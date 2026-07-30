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Política

POLÉMICA SOBRE EL RECINTO DEPORTIVO DEL EQUIPO DE LA FRANJA ROJA

Félix Bolaños (PSOE) recibe un saco de zascas por imputar al PP el cierre del estadio del Rayo Vallecano

El ministro de la Presidencia y Justicia cuestiona la decisión de la Comunidad de Madrid y desata una oleada de respuestas airadas en la red

Félix Bolaños.
Félix Bolaños.
Archivado en: Félix Bolaños | Gobierno de España | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Rayo Vallecano

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Un gol en propia meta.

O también quedarse en fuera de juego de la manera más ridícula posible.

Félix Bolaños (PSOE), visitante habitual del campo del Rayo Vallecano y que incluso viajó a la final de la Conference League, acaba de liarla.

El ministro publicó un mensaje en X en el que cuestiona la extinción de la concesión del estadio de Vallecas y apunta directamente al Partido Popular.

El tuit del ministro enlaza con una información de elDiario.es sobre la obligación de abandonar el estadio para obras urgentes. Bolaños formula varias preguntas retóricas: «¿Por qué la Comunidad de Madrid extingue la concesión del campo de Vallecas al Rayo por el abandono de la propia Comunidad de Madrid? ¿Por qué se hace días antes del inicio de Liga, perjudicando al equipo? ¿Se va a privatizar la nueva concesión? ¿El PP contra Vallecas y el Rayo?». El texto sitúa la medida en pleno verano y justo antes del comienzo de la competición.

Las respuestas no se hicieron esperar y dejaron al titular de Justicia tupido a zascas:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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