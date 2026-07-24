La brecha oculta en la regularización masiva: 400.000 expedientes fantasmas

La regularización extraordinaria de extranjeros, un pilar clave de la política migratoria del Gobierno, presenta un fallo de proporciones considerables: hasta 400.000 solicitantes que, según la Policía Nacional, no han vivido jamás en territorio español. The Objective examina este problema, que ya desborda las oficinas de extranjería y ha capturado la atención del debate público.

La alerta de la Policía llega en un momento delicado, tras conocerse otro dato que genera inquietud: la estimación de que hasta tres millones de personas podrían ser regularizadas, incluidos beneficiarios directos y sus familias. Esta cifra ha encendido la tensión política, llevando al Ejecutivo a aclarar que se trata de una mera proyección y no de un cierre definitivo.

Qué ha detectado la Policía en el proceso de regularización

El núcleo del problema reside en la diferencia entre aquellos que podían beneficiarse de la regularización y quienes, en teoría, nunca debieron estar en el sistema. El real decreto establece como requisito haber estado en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia mínima de cinco meses, además de no tener antecedentes penales. Aunque en principio el filtro parece preciso, en la práctica no resulta tan claro.

Un análisis interno mencionado por The Objective revela que los datos cruzados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras indican que alrededor de 400.000 solicitudes provienen de personas que no aparecen en ningún registro que valide su presencia física en España antes de la fecha límite. No hay constancia de empadronamientos, atenciones médicas, pasos por el sistema de protección internacional ni ningún rastro administrativo que lo respalde. Los agentes se refieren a esto como “expedientes fantasma”.

Este grupo de solicitudes sospechosas se detecta en un contexto mucho más amplio, ya que el total ha superado con creces las previsiones iniciales del Gobierno, que planteaba unos 500.000 beneficiarios. La realidad ha tomado otro rumbo:

Aproximadamente entre 1,2 y 1,3 millones de solicitudes presentadas, según informes policiales y datos de la plataforma telemática

Alrededor de 850.000 personas en situación irregular que efectivamente residían en España antes de la fecha límite, de acuerdo con estimaciones de Extranjería

Entre 250.000 y 350.000 solicitantes de asilo que se incorporarían al proceso en una fase inicial

La ecuación que inquieta a los mandos policiales es sencilla: si los residentes irregulares y los solicitantes de asilo suman en torno a un millón de personas, y las solicitudes se elevan hasta los 1,3 millones, el exceso que no concuerda con la realidad es precisamente esos 400.000 expedientes.

Cómo es posible que se “cuelen” quienes no han vivido en España

El decreto facilita demostrar la permanencia a través de casi cualquier documento válido: contratos de alquiler, empadronamientos, informes médicos, registros de servicios sociales o incluso comprobantes de envío de remesas, con la intención de no dejar fuera a aquellos sin papeles formales. Sin embargo, esta flexibilidad, diseñada para asegurar la inclusión, se ha convertido en un punto vulnerable del sistema cuando se combinan tres factores:

Telematización masiva del procedimiento, con intermediarios legales y organizaciones que presentan cientos de expedientes de manera digital

del procedimiento, con intermediarios legales y organizaciones que presentan cientos de expedientes de manera digital Documentación complicada de verificar , especialmente en lo que respecta a pruebas privadas, extractos bancarios o certificados emitidos fuera de España

, especialmente en lo que respecta a pruebas privadas, extractos bancarios o certificados emitidos fuera de España Plazos muy limitados, con las ventanillas abiertas apenas entre abril y finales de junio, lo que ejerce presión para llegar a una resolución rápida

La Policía sospecha que ciertas redes de intermediación han explotado esta oportunidad normativa para crear solicitudes a nombre de personas que no han residido realmente en el país o que solo han hecho una breve escala antes de solicitar el permiso. No se trata solamente de fraude a nivel individual, sino de un negocio organizado centrado en la gestión de expedientes, especialmente en ciertas áreas y entre colectivos específicos.

Además, los sindicatos policiales han advertido que no hay suficientes recursos humanos para examinar con detalle cada prueba presentada, lo que incrementa el riesgo de que “el coladero” se institucionalice. El informe mencionado por varios medios muestra una tensión palpable entre la premura política para agilizar la regularización y la necesidad técnica de verificar que se cumple el requisito básico: haber residido efectivamente en España antes de la regularización.

Las implicaciones políticas y sociales de los 400.000 “ausentes”

En el ámbito político, el dato de los 400.000 solicitantes que nunca habrían vivido en España se suma a la estimación de tres millones de personas que podrían ser regularizadas junto a sus familiares, avivando aún más un debate ya polarizado. Mientras el Gobierno sostiene que el decreto es una herramienta para otorgar seguridad jurídica, integrar a quienes ya están en la economía sumergida y aliviar la carga sobre los servicios de acogida, la oposición interpreta esto como una confirmación de sus advertencias sobre un “efecto llamada” y un descontrol administrativo.

El debate se desarrolla en varios frentes:

Demográfico : la proyección de tres millones abarca a familiares que podrían llegar a través de reagrupación en los próximos años, no solo a beneficiarios directos.

: la proyección de tres millones abarca a familiares que podrían llegar a través de reagrupación en los próximos años, no solo a beneficiarios directos. Laboral : la regularización otorga permisos de trabajo desde la admisión a trámite, y el Ejecutivo insiste en que se trata de una oportunidad para reducir la economía sumergida y cubrir déficits de mano de obra en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados.

: la regularización otorga permisos de trabajo desde la admisión a trámite, y el Ejecutivo insiste en que se trata de una oportunidad para reducir la economía sumergida y cubrir déficits de mano de obra en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados. Territorial: varias comunidades autónomas y ayuntamientos advierten que el impacto sobre los servicios sociales, la sanidad y la vivienda será dispar, lo que podría tensar aún más las grandes áreas urbanas.

La Policía enfatiza que los 400.000 expedientes sospechosos no conforman una cifra oficial de migrantes “ilegales” en circulación, sino que se trata de un cálculo técnico sobre solicitudes que no se alinean con los registros de presencia en España. No obstante, el mero hecho de contar con esta cifra refuerza la narrativa de que la regularización ha ido más allá de lo anticipado y ha perdido parte de su credibilidad como un instrumento ordenado de política migratoria.

En el fondo, hay dos agendas que se entrelazan: la intención política de proyectar una imagen de inclusión y la exigencia administrativa de que esa imagen no esté desenfocada ni manipulada. Y la pregunta que empieza a resonar en los despachos de extranjería es clara y perturbadora: ¿cómo corregir un posible exceso ya integrado en el sistema sin causar un daño mayor?

Un proceso lleno de cifras, paradojas y pequeños detalles

Más allá del gran titular, el proceso de regularización genera una serie de datos curiosos que ayudan a comprender su magnitud:

La mera admisión a trámite suspende procedimientos de expulsión y permite trabajar desde el primer día, aunque la resolución final pueda tardar hasta tres meses.

Los hijos menores incluidos en las solicitudes obtienen permisos de residencia de cinco años, una duración mucho más extensa que la de sus progenitores, lo que otorga estabilidad a la unidad familiar.

La tasa administrativa ronda los 40 euros por expediente, pero muchos han recurrido a intermediarios privados que cobran múltiplos de esa cantidad por “gestionar” la regularización.

La plataforma telemática de Extranjería ha experimentado picos de uso que la han ubicado entre las más saturadas de toda la Administración, con colas virtuales que incluso superaban a las de otros trámites mucho más solicitados.

Y quizás el detalle más revelador: mientras el Gobierno insiste en que la regularización está diseñada para aquellos que ya se encuentran aquí, la Policía lleva semanas advirtiendo que la clave de toda política migratoria seria es que los números que aparecen publicados en el BOE se asemejen lo máximo posible a los que realmente se reflejan en la realidad. En esta ocasión, la distancia entre ambas columnas del Excel promete seguir generando titulares.