Encuestas: PP y VOX suben impulsados por las joyas de Zapatero y amplían brecha con el PSOE y sus compinches

La tendencia se confirma: PP y VOX avanzan, mientras el PSOE sufre el desgaste y sus socios se ven cada vez más reducidos en el mapa electoral. La corrupción del Gobierno, el partido y el círculo íntimo de Pedro Sánchez es insostenible y los barómetros dan cuenta de ello.

En la última encuesta de DYM para 20 Minutos resulta evidente Aunque el movimiento no es de gran magnitud, sí es suficiente para consolidar una tendencia que ya había empezado a aflorar en encuestas anteriores y que se hace más palpable en medio del ruido político.

La cuestión central es el momento. Este sondeo aparece justo en una cascada de titulares poco favorables para los socialistas, mientras la oposición intenta convertir cada nuevo episodio en un arma electoral. No se necesita ser un adivino para comprender que, cuando la legislatura se convierte en un incendio, las encuestas tienden a premiar a aquel que parece menos chamuscado.

El impulso de la derecha y el castigo al bloque de la izquierda

Según la información divulgada por 20 Minutos, el PP y Vox aumentan su ventaja sobre el PSOE y sus aliados parlamentarios. Esa diferencia se traduce en un respiro para el bloque conservador y una mayor preocupación en la Moncloa. No hay que subestimar el contexto: el avance de la derecha coincide con el hecho de que el socialismo arrastra el peso de los escándalos que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, así como otras cuestiones judiciales y políticas que han ido afectando la imagen del Gobierno.

Este desgaste no solo repercute en el partido principal del Ejecutivo. También afecta a sus socios, especialmente a aquellos que dependen de mantener el relato de estabilidad ante una oposición que les acusa de sostener un Gobierno cansado. En este tipo de encuestas, el castigo se distribuye de manera cruel: cuando el partido mayoritario pierde apoyo, el resto de la coalición no siempre halla refugio, y a menudo se ve también arrastrado hacia abajo.

Lo que revelan los datos recientes

La tendencia observada no está aislada. Otros barómetros recientes ya indicaban una mejora para PP y Vox, o al menos una pérdida de impulso por parte del PSOE. En mayo, el CIS colocó al PSOE en un 36,2%, con el PP en un 24,9% y Vox en un 14,1%, acortando la distancia entre los dos principales partidos a 11,3 puntos. Además, ha habido encuestas posteriores que mostraron al bloque de la derecha por delante en estimaciones de voto, con más de doce puntos de ventaja sobre la suma de PSOE, Sumar y Podemos.

La lectura política es bastante clara: el voto conservador parece más unido que el progresista. Además, hay un incentivo extra dado que el desgaste del Gobierno puede resultar beneficioso. En cambio, el espacio de la izquierda se presenta fragmentado y con menor capacidad para contrarrestar el efecto de los escándalos que afectan al entorno socialista. Esto resulta en un equilibrio más incómodo para Pedro Sánchez y más favorable para Alberto Núñez Feijóo, aunque aún lejos de una imagen definitiva.

Factor Efecto observado Escándalos y casos judiciales Castigo al PSOE Polarización política Refuerzo del voto útil en la derecha Fragmentación a la izquierda Debilitamiento del bloque progresista Clima de desgaste Mejores expectativas para PP y Vox

Qué significa esto para los partidos

Para el PP, la encuesta actúa como una validación de que su estrategia de oposición firme sigue cosechando frutos. No necesita impresionar: solo debe posicionarse como la alternativa ordenada ante un Gobierno en aprietos. Por su parte, Vox también se beneficia de esta situación, ya que cualquier deterioro del PSOE y cualquier tensión con sus aliados alimenta su narrativa de ruptura y le permite captar al votante más iracundo, quien en la política española siempre encuentra su lugar cuando la temperatura sube.

El desafío para el PSOE no se limita a la disminución en la intención de voto; también incluye la percepción de agotamiento. Cuando un partido entra en una fase defensiva, cada mala noticia pesa el doble, y cada corrección llega tarde. Además, sus aliados soportan el contagio: si el núcleo del Gobierno pierde credibilidad, las formaciones que lo sustentan dejan de ser un complemento y empiezan a ser vistas como un lastre. La política española tiene su propia ironía: uno cae al agua y los demás pronto descubren que también llevan piedras en los bolsillos.

Antecedentes que elucidan el giro

La trayectoria de los últimos meses ayuda a entender esta movida. En diversas encuestas de junio y julio ya se observaba un descenso en la confianza hacia el bloque gubernamental y una recuperación del centro-derecha. El barómetro de mayo del CIS había mostrado al PSOE en una posición fuerte, aunque con una distancia más corta en comparación con el PP que en etapas anteriores de la legislatura. La diferencia radica en que ahora el viento sopla de manera más persistente en la misma dirección: el PSOE no solo pierde terreno, sino que lo hace en un entorno narrativo bastante adverso.

Además, hay un elemento de fondo menos visible pero crucial: la percepción de que el ciclo político se está agotando. Cuando una legislatura se siente cansada, los votantes a menudo buscan orden, castigo o un simple cambio de aires. En este juego, el bloque conservador ha conseguido presentarse con más claridad que una mayoría progresista que sigue intentando recomponerse entre socios, tensiones y reproches mutuos.