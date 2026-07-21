Los directivos de Plus Ultra trituran la declaración de Zapatero ante el juez Calama con una impagable confesión

La investigación relacionada con el rescate de Plus Ultra ha tomado un giro complicado para José Luis Rodríguez Zapatero. La alta dirección de la aerolínea ha presentado ante el juez una versión que choca directamente con la del expresidente, tal como informaba El Mundo en su crónica acerca de las declaraciones de la compañía.

Este desencuentro ocurre tras las tres horas de interrogatorio en las que Zapatero se defendió ante el magistrado José Luis Calama, afirmando que no tuvo “la más mínima influencia” en el rescate público de 53 millones de euros autorizado a Plus Ultra, limitando su intervención a tareas profesionales dentro de la legalidad.

De la «absoluta ausencia de influencia» a las gestiones con la banca

El núcleo del caso se encuentra en una contradicción que no se puede disfrazar de simple malentendido. Durante su declaración ante el juez, Zapatero afirmó que:

No llevó a cabo “ninguna intervención” en el rescate de Plus Ultra.

No mantuvo “conversaciones con nadie del sector público” sobre la operación de ayuda a la aerolínea.

Sin embargo, los audios filtrados de su declaración indican que sí reconoció haber hecho gestiones para que representantes del Banco Santander prestaran atención a la propuesta de la aerolínea. En otras palabras, aunque no haya tenido un papel activo en la Administración, utilizó sus contactos para allanar el camino en el ámbito financiero, un detalle de gran relevancia al analizar un posible delito de tráfico de influencias.

Hiela la sangre la tranquilidad y la profesionalidad con la que mienten. https://t.co/XKPtJovBzP pic.twitter.com/twuGsc2cY3 — Philmore A. Mellows (@PhilAMellows) July 20, 2026

Los directivos de Plus Ultra, por su parte, ofrecen una visión muy diferente: señalan una relación cercana con el entorno de Zapatero, pagos sucesivos por contratos de consultoría y una función crucial en la mediación de operaciones estratégicas de la aerolínea. En resumen, presentan al expresidente no como un simple asesor externo, sino como un pilar de una estructura diseñada para transformar influencia política y reputacional en negocio.

El encaje jurídico: organización criminal y blanqueo de capitales

El juez Calama sitúa a Zapatero en el centro de una trama que habría utilizado el rescate de 53 millones como herramienta para presuntamente lavar dinero derivado del contrabando de oro venezolano y malversar ayudas sociales de ese país. La acusación imputa :

Organización criminal

Tráfico de influencias

Falsedad documental

Delitos fiscales relacionados con casi dos millones de euros recibidos por Zapatero y sus hijas a través de diversas consultorías.

Si se valida el relato judicial, el asunto Plus Ultra dejaría de ser un simple debate sobre rescates polémicos durante la pandemia y se convertiría en un modelo de captura de recursos públicos mediante estructuras poco transparentes y conexiones en la política de alto nivel.

La respuesta política no se hace esperar: la imputación de un expresidente en una trama que entrelaza oro venezolano, joyas de lujo y rescates públicos socava la imagen institucional del PSOE y alimenta el discurso opositor sobre la persistencia de viejas y nuevas formas de clientelismo. Cada nuevo testimonio de directivos o colaboradores que se distancian de la narrativa del expresidente eleva la presión sobre Ferraz y complica el mensaje de “plena confianza en la Justicia”, sin matices.

Lo que se avecina: interrogatorios, audios y desgaste mediático

La causa avanza y suma varios elementos sensibles:

Audios completos de la declaración de Zapatero, ya circulando en distintos medios, que permiten cotejar palabra a palabra su relato con el de los directivos de Plus Ultra.

Un sumario recién descalificado que expone la supuesta estructura jerárquica de intermediación, con nombres y cifras concretas.

La eventualidad de nuevas citaciones de testigos y peritos para esclarecer si las actuaciones ante la banca y las consultorías eran simples trabajos profesionales o parte de un engranaje de tráfico de influencias.

Desde una perspectiva política, el caso Plus Ultra se presenta como una tormenta a largo plazo: involucra a un expresidente, afecta a entidades financieras, cuestiona decisiones de rescate adoptadas durante la pandemia y reabre el debate sobre la vigilancia del uso de fondos públicos en situaciones excepcionales.