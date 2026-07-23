El silencio de Yolanda Díaz con la corrupción sanchista tenía precio: El Gobierno la propone para liderar la Organización Internacional del Trabajo

Dicen que el silencio es oro.

Y en el caso de Yolanda Díaz, el aserto se cumple a la perfección.

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió recompensar la lealtad y el bajo perfil de la hasta ahora líder de Sumar en los últimos meses con un puesto de alto nivel internacional proponiéndola como candidata de España a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La maniobra llega en un momento en el que Díaz ha mantenido un relativo silencio mediático y una menor confrontación interna dentro de la coalición, especialmente tras los malos resultados de Sumar en diferentes citas electorales y las tensiones constantes con el PSOE.

La propuesta es firme y con ella Sánchez busca colocar a su vicepresidenta en un organismo clave en materia laboral, tripartito (gobiernos, empresarios y sindicatos) y con gran influencia en las políticas globales de empleo, derechos laborales y diálogo social.

La OIT, con sede en Ginebra, tiene un peso histórico y presupuestario relevante. Dirigirla supondría para Díaz un salto cualitativo enorme: pasar de la política nacional española, donde su espacio se ha reducido, a un rol de proyección mundial.

Críticos dentro y fuera del Gobierno interpretan este movimiento como un exilio dorado pactado.

Díaz, que en su día aspiró a liderar el espacio a la izquierda del PSOE con gran ambición, ha visto cómo su influencia real se diluía. Ahora, el Ejecutivo le ofrecería una salida airosa y con excelente sueldo y estatus diplomático.

Yolanda Díaz acumula experiencia como ministra de Trabajo desde 2020, impulsando reformas como la del mercado laboral (con el apoyo de patronal y sindicatos), la subida del SMI o la ley Rider. Su cercanía al sindicalismo y su discurso progresista encajan, sobre el papel, con el ADN de la OIT.

Sin embargo, sus detractores recuerdan la alta conflictividad laboral en ciertos sectores durante su mandato, el incremento del gasto en prestaciones y las críticas por una supuesta parcialidad hacia las tesis de los sindicatos mayoritarios. También señalan su gestión en momentos de alta inflación y los efectos en el poder adquisitivo de los trabajadores.

La candidatura ahonda aún más la crisis en Sumar. La formación, ya muy debilitada, perdería a su figura más reconocible y con mayor proyección institucional.

El Gobierno de Sánchez, por su parte, mataría dos pájaros de un tiro: recompensaría a una aliada incómoda y despejaría el flanco izquierdo de cara a futuras elecciones.

Es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social. Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 23, 2026

Un puestazo de casi medio millón al año

La candidatura competirá contra el actual director general, Gilbert F. Houngbo, y el plazo para que se sumen nuevos postulantes permanecerá abierto hasta el 14 de agosto de 2026.

La elección está programada para el 16 de noviembre de 2026, mientras que la toma de posesión no se llevaría a cabo hasta noviembre de 2027. Dicho de otra forma: el movimiento está en marcha, pero aún queda un largo camino por recorrer, que incluirá votaciones, negociaciones y un escenario internacional que no regala coronas fácilmente.

El paquete completo incluye el ajuste por puesto de Ginebra, actualmente alto, alrededor del 80-90% según multiplicadores ICSC recientes, más las asignaciones fijas:

• Salario base neto + Post adjustment Ginebra → 300.000 – 380.000 USD.

• Asignación de representación: 45.000-48.000 USD.

• Subsidio de vivienda (máximo): 160.000-170.000 USD si se usa el máximo.

• Otras prestaciones: pensión UNJSPF, seguro médico, beneficios familiares, etc.): Añaden valor significativo (equivalente a 20-40% adicional en paquetes ONU de alto nivel).

La estimación total anual del paquete se estima entre los 400.000 y 550.000 USD equivalentes.