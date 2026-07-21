El caso Plus Ultra desmorona el relato de Zapatero y desestabiliza a Sánchez

La política en España ha encontrado en el caso Plus Ultra su última sacudida: las declaraciones del presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero y del presidente de la aerolínea han hecho estallar el relato del expresidente. El Español ha puesto de relieve lo más oscuro de las afirmaciones de los acusadores, revelando que todas las piezas empiezan a encajar, aunque lo hagan en sentido opuesto a la versión oficial.

En La Moncloa, la atmósfera es un cóctel de nerviosismo, cálculo y mucho silencio. El denominado “Gobierno Frankenstein” ha comprobado que, cuando las tensiones judiciales afectan a un expresidente socialista, Pedro Sánchez acaba pagando el precio.

Las confesiones que lo transforman todo

Hasta ahora, Zapatero afirmaba que su vínculo con Plus Ultra se limitaba a labores de consultoría y contactos informales, sin ninguna injerencia en el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea durante la pandemia. Esta versión se mantuvo firme tanto ante el juez como en sus intervenciones políticas, donde se presentaba como víctima de una ofensiva judicial y mediática.

Sin embargo, el dilema para esa narrativa surge cuando tanto el presunto testaferro como el presidente de Plus Ultra admiten ante el juez que el expresidente no solo gestionó el rescate, sino que también habría recibido una comisión por su intervención y anticipó la concesión del crédito días antes de que el Consejo de Ministros tomara una decisión oficial. Este detalle, el “lo tenemos hecho” antes de que el Estado desembolsara el dinero, convierte lo que parecía un asesoramiento legítimo en un evidente caso de tráfico de influencias.

Las acusaciones son graves: la investigación posiciona a Zapatero como un posible líder de una estructura jerárquica destinada a obtener beneficios económicos mediante influencias en instancias públicas, en particular para favorecer a Plus Ultra. Por ello, se le imputan delitos como tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal. Para un expresidente que había construido su imagen pública como emblema del progresismo dialogante, este giro representa un golpe devastador tanto en el ámbito político como judicial.

El impacto en Sánchez: del discurso del lawfare al fuego amigo

En este escenario, Sánchez trató de proteger a Zapatero bajo un paraguas político: el de la guerra judicial contra la izquierda y el PSOE. La narrativa del lawfare se empleó para agrupar bajo una misma óptica las causas que afectan a su Gobierno y al partido, desde los escándalos de antiguos ministros hasta la investigación sobre Plus Ultra.

Con las recientes confesiones, dicho marco se tambalea. La sostenibilidad de la narrativa del lawfare se complica cuando los testigos clave no señalan a una conspiración, sino a negociaciones muy concretas para lograr un rescate público con una comisión incluida. Al mismo tiempo, el Ejecutivo enfrenta una acumulación de desgaste:

Un Congreso que ha instado a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza debido a la suma de escándalos de corrupción que afectan al PSOE y a su Gobierno.

La pérdida de apoyos cruciales como Junts, que ya ha demostrado estar dispuesta a bloquear la agenda legislativa en el momento que le convenga.

En este tablero, el caso Plus Ultra enreda tres frentes:

La defensa de la integridad institucional del PSOE. La relación con sus socios, poco inclinados a cargar con la carga de un expresidente que no pertenece a sus filas. El liderazgo de Sánchez, que observa cómo el foco judicial se desplaza desde sus exministros y dirigentes hacia una figura histórica del socialismo reciente.

Frankenstein y sus costuras: socios inquietos y oposición alerta

El llamado “Gobierno Frankenstein”, respaldado por una alianza variada de partidos nacionalistas, independentistas y la izquierda a la izquierda del PSOE, halla en Plus Ultra un nuevo motivo de ruptura. Muchos aliados, que ya habían tomado distancia ante casos de corrupción anteriores, ven este escándalo como una carga externa que erosiona a Sánchez, pero que también podría afectarles en las urnas.

La oposición, por su parte, ha encontrado en la comparecencia de Zapatero en el Senado y su imputación en la Audiencia Nacional un argumento para vincular al PSOE con una supuesta “trama” relacionada con Venezuela, rescates a aerolíneas con dificultades financieras y un uso partidista de los recursos públicos. El planteamiento es simple y políticamente atractivo: si el líder moral del socialismo reciente está “hasta las cejas” de sospechas de corrupción, el discurso ético del Gobierno pierde credibilidad a gran velocidad.

En este ambiente, cualquier movimiento de Sánchez respecto a Zapatero —ya sea un apoyo firme, una distancia calculada o un silencio prolongado— tiene un coste. Respaldarle podría reforzar la idea de cerrar filas en torno a un poder que es cuestionado; ignorarle alimenta la percepción de un PSOE que sacrifica a figuras históricas para intentar salvar la legislatura.