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LA POLÍTICA SE ENCIENDE EN LLAMAS

El carroñero Óscar López (PSOE) se lanza a por Ayuso sobre las cenizas de los incendios de Madrid

El enfrentamiento entre el aspirante socialista y la inquilina de la Puerta del Sol por los incendios en Madrid augura una intensa campaña autonómica, repleta de intercambios sobre gestión, competencias y uso político de la tragedia

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Las llamas comienzan a extinguirse en los montes de Madrid, pero el fuego político apenas empieza a tomar impulso.

El ministro y candidato socialista Óscar López aprovechó la crisis para retratar a Isabel Díaz Ayuso como una líder «de puro odio, veneno para la convivencia».

Así lo hizo en eldiario.es, en una entrevista donde el dirigente desmenuzó su estrategia de confrontación con la presidenta popular Óscar López: Ayuso es puro odio, veneno para la convivencia.

Desde el medio de Ignacio Escolar vomitó una de las descalificaciones más bajas de la reciente campaña de desprestigio socialista.

López, al que ya se le conoce en los círculos madrileños como el eterno fontanero de Ferraz reconvertido en aspirante a tumbar a la presidenta popular en 2027, no dudó en calificar la gestión de Ayuso como «puro odio, veneno para la convivencia.

Su argumento estrella: «por la mañana, fotos en la zona afectada; por la tarde, dejación de funciones» al solicitar la declaración de emergencia nacional (nivel 3) ante un incendio calificado por la propia presidenta como «el peor de la historia» de Madrid.

La realidad de un incendio fuera de capacidad de extinción

Los hechos, sin embargo, son tozudos. En pocos días, los incendios en la Sierra Oeste de Madrid (unidos a los de Ávila y Toledo) han arrasado decenas de miles de hectáreas, obligado a evacuar o confinar a más de 55.000 personas, destruido decenas de viviendas y generado una situación de tormenta perfecta por vientos, altas temperaturas y simultaneidad de focos.

Ayuso activó el protocolo correspondiente cuando quedó claro que la emergencia superaba la capacidad autonómica, algo que competía a la Comunidad pero que, ante la magnitud, requería el mando único del Estado y la UME. Esto no es dejación” Es responsabilidad. Lo mismo que han hecho otros presidentes autonómicos en catástrofes similares. Pero para López y el PSOE, cualquier gesto de Ayuso es electoralismo, mientras que sus propios ataques en plena emergencia son «defensa de los servicios públicos».

El mismo PSOE que, a través de ministros como Óscar Puente, acusó a Ayuso de recortar servicios y luego exigir ayuda al Gobierno central, ignora sistemáticamente que la prevención y extinción de incendios forestales son competencias autonómicas.

Prefieren el relato de recortes del PP antes que reconocer la complejidad de un incendio inédito, agravado por condiciones meteorológicas extremas y, sí, por el cambio climático que todos reconocen pero que no justifica la inmediata búsqueda de un culpable político en Génova o Sol. Y es que López ve en las cenizas una oportunidad para posicionarse de cara a 2027.

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