Barcelona 2027: Collboni se juega la alcaldía ante una oposición fragmentada y la irrupción de Aliança Catalana

Barcelona se dirige hacia unas elecciones municipales que prometen ser las más disputadas e imprevisibles de los últimos años. A menos de un año para que los barceloneses vuelvan a las urnas, los principales partidos ya han comenzado a mover ficha en una carrera electoral que se prevé intensa y en la que ningún bloque parece tener garantizada la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

El actual alcalde, Jaume Collboni, afronta el reto de revalidar la alcaldía en un contexto complejo. Aunque desde el PSC reivindican la estabilidad institucional recuperada tras los años de Ada Colau y defienden los avances económicos de la ciudad, la oposición considera que la capital catalana sigue arrastrando problemas estructurales que continúan preocupando a miles de vecinos.

La inseguridad, la okupación, la limpieza, la movilidad, la presión fiscal, la vivienda y la gestión del turismo se han convertido en algunos de los principales focos de crítica hacia el gobierno municipal. Son precisamente estos asuntos los que centrarán una campaña electoral que ya ha comenzado de forma oficiosa en los plenos municipales y en el debate político diario.

Collboni llega a la cita electoral como favorito en muchas encuestas, pero también como el principal objetivo de todos sus rivales. El alcalde socialista deberá convencer a los votantes de que Barcelona avanza en la dirección correcta mientras trata de evitar la fuga de apoyos hacia otras formaciones de izquierdas.

Sin embargo, el verdadero desafío para el PSC podría no estar únicamente en conservar sus votos, sino en lograr los apoyos necesarios para gobernar después de las elecciones. La experiencia de los últimos años demuestra que ganar en Barcelona no siempre garantiza alcanzar la alcaldía.

La oposición llega fragmentada pero con aspiraciones de crecimiento. Junts per Catalunya buscará recuperar la alcaldía para el espacio nacionalista después de la etapa de Xavier Trias. El partido confía en que el desgaste del PSC y la pérdida de influencia de Esquerra Republicana permitan consolidar una alternativa soberanista con opciones reales de liderar el Ayuntamiento.

Por su parte, el Partido Popular afronta las municipales con el objetivo de continuar la recuperación iniciada en 2023. Daniel Sirera se ha consolidado como una de las voces más críticas contra la gestión de Collboni y espera capitalizar el voto de los ciudadanos preocupados por la seguridad, la limpieza y la degradación de determinados barrios.

Vox volverá a concurrir con Gonzalo de Oro como cabeza de cartel. La formación centrará buena parte de su campaña en cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana, la inmigración ilegal, la okupación y la defensa de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barcelona.

ERC afronta una nueva etapa con Elisenda Alamany como candidata, mientras que Barcelona en Comú deberá enfrentarse a sus primeras elecciones municipales sin Ada Colau al frente del proyecto. La formación buscará mantener su influencia en el consistorio pese al desgaste acumulado tras más de una década ocupando un papel protagonista en la política municipal.

Pero si existe una novedad capaz de alterar el tablero político barcelonés, esa es la posible irrupción de Aliança Catalana.

La formación liderada por Sílvia Orriols ha pasado en pocos años de ser una fuerza política prácticamente desconocida a convertirse en uno de los fenómenos políticos más comentados de Cataluña. Su crecimiento en las elecciones autonómicas y su consolidación en diversos municipios han despertado el interés de numerosos analistas, que consideran que Barcelona podría ser el próximo gran objetivo electoral del partido.

Aunque todavía quedan muchos meses para la cita con las urnas, diversas voces dentro del ámbito político catalán consideran que Aliança Catalana tiene opciones reales de obtener representación en el Ayuntamiento de Barcelona. De confirmarse esa entrada, el partido podría convertirse en uno de los actores más relevantes de la próxima corporación municipal.

Su presencia supondría una nueva fragmentación del espacio independentista y añadiría todavía más complejidad a la aritmética de pactos. En una ciudad donde los gobiernos suelen depender de acuerdos entre varias fuerzas políticas, cada concejal puede resultar decisivo.

La entrada de Aliança Catalana también podría provocar movimientos en el resto de partidos. Junts y ERC observan con preocupación el crecimiento de una formación que aspira a disputarles parte de su electorado, mientras PSC, PP y Vox analizan cómo podría afectar su presencia al equilibrio general de fuerzas dentro del consistorio.

Más allá de las siglas, las elecciones volverán a girar en torno a los problemas cotidianos de los ciudadanos.

La seguridad será, previsiblemente, uno de los grandes campos de batalla de la campaña. La sensación de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones expresadas por los vecinos en numerosas encuestas y son muchos los partidos que consideran que el Ayuntamiento no ha logrado ofrecer una respuesta suficientemente contundente frente a la delincuencia y la reincidencia.

La vivienda volverá a ocupar un lugar central en el debate político. El elevado precio de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda para miles de jóvenes y familias seguirán marcando la agenda municipal. Cada partido plantea soluciones diferentes, desde una mayor intervención pública hasta medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda disponible.

La limpieza urbana, la movilidad y la gestión del turismo también prometen protagonizar numerosos enfrentamientos políticos. Mientras algunos defienden las restricciones al tráfico y las políticas impulsadas durante los últimos años, otros consideran que dichas medidas han perjudicado a comerciantes, trabajadores y conductores.

Además, Barcelona afrontará estos comicios con una novedad institucional significativa. El crecimiento demográfico de la ciudad provocará un aumento del número de concejales, pasando de 41 a 43 representantes municipales. Este cambio podría tener un impacto relevante en la configuración de futuras mayorías.

Todo apunta a que el próximo Ayuntamiento volverá a estar muy fragmentado. Ninguna fuerza parece hoy en disposición de acercarse a la mayoría absoluta y los pactos volverán a desempeñar un papel determinante en la elección del alcalde.

Por ello, la verdadera batalla no se librará únicamente en las urnas, sino también durante las negociaciones posteriores. Las alianzas, los vetos cruzados y los acuerdos de última hora podrían volver a decidir quién ocupa el despacho de la plaza Sant Jaume.

Barcelona llega a 2027 inmersa en un debate profundo sobre su futuro. La continuidad del proyecto de Collboni, la aspiración de Junts a recuperar la alcaldía, el crecimiento del PP, la consolidación de Vox, la resistencia de los comunes, la nueva etapa de ERC y la posible entrada de Aliança Catalana configuran un escenario político abierto como pocas veces se recuerda.

La capital catalana se prepara para una campaña larga, intensa y cargada de incertidumbre. Porque, a día de hoy, una cosa parece clara: el próximo alcalde de Barcelona no lo tendrá fácil y el resultado de las municipales de 2027 puede marcar el rumbo de la ciudad durante toda la próxima década.

Así quedaría el Ayuntamiento de Barcelona

A falta de que arranque oficialmente la campaña electoral y con muchos meses todavía por delante para que los partidos desplieguen sus estrategias, las primeras proyecciones dibujan un Ayuntamiento de Barcelona profundamente fragmentado, donde los pactos volverían a ser imprescindibles para alcanzar la alcaldía.

Según la estimación de PERIODISTA DIGITAL, el PSC volvería a imponerse en las urnas con un 23,7 % de los votos y 11 concejales, aunque lejos de la mayoría absoluta fijada en 22 ediles. Los socialistas conservarían la primera posición, pero necesitarían nuevamente el apoyo de otras fuerzas para mantenerse al frente del consistorio.

La segunda fuerza sería ERC, que lograría el 17,4 % de los sufragios y 8 concejales, consolidándose como uno de los principales actores del bloque independentista y reforzando su peso en la futura negociación para la gobernabilidad de la ciudad.

Uno de los datos más llamativos del sondeo sería la irrupción de Aliança Catalana, que debutaría en el Ayuntamiento con un 12,4 % de los votos y 5 concejales, igualando la representación de Barcelona en Comú, que obtendría el 12,6 % del voto y también 5 ediles. La formación liderada por Sílvia Orriols confirmaría así su expansión más allá de Ripoll y lograría entrar con fuerza en el consistorio barcelonés.

También con 5 concejales se situaría el Partido Popular, que alcanzaría el 10,8 % de los votos, consolidando el crecimiento experimentado en los últimos años y reforzando su papel como una de las principales fuerzas de la oposición.

Por detrás aparecería Junts, que con el 9,6 % del voto obtendría 4 concejales, un resultado que supondría un importante retroceso respecto a anteriores comicios y que complicaría sus aspiraciones de recuperar la alcaldía de Barcelona.

Vox, por su parte, conseguiría el 7,6 % de los votos y 3 concejales, manteniendo representación en el consistorio y consolidando su presencia en la política municipal.

La CUP cerraría la representación municipal con un 6 % de los sufragios y 2 concejales, completando un Pleno extraordinariamente fragmentado en el que hasta ocho fuerzas políticas tendrían representación.

De confirmarse un escenario similar en las urnas, Barcelona volvería a afrontar una compleja negociación para formar gobierno. Ningún partido estaría cerca de la mayoría absoluta, por lo que los acuerdos postelectorales volverían a ser determinantes para decidir quién ocupa la alcaldía durante los próximos cuatro años. La aritmética política, una vez más, será tan importante como el resultado de las urnas.