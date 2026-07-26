Sabiniano, el suegro proxeneta de Sánchez, autorizó a la Policía a poner cámaras secretas en sus saunas gay

La Policía sembró de cámaras y micrófonos los prostíbulos gais de Sabiniano Gómez a cambio de impunidad; el rastro patrimonial que ha ido aflorando desde entonces —pisos, herencias y una acusación de Feijóo en el Congreso— sitúa a Sánchez y a su esposa entre quienes se beneficiaron de aquel negocio.

A comienzos de los noventa, en un cuartucho contiguo a los vestuarios de la sauna Adán, en la calle San Bernardo de Madrid, un técnico de la Comisaría General de Información empalmaba un micrófono direccional bajo la atenta mirada de su propietario. No hacía falta forzar ninguna cerradura: Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, había dado su permiso.

A cambio de espiar a jueces, políticos, banqueros y periodistas que frecuentaban sus locales, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) le concedía algo mucho más valioso que dinero: inmunidad frente al resto de la Policía. Ese pacto, revelado ahora con detalle por THE OBJECTIVE, es la semilla de un negocio familiar cuyo rastro patrimonial —no solo policial— ha terminado salpicando también a Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez.

El pacto: impunidad a cambio de espionaje

Según ha confirmado de manera reservada al menos a tres responsables de los operativos policiales, los agentes del departamento de espionaje de la Comisaría General de Información recibieron permiso explícito de los propietarios de los burdeles —Sabiniano Gómez y su hermano Conrado— para instalar micrófonos y cámaras en sus saunas. El objetivo, según esas mismas fuentes, era estratégico: convertir esos locales en puntos de escucha sobre las profesiones con más poder de influencia en España. El quid pro quo —trueque, en la expresión original— protegía a los hermanos Gómez del seguimiento de otras unidades policiales, incluida la Policía Municipal, que a lo largo de los años presentó varias denuncias e inspecciones contra los locales. Esos expedientes sancionadores, que hoy el Grupo Parlamentario del PP reclama al Gobierno, fueron bloqueados en su día por la Agencia Española de Protección de Datos.

El triángulo de locales de prostitución masculina lo completaban la propia sauna Adán —clausurada en 2020 por la pandemia—, la sauna Azul, en la calle Concepción Arenal, y la sauna Princesa. Sabiniano explotaba además el club Roses, dedicado a la prostitución femenina, en el Paseo de la Castellana. Entre los clientes VIP figuraba, según las fuentes policiales, un sargento de la Guardia Civil de Intxaurrondo condenado por torturas en 1994 y, después, a más de treinta años de cárcel por el secuestro y asesinato de los etarras Lasa y Zabala: la prueba de que aquellos locales no eran solo un negocio de ocio, sino un nudo de información e influencia que atravesaba el aparato del Estado.

Las cuentas que administraba Begoña Gómez

Hasta ahora, el escándalo se había contado casi en exclusiva como una historia sobre el suegro. Pero THE OBJECTIVE apunta a una dimensión mayor: si los propietarios conocían el pacto con la Policía, también podían conocerlo sus familiares más cercanos. Entre ellos, sostiene el diario, la propia Begoña Gómez, que «durante un tiempo administró las cuentas de su padre». Es una afirmación grave —vincula a la esposa del presidente con la gestión económica de un negocio de prostitución encubierta— y, como tal, procede de una única fuente periodística que no ha sido corroborada de forma independiente ni por la propia Begoña Gómez ni por instancia judicial alguna. Conviene, por tanto, tratarla como lo que es: una revelación periodística por confirmar, no un hecho probado.

De la sauna a Pozuelo: el rastro patrimonial

Lo que sí está documentado, y de forma independiente a las cintas de Villarejo, es un itinerario patrimonial que conecta el negocio de las saunas con la vivienda familiar del presidente. Sánchez residió, tras casarse con Begoña Gómez, en un piso de la calle Dinamarca, en la urbanización Somosaguas Park de Pozuelo de Alarcón; más tarde, el matrimonio se trasladó a una vivienda en la calle Tramontana, en el mismo municipio, que Begoña Gómez heredó de su madre y en la que vivieron hasta su llegada a la Moncloa. Fue precisamente ese itinerario inmobiliario el que llevó a Alberto Núñez Feijóo a acusar a Sánchez en el Congreso de ser «beneficiario lucrativo del abominable negocio de la prostitución», en una intervención que El Debate calificó de ruptura de un tabú político.

A ese itinerario se suma otro dato documentado: en 2013, Begoña Gómez compró una vivienda vacacional en Mojácar (Almería) a San Bernardo 36 S.L., la sociedad que su padre y sus tíos utilizaban para gestionar las saunas gais de Madrid, según ha revelado Libertad Digital. Y el negocio familiar no se limitaba a Madrid: el local Kilómetro Ochenta, gestionado por otro tío de Begoña Gómez, Francisco Enrique Gómez Serrano, fue intervenido por la Policía en 2016 dentro de una operación contra una red de trata de personas que terminó con condenas superiores a los veinte años de cárcel. Ninguno de estos hechos, por sí solo, prueba que Sánchez conociera el origen de esos activos; en conjunto, sin embargo, dibujan un patrimonio familiar que difícilmente puede desligarse del negocio que la Policía vigiló durante tres décadas.

El matiz que exige el rigor: lo que dijo la Audiencia Nacional

El propio expediente judicial obliga a introducir un matiz que el relato más beligerante suele omitir. En 2024, al revisar parte del material sonoro grabado por el comisario José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional concluyó que el negocio de las saunas regentado por Sabiniano Gómez era una actividad «privada lícita», según recogió Newtral. Esa calificación judicial no anula el resto de los hechos documentados —el pacto con la UCAO, las inspecciones bloqueadas, el itinerario patrimonial hacia Pozuelo—, pero sí impide presentar la mera existencia del negocio como un delito acreditado. La distinción es incómoda para ambos bandos: no exculpa a nadie de las preguntas pendientes, pero tampoco permite convertir una actividad declarada lícita en la prueba definitiva de una trama criminal.

Un expediente que el PP quiere reabrir

El Partido Popular había mantenido durante años una prudencia deliberada sobre este asunto: sus diputados y senadores recibieron la orden de mostrarse cautelosos tanto con el caso Begoña como con el negocio de Sabiniano Gómez. Esa contención se rompió, según reconstruye THE OBJECTIVE, cuando el propio Sánchez recordó públicamente a Feijóo su fotografía junto al narcotraficante Marcial Dorado, lo que sus colaboradores interpretaron como el fin de cualquier tregua familiar. Desde entonces, el PP reclama al Gobierno los expedientes sancionadores que la Policía Local de Madrid abrió contra las saunas —y que la Agencia de Protección de Datos bloqueó en su momento—, con especial interés en si los atestados municipales llegaron a documentar la existencia de cámaras en los locales.

Entre un micrófono empotrado en un vestuario de la calle San Bernardo y una casa en Pozuelo con vistas al parque de Somosaguas median tres décadas, media España y una pregunta que ni la Audiencia Nacional ni el Congreso han terminado de responder: cuánto sabía la familia que hoy ocupa la Moncloa, y cuánto de lo que hoy tiene lo debe a un negocio que la propia Policía del Estado consideró tan útil que prefirió protegerlo antes que cerrarlo.