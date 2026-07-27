España arde y Montse Mínguez se ríe: el ‘me voy, me voy’ que enciende la polémica

Este lunes 27 de julio de 2026, la sede del PSOE en Ferraz fue escenario de una rueda de prensa marcada por la gravedad de los incendios forestales que asolan España. Montse Mínguez, portavoz socialista, utilizó su comparecencia para reclamar unidad y criticar duramente a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular por su gestión durante la emergencia. Sin embargo, lo que debería haber sido un mensaje de responsabilidad se transformó en un foco de controversia cuando una cámara, que nadie apagó, captó a Mínguez haciendo bromas y gestos distendidos justo después de finalizar su intervención oficial.

De la compunción a la complicidad

Segundos antes, Mínguez había hablado con tono grave sobre las víctimas, los bomberos y la necesidad de que todas las administraciones trabajen juntas. Pero al terminar, la misma portavoz que exigía “predicar con el ejemplo” repitió en tono jocoso “me voy, me voy, me voy”, mientras hacía muecas y se despedía de la cámara aún encendida. El vídeo, difundido rápidamente por medios como OKDiario, mostró el brusco cambio de registro: de la seriedad institucional a la relajación casi cómplice con los periodistas presentes.

La tormenta política

La oposición y numerosos usuarios en redes sociales no tardaron en señalar el contraste entre el discurso oficial y la actitud posterior de Mínguez. Mientras el país vive una ola de calor extrema y los incendios multiplican por seis las hectáreas calcinadas respecto al año anterior, la imagen de la portavoz riendo y bromeando ha sido interpretada por muchos como una falta de sensibilidad ante la tragedia. El incidente llega en un momento especialmente tenso, con el PSOE y el PP intercambiando reproches por la gestión de la crisis y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el centro del debate.

El contexto de la crisis

La portavoz socialista había defendido que el Gobierno central ha puesto “los mayores recursos” a disposición de las comunidades autónomas y había reprochado al PP que, en lugar de “llorar”, debería “saber administrar”. Sin embargo, la viralización del vídeo de sus bromas ha desviado la atención del mensaje político y ha abierto un nuevo frente de crítica hacia el PSOE en plena emergencia nacional.