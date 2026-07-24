VOX denuncia el «veto» del PSC y el separatismo a su propuesta para respaldar a Policía Nacional y Guardia Civil

El enfrentamiento político sobre el papel de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña volvió este viernes al Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. La propuesta presentada por VOX para mostrar un respaldo institucional a ambos cuerpos fue rechazada por el voto en contra del PSC y de las formaciones independentistas, una decisión que la formación de Santiago Abascal considera una nueva muestra del «abandono» y la «humillación» que, a su juicio, sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la capital catalana.

La iniciativa defendida por el presidente del grupo municipal de VOX, Gonzalo de Oro, pretendía que el Ayuntamiento instara al Gobierno de España a reforzar los efectivos y los recursos materiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, reconocer la profesión de riesgo para ambos cuerpos, culminar la equiparación salarial con otras policías y concederles la Medalla de Oro al Mérito Cívico de la ciudad.

Sin embargo, la proposición no prosperó tras el rechazo de la mayoría del consistorio, una decisión que VOX interpreta como una continuidad de la política municipal mantenida durante los últimos años respecto a las fuerzas de seguridad estatales.

Durante su intervención en el Pleno, Gonzalo de Oro aseguró que Barcelona tiene una «deuda moral e institucional» con quienes, afirmó, han garantizado el cumplimiento de la ley en los momentos más delicados de la historia reciente de Cataluña.

«Hoy traemos al Pleno una proposición que no solo exige mejoras laborales y materiales para los agentes, sino también una profunda reparación moral e institucional. Este Ayuntamiento tiene el deber de cambiar el rumbo asumiendo su responsabilidad por haber permitido durante demasiados años el señalamiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil», afirmó el dirigente de VOX.

El portavoz municipal también puso el foco en las diferencias retributivas que, según denunció, sufren los agentes destinados en Cataluña respecto a otras comunidades autónomas. De Oro recordó que el complemento territorial que perciben los efectivos en Barcelona apenas alcanza los 60 euros, mientras que en Madrid asciende a unos 200 euros y en el País Vasco ronda los 800.

Para VOX, esta situación resulta especialmente «injustificable» teniendo en cuenta el elevado coste de la vida en Barcelona. Por ello, reclamó que el Gobierno central dote «urgentemente» a ambos cuerpos de más medios humanos y materiales, reconozca oficialmente la profesión de riesgo y haga efectiva la equiparación salarial que desde hace años reclaman numerosas asociaciones profesionales.

Uno de los momentos más significativos del debate llegó cuando Gonzalo de Oro evocó los acontecimientos del otoño de 2017 en Cataluña. El dirigente municipal defendió el papel desempeñado por Policía Nacional y Guardia Civil durante el desafío secesionista y denunció el clima de hostilidad que, según sostuvo, padecieron numerosos agentes y sus familias.

«Hay que hacer memoria de lo que pasó aquí y reconocer el trabajo realizado por aquellos agentes destinados en Cataluña en los duros tiempos del 1 de octubre, cuyas familias e hijos fueron acosados, agentes que desbarataron un intento de golpe de Estado sin provocar una sola víctima mortal gracias a su profesionalidad», manifestó desde la tribuna del Pleno.

La iniciativa también incluía un componente simbólico destinado a reconocer a quienes han perdido la vida en acto de servicio. En concreto, VOX proponía instalar placas conmemorativas en la Vía Laietana y en la Travessera de les Corts para rendir homenaje tanto a las víctimas del terrorismo pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como al guardia civil David Pérez Carracedo, asesinado en Barbate en febrero de 2024 durante una operación contra el narcotráfico.

La negativa del PSC y de los grupos separatistas impidió igualmente que esta propuesta saliera adelante, algo que VOX considera una muestra más de la falta de reconocimiento institucional hacia quienes desempeñan labores de seguridad en Cataluña.

Tras la votación, el grupo municipal reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas destinadas a fortalecer la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Barcelona y a reivindicar el reconocimiento institucional que, a su juicio, ambas instituciones merecen.

Desde la formación sostienen que la seguridad debe convertirse en una prioridad política para la ciudad y consideran que cualquier estrategia para combatir el aumento de la delincuencia pasa necesariamente por reforzar el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotándolas de más recursos y poniendo fin, según denuncian, a años de «señalamiento político».