Encuestas: Feijóo y Abascal reúnen más de 200 escaños, pero Sánchez aguanta por encima de los 100 diputados devorando a Sumar

A un año como mucho de las elecciones generales, el centro derecha roza los 210 escaños mientras crece el goteo de imputados en el PSOE y la sectaria coalición de izquierdistas, progres xenófobos periféricos, proetarras, separatistas y zarrapastrosos progres, que lo ha mantenido más de 8 años en La Moncloa, se deshilacha.

La mayoría absoluta parece a estas alturas garantizada para PP y VOX y eso —más de 200 diputados— se ha convertido en una especie de «línea psicológica» que aparece en casi todas las encuestas desde finales de 2025.

Raro es ya el día en que algún juez no cita a declarar como investigado o imputado a un dirigente, alto cargo o familiar cercano al PSOE.

Lo que hace apenas dos años era un goteo de causas aisladas se ha convertido en una maraña que la Fiscalía Anticorrupción describe como un patrón repetido de contrataciones amañadas y desvío de fondos hacia terceros vinculados al partido y al Ejecutivo.

Solo en esta última semana de julio, la presidenta de la SEPI y la directora general de la Guardia Civil y su abochornante DAO han sido citadas como imputadas, mientras la corrupción salpica ya a media docena de empresas públicas.

A ello se suman las causas que siguen abiertas contra Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE, en prisión provisional desde junio de 2025 por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias—, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional, y la reciente condena que convirtió a Pedro Sánchez en el primer presidente de la Unión Europea con un hermano condenado por corrupción.

El escándalo de las cloacas socialistas, lejos de remitir, crece cotidianamente, y es en este contexto —de deterioro judicial y reputacional casi diario— donde conviene leer las últimas encuestas.

Porque, pese a todo ello, las encuestas perfilan un Congreso donde la derecha alcanza con creces la mayoría absoluta, mientras Pedro Sánchez se mantiene en pie, con más de cien diputados, beneficiándose del colapso de la izquierda alternativa. Según un análisis de Target Point divulgado por El Debate, el panorama político se reorganiza, pero persiste el equilibrio inestable que ha caracterizado la política española en tiempos recientes.

El escenario resulta paradójico: PP y VOX se ubican en una horquilla de entre 201 y 205 escaños, claramente por encima de los 176 necesarios para gobernar con mayoría absoluta, mientras el PSOE se aferra a un rango de 106-108 diputados y la izquierda a su izquierda ha quedado reducida a apenas 10 escaños.

Es decir: la acumulación de escaños en la derecha se dispara mientras el liderazgo de Sánchez dentro de su bloque se fortalece —a costa de llevar a Sumar casi a la extinción— y, paradójicamente, a pesar de sumar imputados en su entorno casi al mismo ritmo que escaños pierde.

Un Congreso con mayoría clara…

La proyección más reciente de Target Point otorga al PP entre 141 y 143 escaños y a VOX entre 60 y 62, situando al bloque de derecha en esos 201-205 diputados. Estas cifras son coherentes con otros promedios recientes, que estiman a PP + Vox en torno a los 200-203 escaños.

En el ámbito de la izquierda, la imagen es mucho menos optimista. El PSOE consigue mantenerse por encima del centenar de diputados (99-111, según diversas encuestas), mientras que Sumar + Podemos, que en 2023 alcanzaron 31 escaños, se verían reducidos ahora a un rango de 8 a 16.

Sánchez crece en su bloque devorando a Sumar, mientras las togas se acercan

El PSOE detiene su descenso electoral mientras, simultáneamente, la lista de imputados en su entorno —ya son 127 en 15 causas de corrupción distintas— no deja de crecer.

La derecha, con mayoría absoluta y dilemas estratégicos

El bloque PP-VOX asegura algo más que una ventaja numérica. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo alcanza cifras de entre 141 y 148 diputados en diferentes estimaciones, mientras Vox se sitúa alrededor de los 58-64, duplicando prácticamente sus resultados de 2023.

El dilema ya no es solo aritmético, sino político: gobierno de coalición formal, acuerdo parlamentario externo o geometría variable.

Datos y curiosidades del nuevo mapa político

PP y VOX han establecido el hito de los 200 escaños como una especie de «línea psicológica» que aparece en casi todas las encuestas desde finales de 2025. La caída de Sumar y Podemos provoca que, en algunas simulaciones, la izquierda alternativa pierda la mitad de sus escaños respecto a 2023.

La proyección más optimista para el PSOE lo coloca en 111 diputados, mientras que Vox no solo duplica su representación, sino que se acerca a su propio «techo psicológico» del 20 % del voto.

En conclusión, las encuestas perfilan un escenario donde la derecha crece, la izquierda mengua y Sánchez, por ahora, sigue resistiendo entre los escombros de lo que fue su bloque de gobierno —y entre un goteo de imputaciones que, lejos de detenerse, parece marcar el paso de cada semana política.