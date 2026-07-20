‘Caso Plus Ultra’: Este es el escrito en el que Julito, testaferro de Zapatero, anuncia al juez que este martes ‘cantará como un jilguero’

Un bombazo.

En forma de escrito y 24 horas antes de comparecer ante el juez.

Julio Martínez, el administrador de Análisis Relevante, la consultora clave en la trama, anuncia por escrito querer «colaborar» con la Justicia.

Lo hace un día antes de declarar como imputado, en seis páginas mecanografiadas que firma su abogada María Dolores Márquez de Prado.

Martínez está citado para declarar este martes, 21 de julio, como investigado en el caso Plus Ultra ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 dela Audiencia Nacional, José Luis Calama.

En el escrito remitido al juez Calama -que le adjuntamos aquí debajo y que pueden leer íntegro-, la letrada que lleva la defensa de Martínez adelanta que su cliente «desea anticipar, sin perjuicio de lo que pueda decir en la declaración, una breve exposición de sus vínculos y relaciones con el expresidente y también investigado don José Luis Rodríguez Zapatero, la compañía Plus Ultra y el resto de mercantiles que contrataron con Análisis Relevante», con el fin de «colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos».

“La defensa del empresario ha elaborado este texto, con el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

«Desea anticipar, sin perjuicio de lo que pueda decir en la declaración, una breve exposición de sus vínculos y relaciones con el expresidente y también investigado José Luis Rodríguez Zapatero, la compañía Plus Ultra y el resto de empresas que contrataron con Análisis Relevante”.

Martínez explica en ese texto cómo se constituyó la sociedad Análisis Relevante, en el que él mismo era el principal accionista, con un 75%, perteneciendo el 25% restante a Sergio Sánchez. Además estableció «una iguala por importe de 3.000 euros mensuales», que se pagaron hasta 2025, para que la empresa Whathefav maquetase los informes.

“Aunque «Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, era quien lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de la estrategia y captación de clientes».

“Algo que hacía precisamente por su condición de expresidente del Gobierno».

“El señor Martínez tuvo conocimiento de la existencia de Plus Ultra cuando Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de la compañía, que le pusieron al tanto de los problemas económicos de la misma y de la necesidad de buscar financiación».

“Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para salvar la aerolínea”.

“La aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez en el que se asumía el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1 %) por las labores de acompañamiento en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero”.

«El señor Rodríguez Zapatero era quien marcaba los pasos a seguir y sugirió que enviaran una carta, de su parte al vicepresidente del Banco de Santander, para la concesión de un crédito ICO”. “La aerolínea y Análisis Relevante firmaron un contrato con unos honorarios de 5.000 euros mensuales y con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento de Rodríguez Zapatero”.

“En cuanto al cobro de los honorarios y dada la presión mediática que existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas».

«En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado”.

El origen de Análisis Relevante y el papel real de Zapatero

Según el escrito, Análisis Relevante se constituyó para «prestación de apoyo, asesoría y otros servicios en el ámbito de la organización y gestión», con Rodríguez Zapatero como principal consultor, encargado de emitir informes sobre estrategia y relaciones internacionales e impartir conferencias según lo requirieran los clientes. La sociedad se repartió entre Martínez Martínez, con un 75 % de participación, y Sergio Sánchez, con el 25 % restante; el plan inicial era que Sergio, periodista de profesión, cerrara los informes elaborados por el consultor, que después maquetaría la mercantil Whathefav, con una iguala de 3.000 euros mensuales pagada hasta 2025.

Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y de los órganos formales de la empresa, pero era, según el escrito, quien la lideraba y decidía «todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes»: fue precisamente su condición de expresidente del Gobierno, junto a sus relaciones personales y profesionales, lo que le permitió captar a las cuatro empresas que contrataron con AR hasta 2025, casi siempre mediante contratos con modelos ya prediseñados en la firma.

El contrato con Plus Ultra y el 1 % del rescate

El 30 de julio de 2020 se firmó el contrato entre Plus Ultra y AR, con unos honorarios fijados en 5.000 euros mensuales más IVA que, según la defensa, correspondían en realidad al asesoramiento que Rodríguez Zapatero venía prestando ya desde mayo. Meses después, el 19 de enero de 2021, se suscribió un segundo contrato entre Plus Ultra y la mercantil Idella Consulenza Strategica, S.L., mediante el cual la aerolínea se comprometía a abonar el 1 % de la financiación obtenida a Idella en caso de que se aprobara la ayuda solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

El escrito relata que la labor de Martínez Martínez en los meses siguientes consistió, sobre todo, en acompañar al cliente en la obtención de esa financiación, un proceso del que Rodríguez Zapatero estaba puntualmente informado y que culminó cuando, el 26 de febrero de 2021, el expresidente le comunicó que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado. Martínez trasladó de inmediato la noticia a los principales accionistas de la aerolínea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes; el crédito se aprobó finalmente en el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021, tras el visto bueno del FASEE el 2 de marzo.

En cuanto al cobro de los honorarios pactados en el contrato con Idella, la defensa reconoce que, por la presión mediática que entonces rodeaba a la ayuda pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago en el tiempo —hasta 2026— y facturar parte de esas cantidades a través de otras empresas vinculadas a Martínez Martínez. En total, la cuantía abonada por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1 % de la cantidad obtenida.

La relación se mantiene tras el rescate

Tras el éxito de aquella primera operación, la relación profesional entre AR y Plus Ultra continuó. Los trabajos posteriores a marzo de 2021 se centraron sobre todo en cuestiones que la aerolínea debía resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas, y se facturaron, en su gran mayoría, a través de empresas vinculadas tanto a Plus Ultra como al propio Martínez Martínez.

Quién es Julito y por qué importa tanto ahora

La investigación que están llevando a cabo las autoridades policiales y judiciales presenta a Julio Martínez Martínez como algo más que un simple amigo del expresidente:

Es administrador de la consultora Análisis Relevante , que durante cinco años proporcionó pagos a Zapatero y a la empresa de sus hijas mediante diversos contratos y servicios.

, que durante cinco años proporcionó pagos a Zapatero y a la empresa de sus hijas mediante diversos contratos y servicios. La UDEF lo considera un presunto testaferro del exlíder socialista y de su familia, encargado de gestionar cobros y comisiones.

lo considera un presunto del exlíder socialista y de su familia, encargado de gestionar cobros y comisiones. Está imputado por su rol en el rescate de Plus Ultra, donde presuntamente actuó como intermediario entre la aerolínea, el entorno empresarial venezolano y los responsables políticos en Madrid.

El juez Calama lo ha situado en el «corazón» del caso: sin su entramado de empresas y las operaciones bancarias en las que está involucrado, el complicado rompecabezas de pagos, honorarios y posibles comisiones no tendría sentido. La resolución que lo cita a declarar hace hincapié en que fue su consultora la que, durante años, abonó cantidades regulares al expresidente y a su familia, paralelamente a las gestiones que culminaron en el rescate de la aerolínea.

No se trata simplemente de un “amigo de Zapatero” que aparece en fotos de carreras matutinas, como se ha mencionado en los últimos días. Estamos ante el hombre que:

Financió una de las viviendas del matrimonio del expresidente en 2011, justo cuando se conocieron. Recibió pagos de Plus Ultra que, según los investigadores, se corresponden con una comisión del 1 % sobre el rescate. Controló un entramado de empresas que posiblemente sirvió para trasladar fondos de origen venezolano vinculados al negocio aéreo.

Cuando el juez lo convoque ante la Audiencia Nacional, lo hará con esa radiografía ya sobre la mesa.

El giro procesal: del silencio en el Senado al posible “canto” ante Calama

Hasta hace poco, Julito había optado por una táctica de silencio. En la comisión del Senado relacionada con el denominado “caso Ábalos”, se negó a responder a las preguntas sobre comisiones y su relación económica con Zapatero.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el mismo expresidente fue imputado por presunto tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal en el marco del caso Plus Ultra. Al mismo tiempo:

Se filtraron informaciones sobre la intención de Martínez de colaborar con la justicia para reducir su exposición penal.

para reducir su exposición penal. Diversos medios han informado que tanto él como Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, estarían dispuestos a afirmar ante el juez que Zapatero recibió pagos por interceder en el rescate.

El calendario judicial, a su vez, intensifica la presión:

2 de junio: declaración de Zapatero como imputado ante la Audiencia Nacional.

como imputado ante la Audiencia Nacional. 24 de junio: el juez convoca formalmente a Julito para el 21 de julio, considerándolo una pieza clave del procedimiento.

para el 21 de julio, considerándolo una pieza clave del procedimiento. Esta semana: el empresario se verá frente a su primera gran declaración como investigado, con un sumario más cargado que nunca.

Desde la perspectiva judicial, Martínez se encuentra ante un dilema clásico: mantener su silencio y asumir el riesgo de una condena severa, o colaborar y desviar sobre otros —incluido el expresidente— el peso penal de esta trama. Su margen de maniobra no es amplio; el volumen de documentación bancaria y societaria acumulada por la UDEF y la Fiscalía limita las opciones de defensa.

Impacto político: el rescate, el PSOE y el desgaste institucional

El caso Plus Ultra ya representaba un problema político antes de que surgiera la palabra “testaferro”. El rescate de 53 millones a una pequeña aerolínea, con un fuerte componente de negocio entre España y Venezuela, fue objeto de debate desde el primer momento. La imputación de un expresidente del Gobierno y la posible confesión de su hombre de confianza convierte este problema en un auténtico agujero de credibilidad.

Las posibles repercusiones, si Julito decide “cantar”, son varias:

Para Zapatero :

: – Podría reforzarse la versión de que recibió comisiones por interceder ante el Gobierno y las instituciones que decidieron el rescate.

– Su figura podría transformarse de exlíder respetado del PSOE a ser el símbolo de una presunta red de tráfico de influencias relacionada con fondos públicos.

Para el PSOE :

: – Se incrementaría la presión interna y externa para que marquen distancia con el expresidente.

– Podría reabrirse el debate sobre cómo se gestionaron los rescates durante la pandemia y el papel de los exdirigentes en negocios regulados.

Para el Gobierno y la SEPI :

: – Se fortalecerían las acusaciones sobre trato de favor a una aerolínea cercana al chavismo venezolano.

– Volverían a surgir las dudas sobre los criterios técnicos que justificaron el rescate frente a otras compañías en situaciones más críticas.

En la oposición, la narrativa ya está casi lista: si el “testaferro” confirma alguna comisión, el caso se convertiría en un símbolo de connivencia entre el poder político, amigos de partido y negocios opacos. En un contexto tan polarizado, basta una declaración explosiva para alimentar meses de control parlamentario y desgaste en los medios.