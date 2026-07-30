El fichaje de Jaime Campaner, el penalista que se juega el tipo con Begoña Gómez

A medida que se aproxima un juicio con jurado popular que podría ser un hito en la legislatura, la esposa del presidente del Gobierno ha decidido dar un giro inesperado: se inclina por el penalista Jaime Campaner, quien acapara la atención al asumir la difícil defensa de Begoña Gómez. Este cambio es significativo: implica dejar de lado la mirada política habitual de un exministro socialista, para dar paso a la fría lógica de un experto en juicios complejos y con alta exposición mediática.

La incógnita que flota sobre Moncloa, las salas de justicia y los medios de comunicación es doble: ¿quién es realmente este abogado mallorquín que ahora se enfrenta al caso de Begoña Gómez?, y ¿hasta qué punto ha tenido influencia el presidente Pedro Sánchez en su llegada a una causa que lo involucra políticamente?

Un penalista de élite, preparado para el combate judicial

Campaner no es un abogado cualquiera que ha llegado en el último momento. Con 43 años, es socio director de Campaner Law, doctor en Derecho Procesal y profesor universitario, con una sólida reputación en Derecho Penal Económico y en procedimientos de gran envergadura. Su despacho se especializa en: litigación penal de alto nivel, extradiciones y órdenes europeas de detención, recursos ante el Supremo, Constitucional y TEDH y cumplimiento normativo empresarial e investigaciones internas

Su trayectoria académica es excepcional: se graduó como el mejor de su promoción en la Universidad de las Islas Baleares, obtuvo un máster en Derecho Penal Económico Internacional en Granada y un doctorado en la Complutense, donde recibió premio extraordinario. En marzo de 2024, fue designado académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, lo que refuerza su atractivo para una defensa que busca ser técnicamente perfecta.

Lejos de la figura del abogado «político» que ofrecía Antonio Camacho, Campaner representa al penalista meticuloso: centrado en la técnica y el procedimiento, con experiencia ante jurados populares y un currículum repleto de macrocausas tanto económicas como mediáticas.

De Nóos a los Pujol: el bagaje que necesitaba Begoña Gómez

La carrera de Campaner ofrece claves para comprender el cambio en la defensa. Este abogado mallorquín ha estado presente en:

Caso Nóos , donde defendió al asesor fiscal Salvador Trinxet , vinculado a la trama empresarial de Iñaki Urdangarin y Diego Torres .

, donde defendió al asesor fiscal , vinculado a la trama empresarial de y . La causa contra los miembros de la familia Pujol , actuando como defensor de Josep Pujol Ferrusola en el juicio sobre la supuesta fortuna oculta en Andorra.

, actuando como defensor de en el juicio sobre la supuesta fortuna oculta en Andorra. La macrocausa referente al excomisario José Manuel Villarejo , defendiendo al expresidente de Sacyr Luis del Rivero .

, defendiendo al expresidente de Sacyr . Representando al FC Barcelona en la auditoría sobre la gestión de la anterior junta directiva, con Joan Laporta al frente.

en la auditoría sobre la gestión de la anterior junta directiva, con al frente. La defensa del futbolista Rafa Mir en una causa por agresión sexual, finalmente condenado a más de ocho años de prisión.

Más allá de los nombres mencionados, la tendencia es evidente: causas con gran impacto mediático, delitos económicos complicados y procedimientos con un alto componente político o institucional

Para una defensa que afronta acusaciones de tráfico de influencias y malversación relacionadas con su cátedra en la Complutense y su actividad en Moncloa, la experiencia de Campaner en entornos llenos de ruido mediático es un recurso valioso.

¿Por qué ahora y por qué él? Estrategia política y judicial ante el jurado

El nombramiento se produce en un momento crítico del proceso: la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que Begoña Gómez será juzgada por un tribunal del jurado, compuesto por nueve ciudadanos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, demandan hasta 13 años de prisión.

Esta decisión puede interpretarse de varias maneras en el ámbito político y procesal:

Se reemplaza el perfil del exministro y exfiscal Antonio Camacho , vinculado al PSOE, por un abogado considerado más técnico y menos “de partido”.

, vinculado al PSOE, por un abogado considerado más técnico y menos “de partido”. Se prioriza ahora la especialización en juicios con jurado popular , un terreno donde Campaner tiene experiencia, crucial cuando la contienda se libra en la percepción de ciudadanos, no solo de magistrados.

, un terreno donde Campaner tiene experiencia, crucial cuando la contienda se libra en la percepción de ciudadanos, no solo de magistrados. Se envía un mensaje a la opinión pública: la defensa de Begoña Gómez se profesionaliza al máximo justo cuando el caso podría convertirse en un arma constante para la oposición.

¿Se ha “impuesto” Sánchez a Campaner? La información sugiere que es una decisión presentada oficialmente por Begoña Gómez al Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, en consenso con Camacho. Los medios informan de que «ha designado» o «ha elegido» al penalista, sin evidencias documentales de una intervención directa del presidente, más allá de la lógica coordinación política en un asunto con alto riesgo electoral. En términos legales, la elección corresponde a la investigada; sin embargo, en el ámbito político, es difícil imaginar un cambio de tal magnitud sin que el círculo de confianza de Moncloa estuviera al tanto.

Lo que se juega Moncloa con este cambio de defensa

La llegada de Campaner trae consigo repercusiones que van más allá de la estrategia judicial:

En el ámbito político

– Fortalece la postura del Gobierno, afirmando que el caso se enfrenta “por la vía judicial”, con un penalista de renombre y evitando desafíos directos a los tribunales.

– Dificulta el relato de oposición que denuncia “blindaje político”, al contar con un abogado que no forma parte de la estructura del PSOE.

En el panorama mediático

– La presencia de un abogado experimentado en macrojuicios permite controlar de manera más efectiva los tiempos, documentos y filtraciones.

– Su trayectoria en causas polémicas —desde Nóos hasta Villarejo— lo coloca en una posición cómoda en un entorno donde cada paso en el proceso será interpretado con una lectura política y con cobertura constante.

En la defensa jurídica

– Su formación en delitos económicos y en juicios con jurado se ajusta a un proceso donde será crucial explicar a ciudadanos no juristas las decisiones y contratos vinculados a la actividad de Begoña Gómez en la Complutense y en la administración.

El riesgo para Moncloa es claro: un penalista bien preparado aumenta las posibilidades de que la defensa sea sólida, pero al mismo tiempo incrementa el nivel de escrutinio público. Cualquier estrategia de Campaner será examinada como si se tratara de una jugada de Sánchez, independientemente de que haya o no una implicación real del presidente en la elección.