Un juzgado investiga a la hermana de Óscar Puente por la Ley de Nietos

La política en España tiene un don especial para transformar un tema técnico en una tormenta perfecta. La apertura de diligencias contra Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, por la famosa ley de nietos, ejemplifica cómo una instrucción administrativa puede llegar a estar en el centro del debate nacional. Así lo expone El Debate en su análisis sobre el asunto El Debate.

Después de la querella presentada por la asociación Hazte Oír, un juzgado madrileño ha decidido dar el primer paso formal, solicitando a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posible investigación penal a la que fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Se la acusa de haber sobrepasado lo estipulado en la Ley de Memoria Democrática en lo que respecta a la concesión de nacionalidad a los descendientes de exiliados.

Qué ha decidido el juzgado y qué implica en realidad

La Sección de Instrucción número 35 del Tribunal de Instancia de Madrid ha comenzado diligencias previas y ha requerido un informe al Ministerio Fiscal sobre la querella y su ampliación por un posible delito de prevaricación administrativa. La magistrada Inmaculada Lova Ruiz aún no investiga en profundidad, sino que activa el procedimiento habitual:

Traslado de la querella a la Fiscalía.

Solicitud de informe sobre si procede continuar con el trámite.

Propuesta de diligencias concretas en caso de que se decida avanzar.

Este es un matiz significativo: la apertura de estas diligencias no equivale directamente a una imputación ni a una investigación penal completa, como se ha recordado en otros casos mediáticos recientes donde se dio inicio a esta fase como un trámite procesal inicial. Sin embargo, el trasfondo político del asunto y el hecho de que se trate de la hermana de un ministro convierten lo que es un acto rutinario en un nuevo ingrediente en la cocina del debate parlamentario y mediático.

La querella de Hazte Oír argumenta que Sofía Puente, al firmar una instrucción sobre la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, habría alterado de facto el alcance de la norma, ampliando los criterios de acceso a la nacionalidad española para los descendientes de exiliados sin el respaldo parlamentario necesario. De confirmarse, el tipo penal en cuestión sería el de prevaricación administrativa según el artículo 404 del Código Penal.

La “ley de nietos”: de reparación histórica a campo de batalla

La conocida como ley de nietos es, en realidad, un apéndice de la Ley de Memoria Democrática, diseñada para facilitar la obtención de nacionalidad a los descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas o de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Su dimensión simbólica es innegable: persigue reparar historias truncadas por el exilio y, además, estrechar lazos con las comunidades de origen español en América Latina.

La controversia se origina en la delgada línea entre el espíritu de la ley y su redacción. La instrucción firmada por Puente permitiría, según sus críticos, considerar como exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, lo que implicaría una reducción significativa en las pruebas requeridas del exilio individual. En este punto, asociaciones como Hazte Oír refieren que se estarían “regalando nacionalidades” y que habría un “efecto llamada” para solicitantes que no siempre están directamente relacionados con la represión política.

Este cuestionamiento jurídico se entrelaza con un debate político más profundo:

¿Hasta dónde puede llegar una instrucción administrativa en la interpretación de una ley aprobada por las Cortes?

¿Es correcto extender criterios para simplificar trámites sin proceder a una reforma formal del texto legal?

Mientras el Gobierno en su día defendió que se trataba de aclaraciones técnicas sobre los supuestos previstos, los impulsores de la querella describen un atajo normativo que habría transformado la memoria democrática en una especie de “nacionalidad exprés” para descendientes lejanos, con repercusiones demográficas y electorales a medio plazo.

Óscar Puente, la oposición y el coste político del caso

Que la investigada sea la hermana del ministro de Transportes añade una complejidad adicional a la situación. Óscar Puente se ha posicionado como uno de los rostros más combativos del Ejecutivo frente a la oposición mediática y en el Parlamento, y todo lo relacionado con él se convierte rápidamente en munición política. El caso de Sofía Puente brinda a la derecha la oportunidad de tejer un argumento de nepotismo y uso discrecional del Boletín Oficial del Estado al servicio de la estrategia ideológica del Gobierno.

La oposición dispone de varias herramientas a su disposición:

Acusar al Ejecutivo de utilizar la memoria histórica como un mecanismo para alterar el censo de forma indirecta.

Señalar la supuesta colonización del Estado por parte de familiares y allegados.

Fortalecer su postura sobre la erosión institucional del Ministerio de Justicia y del marco legal de memoria.

Para el Gobierno, el dilema es conocido: unificar posiciones sosteniendo que solo se ha hecho una interpretación razonable de la ley o distanciarse para mitigar el ruido mediático, al tiempo que defienden la constitucionalidad de la norma y la competencia profesional de Puente, retratada por su círculo cercano como una jurista “metódica” y con un perfil técnico. En Moncloa son conscientes de que, aunque el foco judicial esté en ella, el desgaste político afecta a la administración en su conjunto.

No es la primera vez que una norma de memoria histórica termina ante los tribunales, pero sí es un momento en que la combinación de la familia del ministro, la nacionalidad y el exilio ofrece un potencial significativo para el relato político. En un marco donde la mayoría parlamentaria es ajustada y las negociaciones con socios nacionalistas son continuas, cada cuestión judicial vinculada al Gobierno tiene un impacto adicional.

Lo que está en juego: del BOE a los consulados

Más allá de las personas implicadas, el desenlace de este caso puede acarrear consecuencias concretas:

Para la norma y su aplicación – Revisión o ajuste de la instrucción en cuestión si la causa avanza. – Mayor cautela en futuras orientaciones sobre memoria democrática. – Un mensaje claro a la alta función pública sobre los límites en la interpretación creativa.

Para la política migratoria y consular – Posible endurecimiento de criterios en consulados y registros civiles sobre la condición de exiliado. – Análisis de expedientes ya tramitados bajo la instrucción, lo que podría generar inseguridad jurídica y frustración entre los solicitantes.

Para el clima político – Fortalecimiento del discurso opositor acerca de la “deriva ideológica” de la Administración. – Mayor polarización en torno a las leyes de memoria, que pasan de ser instrumentos de reparación a convertirse en el núcleo de la lucha partidista.

En este contexto, el caso se sitúa en la confluencia entre justicia, memoria y política migratoria, tres ámbitos particularmente delicados para una sociedad que sigue debatiendo la manera de enfrentar su pasado sin tropezar en el presente.

Curiosidades y detalles que explican el revuelo

El episodio deja varios apuntes interesantes que ayudan a entender el revuelo generado: