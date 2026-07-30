Félix Bolaños (PSOE) recibe un saco de zascas por imputar al PP el cierre del estadio del Rayo Vallecano

Un gol en propia meta.

O también quedarse en fuera de juego de la manera más ridícula posible.

Félix Bolaños (PSOE), visitante habitual del campo del Rayo Vallecano y que incluso viajó a la final de la Conference League, acaba de liarla.

El ministro publicó un mensaje en X en el que cuestiona la extinción de la concesión del estadio de Vallecas y apunta directamente al Partido Popular.

¿Por qué la CMadrid extingue la concesión del campo de Vallecas al Rayo por el abandono de la propia CMadrid? ¿Por qué se hace días antes del inicio de Liga, perjudicando al equipo? ¿Se va a privatizar la nueva concesión? ¿El PP contra Vallecas y el Rayo? https://t.co/yWManxnAwi — Félix Bolaños (@felixbolanosg) July 29, 2026

El tuit del ministro enlaza con una información de elDiario.es sobre la obligación de abandonar el estadio para obras urgentes. Bolaños formula varias preguntas retóricas: «¿Por qué la Comunidad de Madrid extingue la concesión del campo de Vallecas al Rayo por el abandono de la propia Comunidad de Madrid? ¿Por qué se hace días antes del inicio de Liga, perjudicando al equipo? ¿Se va a privatizar la nueva concesión? ¿El PP contra Vallecas y el Rayo?». El texto sitúa la medida en pleno verano y justo antes del comienzo de la competición.

Las respuestas no se hicieron esperar y dejaron al titular de Justicia tupido a zascas:

Por incumplimiento normativo severo que determina riesgo de seguridad elevado.

Por deficiencias críticas en sistemas vitales que comprometen

gravemente la seguridad.

Por sistemas obsoletos que suponen abandono de las obligaciones reglamentarias. ¿El PSOE contra la seguridad? https://t.co/aB0svh18Hr — Mariano de Paco Serrano (@depacoserrano) July 29, 2026

¿Que oscuros intereses tiene @felixbolanosg para despreciar la seguridad en un estadio cuyo mantenimiento era responsabilidad del concesionado? Son intereses suyos? Del PSOE? Del Gobierno? 🤔🤔🤔 https://t.co/ECdt1O335b pic.twitter.com/W0y719FPsi — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) July 29, 2026

Ir al palco tiene precio. Y que te inviten a la final de la Conference junto a tu hijo, también https://t.co/mtPZtZ4E21 pic.twitter.com/tn2QlyZFm7 — Mario Cortijo (@MCortijo16) July 29, 2026

Sr. Ministro. Haga el favor de solicitar el informe de más de 100 páginas de la auditoría y después opine. Lo puede leer entre rato y rato en el baño porque la gestión de la junta directiva del Rayo ha sido una grandísima mierda los últimos 15 años. https://t.co/7pvLjRTlDW — ADRV Accionistas (@AccionistasADRV) July 29, 2026