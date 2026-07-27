Sánchez se desploma lastrado por Zapatero mientras Feijóo y Abascal refuerzan su mayoría absoluta

El barómetro de Sigma Dos para EL MUNDO sitúa al PSOE en el 26,1 % y certifica que Feijóo y Abascal suman mayoría absoluta, a menos de un año de que la legislatura llegue, como muy tarde, a su límite legal en el verano de 2027.

Quedan menos de doce meses para que Pedro Sánchez tenga que firmar, lo quiera o no, el decreto que active las próximas elecciones generales. Si agota la legislatura hasta el final —su opción declarada una y otra vez—, ese decreto tendrá que estar firmado a más tardar el 28 de junio de 2027, con una votación que, según los plazos legales, caería en torno al 22 de agosto de ese año: no en la primavera, como a veces se repite de forma imprecisa, sino ya en pleno verano, cuatro años justos después de las elecciones del 23 de julio de 2023. Ese calendario, por sí solo, ya impone una cuenta atrás. Lo que agrava la situación de Moncloa es que, a menos de un año de esa cita ineludible, el PSOE no da ninguna señal de remontada. Todo lo contrario.

El mapa de las encuestas: el PSOE se hunde, la derecha suma

El último barómetro de Sigma Dos, publicado por EL MUNDO, sitúa al PSOE en un 26,1 % de intención de voto: una cifra flaca para un partido que ocupa la Moncloa y que necesitaría proyectar fortaleza, no agotamiento. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal mantienen un bloque de derechas que supera con holgura el 50 % y la mayoría absoluta del Congreso. No es una foto aislada: sondeos recientes de La Razón y El Debate coinciden en que el PSOE no logra recuperarse y ronda ya la frontera psicológica de los cien diputados, un umbral que hace apenas unos años resultaba impensable en Ferraz.

Bloque Intención de voto (Sigma Dos, julio 2026) PSOE 26,1 % PP Ventaja clara sobre el PSOE Vox 17,3 %, en ascenso Suma PP + Vox Por encima del 50 %

Feijóo se afianza, pero Vox ya pesa como un socio, no como un satélite

El segundo titular de la encuesta es el ascenso de Vox. Su 17,3 % lo sitúa muy por encima de sus resultados en las últimas generales y lo convierte en un socio bastante más determinante de lo que a Feijóo le gustaría en un eventual escenario de investidura. La combinación PP-Vox no solo permite hablar de mayoría; permite hablar de una mayoría amplia, con margen suficiente incluso si el PP no lograra gobernar en solitario. Dicho sin rodeos: la aritmética parlamentaria ha cambiado tanto que empieza a parecer una broma pesada para el bloque de Sánchez.

Un desgaste que ya no es coyuntural

La lectura de fondo trasciende lo puramente electoral. Cuando el partido que sostiene al Gobierno se estanca en torno al 26 % y la oposición suma sin apenas esfuerzo, la legislatura entra en una fase de cuenta atrás mental, aunque el calendario oficial —verano de 2027, no antes— indique lo contrario. Feijóo ya habla abiertamente de un «final de ciclo»; en Moncloa, mientras tanto, se aferran a la estrategia de resistir hasta el último minuto legal. El reto de Sánchez es doble: por un lado, la erosión de su liderazgo ha dejado de ser un episodio pasajero para asentarse como tendencia; por otro, el fortalecimiento de Vox transforma el margen de maniobra del PP, que podría ganar las elecciones y aun así depender de un socio cada vez más robusto —y, por tanto, cada vez menos manejable—. Esa es la paradoja del bloque conservador español: cuanto más crece, más se complica la negociación interna del poder que aspira a repartirse.

La aritmética que se repite encuesta tras encuesta

Los sondeos de esta primavera y este verano siguen un patrón casi idéntico: el PP encabeza la carrera, el PSOE rinde por debajo de lo esperado, Vox crece y la izquierda que sostiene a Sánchez se debilita. En algunas encuestas, la suma de PP y Vox supera con holgura los 176 escaños de la mayoría absoluta; en otras, se aproxima sin apenas esfuerzo. Que casas demoscópicas distintas, con metodologías distintas, coincidan en un diagnóstico tan parecido reduce el margen para descartarlo como una instantánea aislada: el bloque de Sánchez atraviesa una fase de desgaste sostenido, y la alternativa conservadora ya no descansa solo en el PP, sino también en la fortaleza de Vox como segundo motor del cambio.

Como en el fútbol de pretemporada, en política lo peor no siempre es perder, sino dar la impresión de estar agotado antes incluso de que empiece el partido decisivo. A menos de un año de que la ley obligue a Sánchez a convocar las urnas, el PSOE proyecta exactamente esa imagen de cansancio, mientras la derecha sigue haciendo cuentas con una calculadora que, de momento, no da señales de quedarse sin batería.