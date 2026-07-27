La trama de Antxon Alonso y Santos Cerdán: favores, pisos y nóminas fantasma

La situación parece sacada de una comedia negra sobre política: un empresario que se ofrece a adquirir un piso valorado en un millón de euros para un alto cargo del partido, a la vez que se compromete a cubrir el coste de su coche y a incluir en la nómina a su esposa, sin que esta pise la oficina, tal como menciona el editorial de ABC en «La ‘honradez’ del PSOE». En teoría, todo parece estar legalmente “organizado”; sin embargo, el juez ha decidido que merece un examen mucho más exhaustivo.

El protagonista empresarial en esta historia es Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la firma navarra Servinabar, mientras que el político en cuestión no es otro que el que fuera secretario de Organización del PSOE, figura clave en la estructura interna del partido y hombre de confianza de Pedro Sánchez. Lo que surge ahora en los sumarios y en los informes de la policía plantea incógnitas sobre la conexión entre el poder político y los negocios que parecen, a primera vista, privados.

Piso de un millón, coches de renting y el papel de Servinabar

Según el juez Ismael Moreno, Alonso llegó a considerar la compra de un apartamento valorado en cerca de un millón de euros para Cerdán, un domicilio en Madrid que habría servido como residencia de lujo para el dirigente socialista. Esto no se limita a un gesto amistoso: los investigadores lo clasifican en un patrón de transacciones económicas que resulta difícil de separar de la labor política del beneficiario.

Además de la propuesta del piso, la empresa Servinabar habría financiado el leasing de los vehículos que utilizaba Cerdán durante varios años, de manera continua y sin que haya una contraprestación clara fuera de los lazos personales y societarios. Este aspecto, que podría parecer trivial, se vuelve fundamental para la UCO y el juez: el uso habitual de bienes abonados por la compañía de Alonso podría generar un vínculo de dependencia económica significativo a la hora de investigar posibles indicios de corrupción.

Paralelamente, fuentes cercanas al caso describen Servinabar como parte de un entramado empresarial que no solo ofrecía servicios logísticos o de mantenimiento, sino que también se empleaba para desviar pagos y beneficios hacia el entorno del dirigente socialista. Por este motivo, la instrucción se está ampliando, poniendo especial foco en el rastro del dinero y en la correspondiente justificación de cada contrato.

La nómina de la esposa de Cerdán: salario sin trabajo

Uno de los elementos más sorprendentes es la situación de la esposa de Santos Cerdán, a quien la empresa vinculada a Alonso le pagó un salario mensual durante más de un año, aunque, según los investigadores, nunca llegó a desempeñar una labor real en la compañía. La UCO estima que recibió aproximadamente 1.300 euros mensuales, acumulando un total cercano a 18.700 euros, bajo un contrato laboral que se considera puramente simbólico.

Lo que ha levantado todas las alarmas es el momento de su despido: la esposa de Cerdán fue despedida justo el día en que fue detenido Koldo García, otro nombre crucial en las recientes causas que afectan al entorno socialista. Esta interrupción repentina de la nómina, alineada con un movimiento judicial significativo, refuerza la interpretación de que el contrato tenía más que ver con proteger económicamente al entorno del dirigente que con una actividad laboral genuina.

Los investigadores enfatizan que:

El contrato carece de evidencias de trabajo real.

La relación laboral se sustenta, en gran medida, en el pago mensual y el alta administrativa.

La baja laboral coincide milimétricamente con un momento crítico del caso Koldo.

Para la instrucción, este tipo de nóminas sin una tarea concreta pueden ser consideradas asignaciones encubiertas, más cercanas a la idea de recompensa o compensación que a un salario legítimo por un servicio.

La onda expansiva: partido, relato y percepción pública

El caso Alonso-Cerdán no surge en un vacío político. Se suma a una larga lista de dirigentes, cargos intermedios y asociados al PSOE y a Pedro Sánchez que han sido investigados, juzgados o condenados en diversos casos, desde el propio caso Koldo hasta otras pesquisas en marcha sobre contrataciones públicas y comisiones. Esta acumulación de situaciones alimenta una narrativa que choca frontalmente con la insistencia del Gobierno en la “honradez” y la “tolerancia cero” respecto a la corrupción.

Desde la perspectiva de la comunicación política, el asunto no solo es judicial, sino que también tiene un trasfondo narrativo:

El partido defiende su integridad, mientras surgen nuevos episodios que sugieren vínculos económicos privados de gran envergadura.

La figura de Santos Cerdán, crucial en las negociaciones políticas y en los acuerdos más delicados de la legislatura, se ve perjudicada por la imagen de dependencia ante un empresario amigo.

La oposición halla material para reforzar su mensaje de que existe una red de intereses oscuros en torno al poder socialista.

Todo esto afecta a la percepción de la ciudadanía sobre la relación entre la política y los negocios, generando la sensación de que el despacho y el salón de casa de un dirigente se entrelazan más de lo que cualquier votante consideraría adecuado.

Un piso, unos coches y una nómina: detalles que lo cambian todo

A primera vista, esta historia podría describirse como un asunto privado entre amigos: uno, más acaudalado, ayuda a otro con vivienda, vehículo y un sueldo para su pareja. Pero, al examinarla más de cerca, se convierte en el tipo de relato que termina reescribiéndose en forma de imputaciones, comisiones rogatorias y resoluciones judiciales.

En el ámbito político, estos casos se transforman en una suerte de radiografía del poder:

Un piso de un millón en Madrid que probablemente nunca se formalice en escritura, pero que sirve de símbolo de cercanía económica.

Unos coches de leasing que delinean el mapa de desplazamientos financiados por el entorno empresarial.

Una nómina que, según los agentes, nunca se tradujo en jornadas laborales, tareas ni informes.

En definitiva, son pequeños elementos de un rompecabezas más amplio que ilustra cómo se financia, se sostiene y se cuida el entorno personal de quienes ocupan puestos clave en la estructura del Estado. Y en ese rompecabezas, a veces, un simple contrato laboral sin trabajo puede decir más que muchos discursos sobre regeneración.