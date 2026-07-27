Sánchez financia la gira de Yolanda Díaz mientras respalda su nombre para la OIT

Detrás de esta situación se percibe el aroma de una novela llena de burocracia y un presupuesto aumentado: el Gobierno ha decidido respaldar a Yolanda Díaz en su aspiración a la OIT, mientras que El Debate asegura que su gira de promoción internacional ha sido financiada con fondos públicos. Aquí se entrelazan diplomacia, ambición personal y una incómoda interrogante: ¿quién se hace cargo de la cuenta cuando una vicepresidenta convierte su agenda exterior en una campaña de apoyo personal?

La controversia no es trivial, ya que el destino al que aspira Díaz es realmente relevante. Diversos medios sitúan su posible remuneración en una cifra considerable, que oscila desde algo más de 200.000 euros netos hasta alrededor de 350.000 euros anuales, sumando salario base, complementos, vivienda y otras ventajas en Ginebra. La discrepancia en términos políticos es evidente: la ministra que se erige como portavoz del trabajo busca uno de los empleos mejor remunerados del ámbito internacional, justo en un momento en que el Gobierno se jacta de combatir la desigualdad.

El viaje, el dinero y la sospecha política

Lo más delicado de la información que ha hecho pública El Debate es la supuesta utilización de recursos del Estado para financiar una gira que habría servido para conseguir apoyos a la candidatura de Díaz. De acuerdo a esta versión, el Gobierno habría costeado desplazamientos y actividades institucionales con un objetivo que trasciende la simple agenda ministerial. Okdiario añade que, en una respuesta oficial, no se especificó el coste de uno de esos viajes debido a que el expediente de gasto aún no había sido validado.

La crítica del PP no tardó en llegar, marcada por un tono incisivo. El Periódico reportó el ataque de los populares, que acusaron de “camuflar la corrupción” y de realizar viajes financiados con dinero de los ciudadanos para un beneficio personal. En el ámbito político, cuando un viaje parece más una maniobra de promoción y su coste proviene de la caja pública, el debate se aleja de ser técnico y se vuelve ético: ya no solo importa cuánto costó, sino para qué finalidad se utilizó.

Qué ofrece la OIT y por qué el puesto resulta tan atractivo

La Organización Internacional del Trabajo es una agencia de la ONU que tiene un peso considerable en el ámbito de las normas laborales, la negociación colectiva, la seguridad y la protección social. Liderar dicha entidad implica gestionar una estructura global y un presupuesto significativo, además de representar a la institución ante gobiernos, sindicatos y empresas. No se trata, por lo tanto, de un puesto simbólico: es una verdadera manifestación de poder institucional, de ese que no asegura los focos mediáticos, pero sí brinda una considerable capacidad de influencia.

El atractivo económico también contribuye a explicar este interés. The Objective sitúa el salario neto por encima de los 220.000 dólares y menciona que se añaden primas y ayudas de alquiler que pueden alcanzar los 13.000 euros mensuales. La Voz de Galicia y otros medios elevan el paquete total hasta los 450.000 euros anuales en varios cálculos, aunque hay bastante disparidad en función de qué complementos se incluyan. Aun así, la cifra más baja ya supera con creces el sueldo ministerial de Díaz.

Concepto Cifra aproximada Observación Salario base neto 150.000-152.000 euros Equivalente a unos 170.000-173.000 dólares Complemento de representación 43.000 euros Según cifras publicadas por diferentes medios Ayuda de vivienda Hasta 13.000 euros al mes Dependiendo del destino y el ajuste aplicable Total estimado 200.000-350.000 euros Cifra variable según el medio y los extras incluidos

El cálculo político de Sánchez y la lectura de la izquierda

La candidatura de Díaz no solo tiene impacto en ella; también refleja la imagen de Pedro Sánchez. El Periódico ha informado que el presidente anunció oficialmente la propuesta española para la OIT, y varios medios han interpretado este movimiento como una manera de recompensar a la vicepresidenta tras su papel como sostén de la coalición. El mensaje subyacente es claro: si Sánchez la impulsa hacia el exterior, también está moviendo piezas en el tablero interno.

Este asunto también introduce una incógnita estratégica para Sumar. Si Díaz concentra sus esfuerzos en reunir apoyos internacionales, su protagonismo en el ámbito nacional podría disminuir. El Periódico describió esta situación como una renuncia práctica a su liderazgo político interno en favor de una carrera internacional que aún no está definida. En una coalición tan dada al gesto escénico, este giro tiene un cierto toque irónico: la política española puede exportar talento, pero no necesariamente estabilidad.

Lo que puede pasar ahora

El tiempo es un factor determinante. La candidatura debe desarrollarse a través de un proceso que depende de respaldos estatales y negociaciones discretas, pues la OIT no elige a sus dirigentes mediante votación popular ni a través de encuestas express. Si el Gobierno continúa apoyando a Díaz, la oposición probablemente mantendrá la presión sobre la utilización de fondos públicos, especialmente si emergen nuevos detalles sobre desplazamientos, dietas o gastos relacionados.

También habrá un debate menos visible pero igualmente pertinente: hasta qué punto un cargo internacional puede convertirse en un refugio político. Cuando el salario se incrementa, los complementos aumentan y el alquiler es asumido por otros, el dilema no radica únicamente en el sueldo. Es la imagen de una élite que promueve la austeridad con una mano mientras organiza su maleta diplomática con la otra.