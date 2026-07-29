Sánchez, los Falcon y los hidroaviones: el coste político de dos decisiones en un mismo día

Pedro Sánchez se prepara para unas vacaciones prolongadas, en medio del ruido constante de la corrupción, la parálisis política y una temporada estival en la que los incendios forestales vuelven a poner a prueba la eficacia del Estado. Así las cosas, El Debate pone el foco en un dato que ilustra la polémica: el mismo día en que el Gobierno decidió no renovar 10 hidroaviones, lanzó una licitación de 73,5 millones para mantener el Falcon, el Airbus y otros aviones oficiales.

Esta secuencia genera una carga política considerable, ya que entrelaza dos símbolos muy dispares. De un lado, el transporte de lujo del presidente y parte de su equipo; del otro, los aviones que se utilizan para combatir incendios, justo en un momento en el que España enfrenta una situación particularmente crítica. La imagen resultante es clara y devastadora para el Ejecutivo: cuando el fuego aprieta, el debate sobre prioridades también se aviva.

Qué ocurrió exactamente

Tal y como se ha publicado, el 10 de julio el Gobierno dio por terminado el contrato de modernización de 11 kits para la flota Canadair CL-215T, una medida que había estado bloqueada durante años. En la misma jornada, el Ejecutivo envió al Diario Oficial de la Unión Europea la licitación para el mantenimiento de cinco Falcon, dos Airbus A310 y tres Cessna Citation V del Ejército del Aire, con un presupuesto total de 80,5 millones para todo el contrato.

La distribución de ese gasto interno aviva las críticas políticas. Para los Falcon 900, se destinarán 34 millones en cuatro años; para los Airbus A310, 39,5 millones, y se añaden 7 millones para los Cessna. En total, el coste del mantenimiento de la flota VIP se eleva a 73,5 millones, una suma suficientemente alta como para generar titulares y alimentar el debate público.

La otra cara: hidroaviones en mínimos y un contrato que llega tarde

La anulación de la modernización de los hidroaviones no se produce en un vacío. El Ministerio para la Transición Ecológica calificó el proyecto en 2022 como “urgente” e “imperativo”, advirtiendo que no llevar a cabo la modernización podría reducir significativamente la capacidad de extinción de incendios.

El inconveniente, según informaciones recientes, es que tras cuatro años de trámites no se renovó ninguna unidad y el procedimiento finalizó el 10 de julio, en plena oleada de incendios y cuando la flota ya estaba afectada por averías y revisiones. La visión del Gobierno es diferente: argumenta que se trataba de un contrato relacionado con software y no con la adquisición de nuevas aeronaves, y que la empresa solicitó más dinero del acordado, lo que obligó a detener la adjudicación por motivo de legalidad.

A pesar de esta aclaración, el daño a la reputación está consumado. La oposición encuentra en esto una narrativa muy simple: se prioriza el confort del aparato oficial mientras se pospone una inversión crucial para enfrentar la emergencia climática. Y la política, cuando percibe contradicciones, rara vez perdona.

Vacaciones largas, mayoría corta

Este embrollo no puede comprenderse sin tener en cuenta el clima general. Sánchez se marcha de vacaciones en uno de los veranos más complicados de su carrera, recibiendo críticas por la falta de mayorías, la acumulación de escándalos y una sensación de Gobierno en piloto automático. Además, varias crónicas han señalado que el presidente prolongará su descanso unas semanas, un factor que refuerza la percepción de desconexión en un momento especialmente delicado.

En el ámbito parlamentario, la debilidad tampoco juega a su favor. La oposición describe un Ejecutivo descompuesto, sin Presupuestos y atrapado en su propia agenda judicial y política. En esta coyuntura, cada decisión administrativa toma una carga simbólica mayor. Un contrato de mantenimiento aéreo que se firma el mismo día que se cancela el de los hidroaviones deja de ser un mero trámite y se convierte en munición política.

Elemento Cifra Lectura política Mantenimiento Falcon y Airbus 73,5 millones Refuerza la imagen de gasto en lo institucional Mantenimiento Cessna 7 millones Completa el contrato aéreo militar Hidroaviones cancelados 10 kits Golpea el discurso de prevención de incendios Plazo perdido 4 años Alimenta la crítica por inacción

Lo que puede venir ahora

Las consecuencias inmediatas son dos. Primero, el Gobierno deberá relanzar la licitación para la modernización de la flota anfibia, con el consiguiente retraso en una cuestión donde el tiempo es tan crítico como el dinero. En segundo lugar, la oposición continuará aprovechando la comparativa entre el gasto en aviones oficiales y la falta de resultados en medios contra incendios, un contraste que resulta ventajoso en campaña y complicado para los argumentos de Moncloa.

También hay una derivada más incómoda: la percepción de que el Estado reacciona tarde a los problemas que asegura que son prioritarios. Cuando la urgencia se proclama en marzo y se cancela en julio, los ciudadanos no suelen pensar en trámites administrativos, sino en una pregunta más sencilla: ¿quién estaba cuidando del tiempo?

Un apunte menos solemne

Los Falcon y los Airbus oficiales no son ajenos a la controversia, pero siempre logran el mismo efecto: transforman un debate técnico en una metáfora sobre el poder y sus privilegios. Y los hidroaviones, por otro lado, tienen esa curiosa habilidad de aparecer solo cuando el monte se encuentra en llamas; fuera de temporada, casi nadie se acuerda de ellos, aunque luego son los primeros en salir en las fotografías.

Por último, resulta curioso observar cómo el contraste entre aviones de representación y aviones de extinción evoca cierta ironía típica española, en la que la Administración parece capaz de movilizar toda una flota para una cumbre, pero se queda atascada durante años cuando se trata de renovar lo que apaga incendios.