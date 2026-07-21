José Luis Rodríguez, expresidente del Gobierno, con traje de preso - Imagen generada con IA

El verano de 2026 se está convirtiendo para muchos españoles en uno para el recuerdo.

Tras la euforia colectiva por la segunda victoria de la Selección Española en un Mundial de Fútbol, una nueva oleada de celebraciones inunda las redes: la posibilidad de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acabe en prisión.

La alegría deportiva se mezcla con la expectativa judicial tras las últimas informaciones sobre el caso Plus Ultra. Según las últimas informaciones conocidas, directivos de la aerolínea admitieron el pago de una “mordida” al expresidente para “salvar a la compañía”, lo que ha reavivado las acusaciones de corrupción contra Zapatero.

‘España gana el Mundial y Zapatero al trullo’. Este es el sentir mayoritario que se repite en centenares de publicaciones en X. Mientras las calles aún vibran con el triunfo mundialista, miles de usuarios celebran por partida doble: “En el mismo verano hemos visto ganar España su segundo Mundial y Zapatero puede entrar en la cárcel. Va a ser imposible de mejorarlo”, escribía el perfil @WillyTolerdoo, cuyo mensaje ha superado las 2.400 interacciones.

Otro usuario resumía el optimismo general: “España gana el mundial y Zapatero pal trullo. Viva España”. Mensajes similares inundan la plataforma con memes, vídeos y frases como “Zapatero va a ir al talego. Eso se celebrará más que 2 mundiales” o “Zapatero, que vas pa’ dentro”.

Reacciones políticas y judiciales

La presión sobre Zapatero aumenta. Algunos cargos del PSOE habrían urgido a distanciarse del expresidente, según informaciones de ABC, mientras que el partido mantiene oficialmente la confianza en él. Sin embargo, las redes no dan tregua y exigen responsabilidades.“Bueno, ya pasó el mundial, vamos a lo importante, ¿cuando meten en la cárcel a Zapatero?”, preguntaba una usuaria, reflejando el sentir de una parte importante de la opinión pública en las redes.

Lo cierto es que estamos ante un verano histórico para una buena parte de la ciudadanía, especialmente la más crítica con los gobiernos de Zapatero y Sánchez, 2026 quedará marcado por esta doble victoria: una en el terreno de juego y otra, pendiente, en los tribunales. “Dos victorias en el mismo verano”, resumen los más optimistas.

Mientras los aficionados siguen festejando el Mundial, los ojos están ahora puestos en los juzgados. ¿Culminará este verano de ensueño con Zapatero entre rejas?

¿A qué hora van a detener a Zapatero? — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧(A) ☆ 🇪🇸 (@progrestonnnA) July 21, 2026

Zapatero, que vas pa’ dentro. pic.twitter.com/8BNBuKXikN — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 20, 2026

En el mismo verano hemos visto ganar España su segundo Mundial y Zapatero puede entrar en la cárcel. Va a ser imposible de mejorarlo. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) July 20, 2026

Jajajajaja palante como los de Alicante… https://t.co/JfLBnZ0V2v — Cristina Seguí (@CristinaSegui) July 21, 2026

Zapatero va a ir al talego. Eso se celebrará más que 2 mundiales.

🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉 https://t.co/4RCr58fC44 — Bart0 (@Bart045603771) July 20, 2026

España gana el mundial y Zapatero pal trullo .

Vivaspaña pic.twitter.com/fqtPZJNHXM — Motarrd . (@Motarrd_20) July 20, 2026