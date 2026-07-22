El puritanismo woke invade las pantallas: Yolanda Díaz crea figura del comisario sexual

Estos son los que pretenden borrar cualquier atisbo del franquismo.

Sin embargo, Yolanda Díaz y toda su tropa parecen sentir añoranza de ciertas prácticas de la dictadura.

Ahora, sin ir más lejos, se aprueba la figura de una especie de comisario o de censor para monitorizar las escenas de carácter sexual en series y películas.

Esta medida, según la vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez, persigue proteger el consentimiento y prevenir situaciones de abuso.

En la práctica, según intentó vender la de Sumar, esta figura no ha de ser vista como un vigilante que restrinja los romances ficticios, sino tal vez como un organizador en las escenas de desnudez, contacto físico o contenido sexual.

Igualmente, la titular del Ministerio de Trabajo planteó esta figura como parte de una reforma laboral más amplia, que busca actualizar normativas obsoletas y reconocer tiempos de trabajo previamente ignorados, como ensayos, preproducción y promoción:

Regulamos esto que ya inició el ministro Urtasun y su gabinete en toda la materia de acosos sexuales en el trabajo. Como saben ustedes, los que son de mi edad seguro y los de mi padre también y de mis padres, aquel tango en París, aquella película, lo que hemos visto, supimos después que lo que presenciamos fue una violación en directo. Bueno, esto se ha acabado en las relaciones laborales de la cultura y obviamente lo que hacemos es una regulación específica que adecua el acoso sexual a la intermitencia, a la escasa duración de esta relación laboral.

Y, ya puestos, también deslizó de soslayo que este problema también podría trasladarse al mundo de la música. Vamos, que le faltó señalar, una vez más, a Julio Iglesias, aunque se cortó de hacerlo tras ver el varapalo recibido:

Piensen ustedes que lo que lo hace diferente muchas veces es justamente la rapidez y el tiempo en el que se acometen todo este tipo de realidades. Tenemos casos mayúsculos. No solo en el cine, en la música también. Podríamos dar nombres que no es el momento. De tal manera que lo que hacemos es regulamos específicamente esta materia en esa relación laboral en la gente de la cultura y dos, establecemos lo que venía pidiendo el sector, que para mediar, o sea, para grabar imágenes de contenido íntimo o sexual tiene que haber una persona especializada en mediación en estas características. Es decir, que hoy ya por ley en España tiene que haber una coordinación de mediación en esta materia.

📺 TV en DIRECTO | Yolanda Díaz anuncia la obligatoriedad de un coordinador o mediador en la grabación de escenas íntimas o sexuales en cine o series de televisión https://t.co/Q2wWUHouyK pic.twitter.com/V9A1xGbZFF — EL PAÍS (@el_pais) July 21, 2026

¿Qué cambia realmente en los rodajes?

Esta medida impacta, sobre todo, en el ámbito de las series, cine y televisión, convirtiendo la presencia de esta figura de recomendación a obligatoriedad. Esto implica un cambio significativo para una industria que, en España, ha operado durante décadas con prácticas informales, muchas veces basadas en la confianza y la improvisación. A partir de ahora, el consentimiento deberá estar más estructurado a través de protocolos, algo que algunos en el sector perciben como un avance, mientras que otros lo interpretan como un signo de desconfianza generalizada.

No se trata de una idea aislada ni de un invento exclusivamente español. La figura del coordinador de intimidad ha ganado terreno en varios mercados audiovisuales en los últimos años, especialmente tras el impulso del movimiento Me Too. Su trabajo se asocia a la coreografía de escenas delicadas, la protección de menores y la prevención de abusos. En el caso de España, la reforma introduce además un nuevo perfil, el coordinador de acceso, orientado a promover la inclusión de personas con diversas necesidades en los rodajes.