Galicia: el popular Rueda refuerza su liderazgo y el PP solo supera juntos a BNG y PSOE

El panorama político gallego, que ya lucía azul desde hacía años, se torna aún más intenso en ese color. Las últimas encuestas indican que Alfonso Rueda no solo consolida su mayoría absoluta, sino que además la expande.

Un sondeo de El Mundo sobre la intención de voto en Galicia coloca al líder del PPdeG en una situación más favorable de cara a las urnas de 2024, tanto en número de escaños como en valoración por parte de los ciudadanos, sugiriendo que la legislatura podría transcurrir sin grandes contratiempos para la Xunta.

Este dominio se erige como eje central del análisis de El Mundo, que retrata a un presidente que gobierna sin necesidad de aliados y con un viento demoscópico favorable.

La diferencia es notoria: mientras el PP avanza, el BNG experimenta un retroceso y el PSOE gallego continúa atrapado en cifras mínimas, incapaz de superar el umbral dejado por la última convocatoria electoral. El cuadro que estos datos perfilan no solo influye en la política interna, sino que también afecta las estrategias en Madrid, donde el comportamiento electoral gallego se ha convertido en un indicador del desgaste o la fortaleza del Gobierno central.

Rueda fortalece su mayoría, gestión y liderazgo

La encuesta publicada por El Mundo sugiere que, si las elecciones autonómicas se celebraran ahora, el PP de Rueda podría conseguir cerca del 47,5% de los votos y obtener entre 40 y 42 diputados, claramente por encima de los 38 requeridos para alcanzar la mayoría absoluta. Esto representa una mejora respecto a los 40 escaños que los populares lograron en las elecciones de febrero de 2024, según los datos recopilados por EpData. En otras palabras, el presidente gallego no solo mantiene el objetivo, sino que se permite elevarlo un poco más.

La encuesta va más allá de una simple estimación de voto. La gestión de la Xunta cuenta con el respaldo del 57,8% de los encuestados, y Rueda se destaca como el único de los principales líderes que recibe una valoración positiva, con un 5,5 sobre 10, en contraste con el 4,4 de Ana Pontón y el 3,8 de José Ramón Gómez Besteiro. Además, un notable 81,8% considera garantizada la continuidad de Rueda al frente del Gobierno gallego, en comparación con un 8,9% que confía en la líder del BNG y apenas un 1,4% que lo hace en el candidato socialista. Desde el punto de vista político, esto se traduce en:

Un liderazgo percibido como estable .

. Un gobierno autonómico con amplio margen de maniobra .

. Un espacio de oposición fragmentado y con escaso potencial de alternancia a corto plazo.

Las encuestas de otros medios gallegos durante los últimos meses ya señalaban la misma tendencia: estabilidad del PP y falta de un bloque alternativo sólido. Este nuevo estudio refuerza esa idea y le otorga al presidente un capital político que le permitirá gestionar la segunda mitad de la legislatura sin tener que mirar constantemente las encuestas.

El BNG detiene su crecimiento y el PSOE permanece estancado

La transformación más palpable se observa en la oposición. Tras el avance del BNG en 2024, cuando se estableció como segunda fuerza con 25 escaños, las encuestas más recientes ya venían advirtiendo un periodo de estancamiento, incluso con ligeros retrocesos en la estimación de voto. La investigación de El Mundo refuerza la percepción de que el Bloque ha llegado a su límite en este formato actual de competición autonómica, donde su desafío ya no es crecer, sino sostener su posición en un contexto dominado por el PP.

La situación del PSOE gallego, sin embargo, es aún más preocupante. Tras sufrir uno de sus peores resultados históricos en las últimas elecciones autonómicas, las diversas oleadas demoscópicas solo le otorgan leves mejoras o una consolidación en números mínimos. La encuesta de El Mundo retrata a un partido que se mantiene en tercer lugar, con un líder que no logra conectar con los votantes y sin la capacidad de disputar el liderazgo progresista al BNG. Esta situación se agrava por dos aspectos:

El desgaste del PSOE nacional y sus repercusiones en la marca en Galicia.

y sus repercusiones en la marca en Galicia. La competencia del BNG en el flanco de la izquierda, que atrae el voto crítico contra la política del Gobierno central.

Irónicamente, mientras algunos estudios sobre elecciones generales sugieren un PSOE aventajando al PP en intención de voto en Galicia para las Cortes, a nivel autonómico el panorama es prácticamente el opuesto: el PP se mantiene firme al frente siendo el líder claro, y el PSdeG permanece alejado de la Xunta.

Repercusiones sobre la política gallega y el tablero nacional

El fortalecimiento de la mayoría de Rueda acarrea una serie de consecuencias encadenadas. En términos internos, la legislatura se perfila para ser:

De baja tensión política en el Parlamento gallego, donde el PP podrá aprobar leyes sin depender de alianzas.

en el Parlamento gallego, donde el PP podrá aprobar leyes sin depender de alianzas. De competencia simbólica entre el BNG y el PSdeG por liderar la oposición y fijar su perfil ante Madrid.

Desde una perspectiva estatal, el caso gallego proporciona munición para ambos grandes partidos. Para el PP, le permite exhibir a Galicia como ejemplo de estabilidad y buena gestión, reforzando el mensaje de que allí donde gobierna, no solo resiste, sino que aumenta su poder. En cambio, el PSOE se enfrenta a una partida distinta: intenta mitigar el retroceso autonómico con buenos resultados en las elecciones generales y municipales, a la vez que se esfuerza por impedir que la fotografía de Galicia se convierta en un símbolo de pérdida de presencia territorial.

En este contexto, decisiones como la ruptura del pacto del BNG con el PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña, que ha dejado a la alcaldesa socialista Inés Rey sin mayoría a escasos meses de las municipales, añaden complicaciones al espacio progresista y dificultan la construcción de una alternativa coherente al PP.

Curiosidades políticas y detalles que marcan la tendencia

Aparte de porcentajes y escaños, el panorama gallego también ofrece matices interesantes: