VOX exige un gran homenaje institucional en Barcelona para la Selección Española tras conquistar el Mundial

La victoria de la Selección Española en la Copa del Mundo ha abierto un nuevo frente político en Barcelona. El Grupo Municipal de VOX ha anunciado que presentará una iniciativa para exigir al Ayuntamiento un homenaje público e institucional a los campeones del mundo, además de solicitar que la Copa del Mundo sea expuesta temporalmente en la capital catalana.

La formación considera que el consistorio debe estar a la altura de un logro que, a su juicio, trasciende el ámbito deportivo y representa un motivo de orgullo para todos los españoles.

VOX critica la actitud del Ayuntamiento durante el Mundial

El presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, ha reprochado al gobierno municipal su falta de implicación durante el campeonato y ha asegurado que el Ayuntamiento ha permanecido al margen del entusiasmo mostrado por miles de aficionados en la ciudad.

«España es otra vez campeona del mundo. Miles y miles de barceloneses han salido por las calles celebrando el triunfo de la Selección Española y el Ayuntamiento, una vez más, no ha estado a la altura», ha afirmado De Oro.

Desde VOX sostienen que el consistorio tiene ahora la oportunidad de corregir esa actitud mediante un reconocimiento institucional que refleje el sentir de una parte importante de la ciudadanía.

Recepción oficial y exposición de la Copa del Mundo

La iniciativa que impulsará VOX contempla dos peticiones principales. Por un lado, la celebración de una recepción oficial a la Selección Española en Barcelona y, por otro, que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias ante la Real Federación Española de Fútbol para que el trofeo del Mundial pueda exhibirse temporalmente en la ciudad.

Según la formación, esta exposición permitiría a los ciudadanos acercarse al mayor símbolo del éxito deportivo de la selección y compartir un acontecimiento histórico.

El peso del fútbol catalán en el éxito de España

Gonzalo de Oro ha recordado también la importante presencia de futbolistas catalanes en el combinado nacional, destacando que hasta nueve jugadores de Cataluña han contribuido de forma decisiva a la conquista del campeonato.

Para VOX, este hecho refuerza la conveniencia de que Barcelona participe activamente en los actos de celebración y rinda homenaje a unos deportistas que también representan el talento surgido del fútbol catalán.

«Es un triunfo de todos los españoles»

El dirigente municipal ha insistido en que la ciudad no puede permanecer al margen de una victoria que ha movilizado a miles de personas en las calles.

«Barcelona tiene la oportunidad de homenajear a nuestros campeones y también de paliar ese boicot absurdo al que ha sometido a los barceloneses hasta el mismo día de la final.»

Asimismo, ha concluido reclamando que la Copa del Mundo pueda llegar a la ciudad para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de contemplarla.

«Desde el Grupo Municipal de VOX vamos a exigir al Ayuntamiento que abra sus puertas para recibir a nuestros campeones, que todos podamos disfrutar de ellos y también haga las gestiones necesarias para que la Copa del Mundo esté en nuestra ciudad, que la podamos ver, palpar y sentir, porque es un triunfo de todos los españoles y también de los barceloneses. Es el triunfo de toda España.»

Una iniciativa que llegará al Ayuntamiento

Con esta propuesta, VOX pretende que el Ayuntamiento de Barcelona debata y se posicione sobre la celebración de un homenaje institucional a la Selección Española y sobre la posibilidad de acoger la Copa del Mundo en la ciudad. La formación considera que se trata de una oportunidad para reconocer una de las mayores gestas del deporte español y acercar ese éxito a la ciudadanía barcelonesa.