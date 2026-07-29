Golpe de la Complutense a Begoña Gómez: le exige más de 113.000 euros por el software de su cátedra

El futuro se le está ennegreciendo aún más a la mujer de Pedro Sánchez.

La Universidad Complutense acaba de dar un paso decisivo en el caso de Begoña Gómez, al reclamarle más de 113.000 euros relacionados con el software asociado a su cátedra.

Este asunto fue anticipado por esDiario y ha sido corroborado por varios medios en las últimas horas. La cifra exacta de 113.509,32 euros no es un simple capricho: la institución la presenta como el gasto total que ha significado el desarrollo de la herramienta en cuestión.

Esta acción tiene un impacto político y judicial más amplio que meramente contable, ya que la Complutense no solo estima el presumible daño, sino que se posiciona claramente en el ámbito de la reparación civil. En otras palabras, si el juez determina alguna responsabilidad, la universidad pretende que ese dinero vuelva a sus arcas. Y no solo por un impulso nostálgico relacionado con el presupuesto.

Detalle de los costos

La documentación presentada ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid especifica que el coste directo de los contratos administrativos vinculados al desarrollo del software asciende a 108.765,79 euros, a lo que se suman más de 4.700 euros correspondientes a las horas de trabajo y dedicación del personal técnico, administrativo y jurídico de la propia universidad. Como se puede apreciar, la Complutense no se limita a las facturas visibles; también calcula el tiempo interno, que a menudo representa la parte menos llamativa y, al mismo tiempo, más costosa del proceso.

Este cálculo robustece la postura de la universidad, que considera relevante esta cantidad a la hora de valorar la posible responsabilidad civil. Además, diversas informaciones sugieren que esta reclamación forma parte de una estrategia más amplia del centro académico para constituirse como parte afectada y no solo recuperar el dinero, sino también obtener la titularidad y el control del programa, en caso de que la causa avance en esa dirección.

Un conflicto de tinte jurídico y político

La cuestión del software se ha transformado en uno de los elementos más delicados del caso Begoña Gómez. Las informaciones disponibles apuntan a que la investigación se centra en determinar si una herramienta financiada con recursos de la Complutense terminó registrada a nombre personal de la esposa del presidente del Gobierno y fue utilizada posteriormente con fines privados. Aquí radica el meollo del asunto: no solo importa quién pagó, sino también quién debió quedarse con el producto final.

Por su parte, la defensa ofrece una visión muy diferente. Un informe presentado por su entorno sostiene que la cátedra no generó perjuicio económico para la universidad, e incluso señala que pudo haber producido un superávit cercano a 13.000 euros. La Fiscalía, en líneas similares, ha solicitado la absolución y asegura que Gómez no recibió “cero euros” por su labor en la cátedra. Este choque de narrativas ha elevado el caso de una simple discusión técnica a una complicada batalla de interpretaciones.

Mientras tanto, el reloj judicial sigue su marcha. El juez ha dado por concluidas las investigaciones y el proceso avanza hacia un juicio ante jurado popular, con varias imputaciones en el horizonte. Además, la Complutense ha decidido presentarse como parte perjudicada para solicitar la reparación del daño que se alega haber sufrido.