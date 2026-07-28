Daniel Sirera: «Barcelona no necesita resignarse a la decadencia; necesita recuperar la ambición y la autoridad»

Barcelona encara las elecciones municipales de 2027 en un contexto marcado por el debate sobre la inseguridad, el acceso a la vivienda, la pérdida de inversión y el futuro modelo de ciudad. Tras más de una década de gobiernos de izquierdas, el Partido Popular aspira a convertirse en una alternativa de gobierno con Daniel Sirera como candidato a la Alcaldía.

En esta entrevista concedida a Periodista Digital, Sirera desgrana su visión sobre los principales retos de Barcelona. Habla sin rodeos sobre la multirreincidencia, la okupación, el deterioro de algunos barrios, la política de vivienda impulsada durante los últimos años y la necesidad de atraer nuevas inversiones tecnológicas. También reflexiona sobre los errores de los distintos gobiernos municipales y explica qué decisiones adoptaría desde el primer día si consigue gobernar la capital catalana.

Si mañana se publicara un informe secreto sobre el estado real de Barcelona, ¿qué dato cree que escandalizaría más a los ciudadanos?

Creo que muchos ciudadanos quedarían sorprendidos al conocer el volumen real de delitos que nunca llegan a denunciarse. Existe una parte importante de la población que ha dejado de confiar en que acudir a una comisaría o presentar una denuncia vaya a servir para resolver el problema. Esa pérdida de confianza institucional es probablemente uno de los síntomas más preocupantes que puede sufrir una ciudad.

Lo verdaderamente grave no es que existan problemas de seguridad, porque todas las grandes ciudades los tienen. Lo preocupante es que la gente termine normalizándolos y se acostumbre a vivir con miedo o con resignación. Cuando un vecino decide no denunciar porque piensa que nadie hará nada, la ciudad empieza a perder una parte de su fortaleza democrática.

Barcelona necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos. Y eso solo se consigue demostrando que quien incumple la ley tiene consecuencias y que quien hace las cosas bien cuenta con el respaldo de las instituciones.

¿Cuál es la decisión más impopular que estaría dispuesto a tomar como alcalde si supiera que es la correcta para la ciudad?

No tendría ningún inconveniente en adoptar medidas que generasen polémica si estoy convencido de que benefician al conjunto de los barceloneses. Gobernar no consiste en buscar titulares favorables o aplausos fáciles, sino en tomar decisiones que muchas veces son incómodas pero necesarias.

Barcelona necesita recuperar el principio de autoridad en el espacio público. Eso significa reforzar la Guardia Urbana, dotarla de más medios y de mayores capacidades operativas, así como actuar con firmeza frente a la multirreincidencia, la okupación conflictiva y el incivismo que padecen numerosos barrios.

Durante demasiado tiempo se ha transmitido la sensación de que cumplir las normas era opcional y de que determinadas conductas apenas tenían consecuencias. Esa situación debe cambiar. La inmensa mayoría de los vecinos quiere vivir en una ciudad ordenada, segura y donde las leyes se respeten. Un alcalde está para proteger a quienes cumplen las normas, no para justificar permanentemente a quienes las incumplen.

¿Qué barrio de Barcelona cree que dentro de diez años estará completamente transformado?

Estoy convencido de que La Sagrera y la Marina del Prat Vermell pueden convertirse en dos de los grandes motores económicos y urbanísticos de Barcelona durante la próxima década. Son proyectos con capacidad para atraer inversión, generar miles de puestos de trabajo y ofrecer nuevas oportunidades de vivienda para muchas familias.

Barcelona necesita volver a crecer mirando hacia el futuro. Disponemos del talento, de las infraestructuras y del potencial para competir con cualquier gran ciudad europea. Lo que hace falta es una administración que acompañe ese crecimiento en lugar de poner obstáculos constantemente.

Sin embargo, también hay barrios que me preocupan profundamente. Pienso en parte de Ciutat Vella, en Sant Antoni o en otras zonas donde la degradación del espacio público comienza a ser evidente. Cuando una administración deja de garantizar la seguridad, abandona el mantenimiento urbano y deja de apoyar al comercio de proximidad, los barrios empiezan a deteriorarse lentamente. Mi compromiso sería impedir que ningún distrito de Barcelona quede abandonado a su suerte.

Si pudiera eliminar una sola medida aprobada por los gobiernos de Ada Colau o Jaume Collboni, ¿cuál sería?

Sin ninguna duda eliminaría la obligación de reservar el 30% de las nuevas promociones para vivienda protegida.

Fue una medida presentada como una solución histórica al problema de la vivienda, pero la realidad ha demostrado exactamente lo contrario. Ha frenado la construcción de nuevas promociones, ha reducido el interés de los inversores y ha disminuido la oferta de viviendas disponibles.

Cuando hay menos oferta y la demanda continúa creciendo, el resultado es inevitable: los precios siguen aumentando y cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda, especialmente para los jóvenes.

Barcelona necesita seguridad jurídica y facilitar la construcción, no convertir a quienes quieren invertir en enemigos. La mejor política de vivienda consiste en construir mucho más, generar confianza y colaborar con el sector privado para aumentar la oferta. Solo así podremos empezar a reducir los precios de forma realista.

¿Qué conversación reciente con un vecino le ha hecho reflexionar especialmente sobre la situación de Barcelona?

Hace poco hablé con una comerciante del barrio de la Sagrada Familia que me dijo una frase que no he olvidado.

Me comentó que los impuestos le preocupaban, pero que lo que realmente le desesperaba era sentir que el Ayuntamiento había desaparecido. Me explicó que cuando surge un problema nadie responde, que las administraciones tardan meses en reaccionar y que muchas veces los comerciantes sienten que están completamente solos.

Aquella conversación resume muy bien el estado de ánimo de muchos barceloneses. El problema no es únicamente económico. Existe una creciente sensación de abandono institucional. Cuando la administración deja de estar presente, los problemas no desaparecen; simplemente recaen sobre los vecinos.

Creo que la principal obligación de un alcalde es precisamente estar al lado de quien necesita respuestas. Gobernar no consiste únicamente en aprobar grandes proyectos, sino también en resolver los problemas cotidianos que afectan a miles de personas.

¿Qué candidato considera que está más sobrevalorado por los medios de comunicación?

Nunca me ha gustado hacer política hablando de mis adversarios. Creo que los ciudadanos están cansados de ver cómo los partidos dedican más tiempo a atacarse entre ellos que a explicar qué quieren hacer por la ciudad.

Los medios pueden generar expectativas, construir relatos o centrar la atención sobre determinados candidatos, pero al final quien decide siempre son los ciudadanos. Y los ciudadanos suelen distinguir perfectamente quién lleva años recorriendo los barrios y quién aparece únicamente cuando se acercan las elecciones.

Las campañas duran unas semanas. La responsabilidad de conocer Barcelona debería durar los cuatro años del mandato.

¿Incorporaría a algún dirigente del PSC o de Junts a su gobierno si llegara a la Alcaldía?

No tendría ningún inconveniente en incorporar a personas que demuestren competencia, honestidad y voluntad de trabajar exclusivamente por Barcelona, independientemente del partido del que procedan.

Mi objetivo no sería construir un gobierno de siglas, sino un gobierno de ciudad. Creo que los ciudadanos valoran mucho más la capacidad de gestión que el carnet político.

Barcelona necesita recuperar la cultura del acuerdo en aquellos asuntos estratégicos que afectan al conjunto de los vecinos. Si una persona está preparada para aportar soluciones y comparte el objetivo de mejorar la ciudad, nunca preguntaré primero de qué partido viene. Lo importante será qué puede hacer por Barcelona y si está dispuesta a trabajar con rigor, lealtad institucional y sentido común.

¿Qué cree que piensa realmente Jaume Collboni sobre la situación de la seguridad en Barcelona cuando se apagan las cámaras?

Estoy convencido de que Jaume Collboni sabe perfectamente que la inseguridad es mucho más grave de lo que reconoce públicamente. No hace falta estar todos los días en la calle para verlo; basta con escuchar a los vecinos, a los comerciantes, a los agentes de la Guardia Urbana o a los Mossos d’Esquadra. Todos coinciden en que la preocupación por la delincuencia ha aumentado y en que muchos barrios llevan demasiado tiempo reclamando respuestas.

El problema no es admitir que existe una situación complicada. El verdadero problema es no actuar con la contundencia necesaria. Durante demasiado tiempo se ha intentado minimizar una realidad que miles de barceloneses viven cada día. Creo que un alcalde tiene la obligación de llamar a las cosas por su nombre y afrontar los problemas sin complejos. Negar la evidencia nunca ha servido para mejorar una ciudad.

Si tuviera que apostar hoy una cena, ¿qué partido cree que sufrirá el mayor desplome en las elecciones municipales de 2027?

No soy amigo de hacer apuestas en política porque la experiencia demuestra que las elecciones siempre pueden deparar sorpresas. Lo que sí creo es que los ciudadanos acaban castigando a quienes dejan de escuchar la realidad de la calle. La política municipal exige cercanía permanente y mucho trabajo. Cuando un partido se desconecta de los problemas cotidianos de los vecinos, tarde o temprano termina pagándolo en las urnas.

Más que fijarme en quién puede perder más votos, me preocupa quién será capaz de ofrecer un proyecto ilusionante para Barcelona. Los ciudadanos no buscan únicamente críticas; buscan soluciones, liderazgo y la sensación de que alguien tiene un rumbo claro para la ciudad.

¿Qué propuesta del Partido Popular está convencido de que acabarán copiando el resto de partidos durante la campaña?

Estoy convencido de que la seguridad será el gran eje del debate político durante los próximos meses. Hace unos años algunos se reían cuando hablábamos de reforzar la Guardia Urbana, combatir con firmeza la multirreincidencia o devolver la autoridad al espacio público. Hoy prácticamente todos los partidos han empezado a introducir esas cuestiones en su discurso.

Es algo que ocurre con frecuencia en política. Primero se ridiculizan determinadas propuestas, después se cuestionan y finalmente terminan incorporándose al programa de quienes antes las rechazaban. Nosotros llevamos años defendiendo que la seguridad no es una cuestión ideológica, sino un derecho básico de todos los ciudadanos. Estoy convencido de que ese será uno de los grandes debates de las próximas elecciones.

¿Qué error estratégico cree que cometió Xavier Trias en 2023 y que usted no repetiría?

Creo que Xavier Trias cometió un error cuando planteó un pacto con Esquerra Republicana mientras necesitaba los votos del Partido Popular para convertirse en alcalde. En política la palabra tiene un valor enorme y los ciudadanos esperan coherencia entre lo que un candidato dice durante la campaña y lo que hace después de las elecciones.

Yo siempre he intentado que tanto mis votantes como el resto de fuerzas políticas sepan cuál es mi posición. Se puede ganar o perder una votación, pero nunca se debe perder la credibilidad. Cuando un político rompe la confianza de quienes le han votado, resulta muy difícil recuperarla.

Por eso siempre he defendido que las promesas electorales deben formularse con responsabilidad y pensando en que después habrá que cumplirlas.

Si solo pudiera hacer una llamada el día después de convertirse en alcalde, ¿a quién llamaría?

Mi primera llamada sería al presidente de la Generalitat para exigir que Barcelona disponga de los 3.000 Mossos d’Esquadra adicionales que necesita. La seguridad no puede seguir siendo un asunto secundario ni depender de cálculos políticos. Los ciudadanos esperan respuestas inmediatas.

Barcelona necesita más presencia policial en las calles, más coordinación entre cuerpos de seguridad y más recursos para combatir la delincuencia organizada y la multirreincidencia. No podemos resignarnos a que determinados delitos formen parte del paisaje habitual de la ciudad.

Creo que el primer mensaje de un nuevo alcalde debe ser muy claro: la seguridad será la prioridad desde el primer día.

¿Qué gran proyecto económico le gustaría atraer a Barcelona y que hoy considera que está marchándose a otras ciudades?

Si tuviera que señalar una prioridad, apostaría por convertir Barcelona en uno de los grandes polos europeos de inteligencia artificial, centros de datos y nuevas tecnologías. La revolución tecnológica que estamos viviendo va a transformar completamente la economía durante las próximas décadas y Barcelona reúne condiciones extraordinarias para liderar ese proceso.

Contamos con universidades de prestigio internacional, con un ecosistema emprendedor muy potente, con centros de investigación de referencia como el Barcelona Supercomputing Center y con grandes eventos tecnológicos como el Mobile World Congress o el Integrated Systems Europe. El talento ya está aquí. Lo que hace falta es un Ayuntamiento que genere confianza y facilite la llegada de inversión.

Durante demasiado tiempo hemos dado por hecho que las empresas seguirían eligiendo Barcelona por inercia. Hoy la competencia entre ciudades es enorme y quien quiera atraer inversión tiene que ofrecer estabilidad, seguridad jurídica y una administración que acompañe a quienes generan empleo.

No se trata de competir contra Madrid, Valencia o Málaga, sino de conseguir que Barcelona vuelva a estar presente en todas las grandes decisiones económicas de Europa.

¿Qué le preocupa más: que Barcelona pierda seguridad o que pierda ambición?

Probablemente la pérdida de ambición. La seguridad es imprescindible para que una ciudad funcione, pero una ciudad que deja de creer en sí misma acaba perdiendo también inversión, talento, oportunidades y capacidad para competir.

Barcelona fue durante muchos años un referente internacional por su dinamismo, su capacidad de innovación y su proyección económica. Hoy tengo la sensación de que nos hemos acostumbrado demasiado a gestionar los problemas en lugar de pensar en el futuro.

Mi objetivo sería recuperar esa ambición colectiva. Quiero una Barcelona que vuelva a atraer empresas, que ofrezca oportunidades a los jóvenes, que sea capaz de liderar grandes proyectos y que vuelva a situarse entre las ciudades más importantes de Europa. Si recuperamos esa confianza, será mucho más fácil resolver el resto de problemas que hoy preocupan a los ciudadanos.

Si pudiera preguntarle una sola cosa a Ada Colau sobre sus ocho años al frente del Ayuntamiento y obligarla a responder con total sinceridad, ¿qué le preguntaría?

Más que hacerle una pregunta, le trasladaría un reproche que creo que comparten muchos barceloneses. Le diría que durante demasiados años gobernó pensando únicamente en una parte de la ciudad y no en el conjunto de los vecinos. Un alcalde no puede gobernar para quienes le votan; tiene la obligación de hacerlo para todos, piensen como piensen y vivan en el barrio que vivan.

Creo que Barcelona ha sufrido una política demasiado ideologizada, donde en muchas ocasiones se priorizó el relato político por encima de la gestión. Eso ha provocado enfrentamientos innecesarios con sectores económicos, con comerciantes, con propietarios y, en definitiva, con muchas personas que también forman parte de esta ciudad.

Mi sensación es que Jaume Collboni ha mantenido parte de esa forma de gobernar. Barcelona necesita volver a unir, dejar atrás los bloques ideológicos y centrarse en resolver los problemas reales de los ciudadanos.

¿Cuál ha sido el momento en el que más cerca ha estado de abandonar la política municipal?

Sin duda, el día de la constitución del Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2023. Durante toda aquella campaña electoral repetí una idea muy clara: mis votos no servirían ni para hacer alcalde a un candidato independentista ni para mantener a Ada Colau en el gobierno. Era un compromiso que había adquirido públicamente con los ciudadanos.

Si no hubiera podido cumplir esa palabra, probablemente habría abandonado la política municipal. Creo profundamente que la credibilidad es el patrimonio más importante que puede tener un político. Se pueden cometer errores, se pueden perder elecciones o votaciones, pero nunca se debe traicionar la confianza de quienes han depositado su voto en ti.

Cuando uno sale a pasear por los barrios de Barcelona tiene que poder mirar a los vecinos a los ojos sabiendo que ha cumplido aquello que prometió. Esa tranquilidad no tiene precio.

¿Qué promesa electoral cree que ningún candidato debería hacer porque sabe que es imposible cumplirla?

Siempre he pensado que uno de los mayores errores de la política actual consiste en prometer soluciones milagrosas para problemas extremadamente complejos. En el caso de Barcelona, sería una irresponsabilidad asegurar que el problema de la vivienda puede resolverse por completo en un único mandato.

La vivienda lleva décadas acumulando dificultades estructurales y nadie puede solucionarlas en cuatro años con una única medida. Hace falta aumentar la oferta, generar seguridad jurídica, agilizar la construcción, colaborar con todas las administraciones y mantener una estrategia durante muchos años.

Prefiero presentar propuestas realistas y explicar a los ciudadanos qué objetivos pueden alcanzarse y cuáles requieren más tiempo. La política necesita recuperar la cultura de la sinceridad. Es mucho mejor prometer menos y cumplir más que construir campañas electorales sobre expectativas imposibles.

¿Qué titular le gustaría leer en la portada de los periódicos exactamente un año después de convertirse en alcalde de Barcelona?

Me gustaría abrir un periódico y leer un titular que dijera: «Barcelona vuelve a ser la ciudad donde los jóvenes quieren quedarse, las empresas quieren invertir y los vecinos vuelven a sentirse seguros».

Ese sería el mejor resumen de un proyecto de ciudad. Significaría que hemos conseguido recuperar la confianza, atraer nuevas inversiones, crear empleo de calidad y devolver la tranquilidad a los barrios.

No sería una victoria personal ni del Partido Popular. Sería la victoria de Barcelona. Creo que nuestra ciudad tiene potencial para volver a situarse entre las grandes capitales europeas, pero para lograrlo necesita recuperar la ilusión y dejar atrás demasiados años de resignación.

¿Qué decisión adoptaría durante el primer mes de mandato que provocaría más críticas desde la izquierda, pero que cree que acabaría siendo respaldada por la mayoría de los barceloneses?

No creo que exista una única decisión. Desde el primer día impulsaría un paquete de medidas para recuperar la autoridad en el espacio público. Dotaría de pistolas táser a todas las patrullas de la Guardia Urbana, reforzaría la presencia policial en aquellos barrios donde la delincuencia es más elevada y pondría en marcha un plan específico contra la multirreincidencia y el incivismo.

También revisaría determinadas políticas relacionadas con la vivienda y el turismo que, en mi opinión, han demostrado ser ineficaces. Barcelona necesita una regulación equilibrada que permita compatibilizar la actividad económica con el descanso vecinal, sin caer en prohibiciones generales que terminan perjudicando la competitividad de la ciudad.

Estoy convencido de que muchas de esas medidas generarían un intenso debate político durante las primeras semanas, pero también creo que, una vez los ciudadanos vieran sus resultados, contarían con un amplio respaldo social. Gobernar implica tomar decisiones y asumir el coste político cuando uno cree que está actuando en beneficio del interés general.

Si las elecciones municipales se decidieran únicamente entre los menores de 35 años, ¿por qué deberían votar a Daniel Sirera y no a cualquier otro candidato?

Porque no quiero venderles una Barcelona imaginaria ni hacer promesas imposibles. Quiero ofrecerles una ciudad donde puedan desarrollar su proyecto de vida sin verse obligados a marcharse por falta de oportunidades. Hoy demasiados jóvenes sienten que acceder a una vivienda, emprender un negocio o encontrar un empleo estable resulta cada vez más complicado.

Mi compromiso consiste en crear las condiciones para que puedan construir aquí su futuro. Eso significa facilitar la creación de empleo, atraer inversión, aumentar la oferta de vivienda, mejorar la seguridad y recuperar la confianza en las instituciones. Barcelona tiene talento de sobra; lo que necesita es una administración que deje de poner obstáculos y empiece a generar oportunidades.

Quiero que dentro de diez años la generación que hoy se plantea abandonar Barcelona pueda decir que acertó quedándose. Ese sería, probablemente, el mayor éxito que podría alcanzar cualquier alcalde.

Una ciudad que quiere volver a liderar

Daniel Sirera afronta las próximas elecciones municipales convencido de que Barcelona atraviesa un momento decisivo. A lo largo de esta conversación con Periodista Digital, el líder del Partido Popular ha defendido un cambio de rumbo basado en tres grandes ejes: recuperar la seguridad en las calles, reactivar la economía mediante la atracción de inversiones y devolver la ambición a una ciudad que, a su juicio, ha perdido parte del liderazgo que durante décadas ejerció en Europa.

Con un discurso centrado en la gestión, la autoridad institucional y la recuperación de la confianza ciudadana, Sirera sostiene que Barcelona dispone de todos los ingredientes para volver a competir con las grandes capitales europeas. La incógnita será si ese mensaje consigue abrirse paso en una campaña que se presenta como una de las más disputadas de los últimos años y en la que el futuro de la capital catalana volverá a situarse en el centro del debate político.