DICE QUE TE ESTÁ MUY AGRADECIDO POR TUS ACTOS HEROICOS CONTRA LA UCO Y LA GUARDIA CIVIL…!! pic.twitter.com/VOaCgaQH7o — Manuel nav con (@Manuelnavc11434) July 19, 2026

Levanta la libre la periodista Ketty Garat en ABC.

El caso más citado es el del comandante Juan Manuel del Barco, secretario del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas: en su proceso de ascenso de 2025 obtuvo un 20 sobre 20 en la evaluación de desempeño y un insólito 100 sobre 100 en la puntuación del órgano evaluador —una nota que ningún otro oficial logró—, lo que le permitió saltar de la posición 89 a la 20 en el escalafón. Fuentes del Instituto Armado califican la maniobra de «insólita» y aseguran que buscaba garantizarle el ascenso a teniente coronel antes de pasar a la reserva en 2028.

La coincidencia no es menor: Del Barco fue quien, ante el juez, hizo una defensa cerrada de sus superiores y cuestionó el testimonio de los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, expresidentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que denunciaron presiones del DAO para que la unidad se «pusiera de perfil» en investigaciones sensibles para el PSOE, como los casos Koldo, Cerdán o David Sánchez.

Es en ese contexto —de premios a los leales y sospechas de castigo a los díscolos— donde debe leerse la imagen que ha marcado esta semana a la institución: Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, con semblante grave, junto al teniente general Luis Antonio del Castillo, responsable del Mando de Operaciones, en un acto oficial de los que suelen transmitir control y jerarquía. Sin embargo, en esta ocasión el orden es más aparente que real: la cúpula de la Benemérita afronta una crisis que combina imputaciones judiciales, audios inquietantes, presiones políticas y una guerra interna entre mandos. Un cóctel que ha sembrado la inquietud tanto en los despachos del Ministerio del Interior como en los pasillos de la Audiencia Nacional.

Traidor, como la Guardia Civil no exige su renuncia?? Lo están protegiendo?? https://t.co/A9G7qy05xZ — Gin (@GinGin1951397) July 19, 2026

El «caso Leire» y la imputación histórica de Mercedes González

La delicada situación de González se agravó cuando el caso Leire puso el foco en su figura. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la ha citado como investigada por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada y obstrucción a la Justicia, junto al propio Manuel Llamas.

Todo comenzó con la actuación de la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la «fontanera del PSOE», y la sospecha de una red destinada a sabotear investigaciones policiales y judiciales sensibles para el Gobierno y el círculo de Pedro Sánchez, en particular las relacionadas con la UCO. La investigación apunta a varias reuniones entre González y Díez, aunque la directora insiste en que solo hubo «dos cafés» —«bueno, en mi caso, tés», llegó a matizar en el Senado— y niega haber dado instrucciones para frenar las pesquisas.

Durante su comparecencia ante el Senado y la Audiencia Nacional, González ha defendido que nunca interfirió en la actuación de la UCO ni ordenó detener investigaciones, que sus contactos con Díez no son indicativos de trama alguna, y que se considera víctima de las luchas internas del socialismo, hasta el punto de figurar, según ha dicho, en el «listado de víctimas» de Santos Cerdán. Para el PSOE, González sigue siendo un activo leal y una pieza relevante de su estructura de poder; para el PP, su situación se ha convertido en un escándalo democrático que pone en entredicho la neutralidad de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional trata de esclarecer si se cruzó la frontera entre la relación habitual del Ministerio del Interior con la cúpula policial y la injerencia política en pesquisas delicadas.

Trayectoria política y peso en el aparato del Estado

La biografía oficial de González ayuda a entender por qué su caso genera tanta inquietud. Nacida en Madrid en 1975 y licenciada en Periodismo, ha ocupado diversos cargos como asesora socialista en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, directiva de comunicación de la FEMP y concejala. Fue delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid desde 2021 hasta asumir la dirección de la Guardia Civil en 2023, cargo que ocupó tras la dimisión de María Gámez —la primera mujer en esa posición— por una investigación judicial relacionada con su esposo. En septiembre de 2024 fue reconfirmada en el puesto por Real Decreto, un gesto que evidencia la confianza directa que le sigue dispensando Moncloa. Su perfil combina una lealtad política manifiesta al PSOE con un discurso de cero tolerancia frente a la corrupción; la tensión entre esa militancia y la exigencia de neutralidad institucional es, precisamente, lo que hoy se examina en sede judicial.

Luis del Castillo: el teniente general en el ojo del huracán

Mientras la directora general afronta una investigación penal, el otro protagonista de esta crisis, el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones (MOPS), se enfrenta a un proceso que podría cambiar la cultura interna del Cuerpo.

Del Castillo, considerado la mano derecha del DAO en el ámbito operativo y muy cercano a González, ha sido denunciado por el general Fernando Mora, exjefe de la Zona de Madrid, por coacciones, vejaciones y abuso de poder relacionados con la orden de no asistir a los actos oficiales del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid de 2025, presididos por Isabel Díaz Ayuso.

Los audios que han salido a la luz contienen expresiones tan groseras que han escandalizado incluso a veteranos del Cuerpo: desde «me vas a comer la polla» hasta «me cago en tu puta madre» o «no te meto dos hostias… porque no debo». Un tono difícilmente compatible con la imagen de disciplina austera que la Guardia Civil proyecta en los actos públicos donde ambos mandos aparecen en primera fila junto a autoridades civiles. La denuncia sugiere que Del Castillo transmitió a Mora una orden para sabotear institucionalmente a Ayuso, sugiriéndole que se «excusara» y no asistiera al acto del Día de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Togada ha valorado que existe «entidad suficiente y relevancia bastante» para abrir un procedimiento penal contra él, algo inusual en ese nivel de la cadena de mando.

Quienes le conocen describen a Del Castillo como un cruce entre logros profesionales y un carácter duro. Nacido en Bilbao en 1963, con fuertes lazos en Cantabria —donde su padre trabajaba en banca—, ha ocupado cargos de alta responsabilidad en distintas zonas, entre ellas Cantabria, y fue ascendido a teniente general en 2024, uno de solo cinco en el máximo rango en España. Desde 2023 dirige el Mando de Operaciones, que supervisa a unos 10.000 efectivos. Sus colegas lo describen como efectivo pero severo, con un estilo de mando «afilado» que le ha valido el apodo de «el Puñales». Un detalle recurrente: siempre se dirigía a González de usted, un gesto que, según quienes lo interpretan con suspicacia, revela que para él la directora estaba por encima de los generales y podía impartir instrucciones de índole política en una institución llamada a ser imparcial.

Un problema que ya salpica imagen, territorios y reconocimientos

El cúmulo de crisis personales se está convirtiendo en un problema institucional de primer orden. La Guardia Civil, habitualmente un pilar de confianza ciudadana, aparece ahora vinculada a investigaciones por obstrucción a la Justicia en asuntos relacionados con el partido en el Gobierno, a acusaciones de presiones políticas en actos oficiales de una comunidad autónoma clave como Madrid, y a un clima interno de tensión entre mandos que se manifiesta en grabaciones y filtraciones públicas.

Las repercusiones alcanzan incluso espacios simbólicos: la Casa de Cantabria en Madrid ha decidido suspender de forma preventiva la entrega del Emboque de Oro a Del Castillo por la «gravedad» de las informaciones difundidas en los medios, un gesto que muestra hasta qué punto el caso ha trascendido lo judicial para convertirse en una cuestión de reputación pública. Mientras tanto, la directora general sigue presidiendo actos oficiales —desde la celebración de la Patrona en la Agrupación de Tráfico hasta tomas de posesión en Barcelona o la Comunidad Valenciana—, aunque ya arrastra la etiqueta mediática de ser la primera directora de la Guardia Civil imputada. Esa dualidad entre la normalidad de los protocolos y la excepcionalidad judicial resume el momento que atraviesa la institución.

Detalles, anécdotas y curiosidades en torno a la pareja institucional

En imágenes recientes, González y Del Castillo aparecen juntos en primera fila de eventos oficiales, configurando visualmente lo que muchos en el Cuerpo describen ya como la «pareja» de mando civil-militar de la Guardia Civil. La trayectoria de González combina formación en comunicación política en universidades de España y Estados Unidos con una carrera marcada por la confianza personal de Pedro Sánchez, desde la Delegación del Gobierno en Madrid hasta la dirección de la Benemérita. Del Castillo, que lideró la Guardia Civil en Cantabria durante varios años, iba a recibir un premio honorífico en el Gran Casino Sardinero de Santander, distinción que se ha visto pospuesta, al menos por ahora. Y el propio general Fernando Mora, autor de las denuncias contra Del Castillo, concluyó una de las conversaciones filtradas con un «espero instrucciones tuyas», una frase que retrata hasta qué punto la jerarquía sigue siendo determinante, incluso en decisiones cuya validez hoy se cuestiona ante los tribunales.

En una institución acostumbrada a ser noticia por rescates en alta montaña, grandes operativos contra el narcotráfico o la seguridad vial, el foco se ha desplazado ahora a los despachos de Madrid. Y en esa imagen de directora general y teniente general compartiendo estrado —mientras media España se pregunta quién manda realmente, sobre qué asuntos y hasta dónde—, el sistema de ascensos que premia a los leales y arrincona a los díscolos aparece ya no como un rumor de cuartel, sino como una de las piezas centrales del propio expediente judicial.