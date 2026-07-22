Un vigilante denuncia a la organización de un festival en Salou tras despedirle por llevar la bandera de España

Luego dirán que no hay delito de odio.

Pero los hechos son los que son.

Un vigilante de seguridad acaba de presentar una denuncia contra el festival de música de Salou tras ser despedido por portar la bandera de España en su cinturón, según informó Okdiario.

Sufrí un episodio bastante lamentable con los organizadores de la empresa Boom Boom Productions encargados del evento Festiuet. El día 17 de julio, el primer día del evento, yo entré a trabajar, a realizar mi función como realizo después de muchos años, de más de 25 años de vigilante de seguridad, de controlador de accesos, y cuando me incorporé a mi puesto de trabajo me encontré, cuando llevaba 10 minutos trabajando, con la desagradable sorpresa de que un señor se me identificó como responsable de seguridad del evento y bueno, habló conmigo y me comentó que si yo sabía el tipo de evento en el que yo estaba trabajando.

El responsable de seguridad replicó que él no iba a valorar el contenido del evento:

Yo le dije que bueno, yo no vengo a valorar nada, sencillamente vengo a trabajar, a lo cual me dijo que eso era un festival de república independentista y de repúblicas catalanas y que lo que yo llevaba en mi ceñidor de servicio no tocaba en el día de hoy. Yo tengo que aclarar que en mi ceñidor de servicio lo que yo llevo es una abrazadera que engancha el cinturón interior con el cinturón exterior con la bandera de España.

Aseveró que él no iba a quitarse en modo alguno el cinturón:

El problema con el que me encontré es que me dijo que bueno, que si yo llevaba ese cinturón que no podría trabajar y le dije que bueno, que si yo no podía trabajar obviamente no me lo iba a quitar. Y eso fue el tema, me acerqué a mi garita, entregué a la coordinadora de la empresa Protecta, que vuelvo a reiterar que se portaron fantásticamente ya que respetaron siempre mi decisión, incluso marchándome del servicio, entregué el polo y en ese momento pues me marché.

Y avanzó que ha emprendido acciones legales contra este acto discriminatorio: