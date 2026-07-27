La portavoz de VOX en Terrassa, Alicia Tómas, denuncia una brutal agresión delante de sus hijos en un centro comercial

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Terrassa, Alicia Tomás, ha denunciado haber sido víctima de una agresión junto a su pareja cuando se encontraba con sus hijos en un centro comercial de la ciudad. La concejal presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Local y fue atendida en el Hospital General Universitario de Cataluña por las lesiones sufridas.

Según la denuncia presentada por Tomás, los hechos comenzaron cuando la familia acudía a un conocido establecimiento comercial. A la entrada, un grupo de alrededor de cuarenta personas la reconoció y comenzó a increparla con insultos como «hija de puta» o «puta, no vas a gobernar en Terrassa nunca».

Siempre según el relato recogido en la denuncia, al abandonar el establecimiento tres individuos siguieron a la familia hasta las inmediaciones del restaurante donde tenían previsto comer. Allí, los presuntos agresores profirieron amenazas contra la edil y su pareja antes de abalanzarse sobre ambos y comenzar la agresión física.

Como consecuencia del ataque, Alicia Tomás sufrió traumatismos en el brazo izquierdo y la pierna derecha, según el parte médico emitido por el Hospital General Universitario de Cataluña, documento que fue aportado junto con la denuncia presentada ante las autoridades.

Durante la agresión, de acuerdo con la denuncia, uno de los participantes gritó: «¡Dale, papá, dale!». La intervención de varias personas que se encontraban en las inmediaciones del restaurante provocó que los presuntos agresores abandonaran el lugar antes de que la situación fuera a más.

Un nuevo episodio tras las amenazas sufridas semanas antes

Desde VOX recuerdan que este suceso se produce apenas un mes después de que la ciudad de Terrassa apareciera con diversas pintadas amenazantes dirigidas contra Alicia Tomás. La formación denunció entonces aquellos hechos y los calificó como un intento de intimidar a su portavoz municipal.

La agresión denunciada ha reavivado el debate sobre la seguridad y la violencia política, especialmente por haberse producido, según explica la formación, en presencia de los hijos menores de la concejal.

Garriga: «La salvaje agresión tiene responsables políticos»

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, reaccionó públicamente a través de sus redes sociales, donde trasladó todo su apoyo a Alicia Tomás y condenó con dureza lo sucedido.

«Alicia defiende como nadie a los vecinos de Terrassa de la inseguridad y la islamización que ha convertido sus barrios en lugares irreconocibles», afirmó Garriga, quien sostuvo que la portavoz municipal está siendo «deshumanizada» por el resto de partidos del Ayuntamiento debido al creciente respaldo que, a su juicio, está obteniendo entre los vecinos.

El dirigente de VOX calificó lo ocurrido como una «salvaje agresión» y aseguró que «tiene responsables políticos, que un día tendrán que pagar por el daño que han hecho a nuestra tierra». Además, trasladó un mensaje de respaldo a la concejal: «Sin miedo a nada ni a nadie, Alicia. Gracias por ser la voz de VOX y de los vecinos de Terrassa en cualquier plaza, por complicada que sea».

Investigación abierta

La denuncia ya obra en poder de las autoridades competentes y la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar, en su caso, a los presuntos responsables de la agresión denunciada.

Desde VOX han reclamado que los hechos se investiguen con la máxima celeridad y que los autores respondan ante la Justicia, al tiempo que han reiterado su condena a cualquier acto de violencia contra representantes públicos.