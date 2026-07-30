Gerard Ortega: «No les pido un acto de fe; les pido una oportunidad para cambiar Blanes»

Con un discurso centrado en la transparencia, la reducción del gasto político y la modernización de la administración municipal, Gerard Ortega afronta las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de convertir a Alternativa Blanes en una alternativa de gobierno. El candidato sostiene que el municipio necesita un cambio profundo en la forma de gestionar el Ayuntamiento y defiende un modelo basado en la rendición de cuentas, la eficiencia y la cercanía con los vecinos. En esta entrevista con Periodista Digital desgrana sus principales propuestas y explica cómo pretende transformar Blanes si consigue la confianza de los ciudadanos.

Ha asegurado que quiere romper con la forma tradicional de hacer política en Blanes. ¿Qué hará diferente desde el primer día si llega a la alcaldía?

Lo primero que haré será abrir las ventanas del Ayuntamiento, tanto en sentido literal como en sentido político. Durante demasiado tiempo los vecinos han tenido la sensación de que las decisiones importantes se toman entre unos pocos y sin dar las explicaciones necesarias. Mi prioridad será cambiar esa dinámica y construir una administración abierta, transparente y que rinda cuentas de forma permanente.

Cada euro gastado deberá estar perfectamente justificado y explicado. Cada concejal tendrá unos objetivos concretos, medibles y públicos, de manera que los ciudadanos puedan comprobar si realmente se está trabajando por el interés general. Quiero un Ayuntamiento donde el alcalde y su equipo no pidan confianza cada cuatro años, sino que se la ganen cada día con hechos, resultados y transparencia. Gobernar significa servir a los vecinos, no proteger al gobierno de turno.

Sus críticos le acusan de tener un discurso muy contundente, pero pocas propuestas concretas. ¿Qué tres medidas aprobaría en sus primeros 100 días?

Los primeros cien días son fundamentales para demostrar que el cambio va en serio. La primera decisión sería encargar una auditoría independiente de todas las cuentas municipales para conocer con absoluta transparencia cuál es la situación económica del Ayuntamiento y detectar posibles ineficiencias o gastos innecesarios.

La segunda medida sería poner en marcha un plan de choque de limpieza y mantenimiento de calles, parques y espacios públicos. No bastan los anuncios; quiero objetivos concretos, indicadores públicos y una evaluación semanal para que cualquier vecino pueda comprobar si realmente se están cumpliendo los compromisos.

Y la tercera gran actuación consistirá en simplificar la burocracia municipal. Abrir un negocio, solicitar una licencia o realizar una obra menor no puede convertirse en un laberinto administrativo que frene la inversión y desanime a quienes quieren emprender. El Ayuntamiento debe dejar de ser un problema y convertirse en un aliado para quienes crean empleo y riqueza en Blanes.

¿Cuál considera que es hoy el principal problema de Blanes: la seguridad, la limpieza, la vivienda o la gestión económica? ¿Por qué?

Creo que el verdadero problema de Blanes es la gestión. La mayoría de los problemas que sufren los vecinos tienen un origen común: una administración que no funciona con eficacia. Cuando un Ayuntamiento gestiona mal sus recursos, aparecen calles sucias, aumenta la sensación de inseguridad, se ralentizan las inversiones, se dificulta el acceso a la vivienda y los servicios públicos pierden calidad.

No creo que falten recursos; muchas veces lo que falta es capacidad para administrarlos correctamente y establecer prioridades. Si el Ayuntamiento funciona bien, si controla el gasto y organiza mejor sus servicios, la mejora acaba llegando a todos los ámbitos. Por eso considero que la gestión debe ser el punto de partida de cualquier proyecto de transformación.

Usted habla de reducir el gasto político. ¿Qué partidas eliminaría o recortaría sin afectar a los servicios públicos?

Mi prioridad es reducir todo aquello que no repercute directamente en la calidad de vida de los vecinos. Hay margen para eliminar propaganda institucional innecesaria, duplicidades administrativas, determinados contratos prescindibles, cargos de confianza cuya utilidad no esté justificada y subvenciones que no acrediten resultados reales.

No se trata de recortar por recortar, sino de gastar mejor. Cada euro que logremos ahorrar debe destinarse a reforzar los servicios públicos esenciales, mejorar el mantenimiento de la ciudad o aliviar la presión económica que soportan los contribuyentes. La administración debe dar ejemplo utilizando los recursos públicos con el mismo rigor que cualquier familia administra su economía.

¿Cómo piensa afrontar el problema del acceso a la vivienda para los jóvenes sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos?

La solución no pasa por subir impuestos ni por imponer más trabas. Lo que necesita Blanes es aumentar la oferta de vivienda. Para ello será imprescindible agilizar licencias urbanísticas, desbloquear suelo disponible, favorecer la rehabilitación de viviendas vacías e impulsar la colaboración con la iniciativa privada para desarrollar nuevas promociones de vivienda asequible.

Cuando existe más oferta, los precios tienden a estabilizarse y los jóvenes tienen más oportunidades para emanciparse. El Ayuntamiento debe convertirse en un facilitador y no en un obstáculo permanente. Cuanto más sencillo sea construir, rehabilitar e invertir, mayores serán las posibilidades de ofrecer vivienda accesible sin castigar fiscalmente a los vecinos.

En materia de seguridad, ¿cree que el Ayuntamiento ha sido demasiado permisivo con la delincuencia y la ocupación ilegal? ¿Qué cambiaría?

Creo que durante demasiado tiempo se ha confundido tolerancia con pasividad. La inmensa mayoría de los vecinos cumplen las normas y merecen sentirse protegidos por las instituciones. Mi prioridad será garantizar que quien respeta la ley tenga el respaldo del Ayuntamiento y que quien la incumpla encuentre una respuesta firme dentro del marco legal.

Mejoraremos la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, revisaremos aquellos protocolos que puedan resultar ineficaces y utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para combatir la ocupación ilegal y la delincuencia reincidente. La seguridad no debe entenderse como un debate ideológico, sino como un derecho básico de cualquier ciudadano.

Alternativa Blanes se presenta como un proyecto independiente. Si necesita pactar para gobernar, ¿con qué partidos nunca llegaría a un acuerdo?

No entiendo la política como una suma de etiquetas, sino como una defensa de principios. Mi compromiso no es con unas siglas concretas, sino con el programa que hemos presentado a los vecinos. No apoyaré acuerdos que supongan mantener el mismo modelo de gestión que, a nuestro juicio, ha frenado el desarrollo de Blanes durante los últimos años.

Cualquier posible pacto deberá respetar nuestras líneas fundamentales: transparencia, reducción del gasto político, mejora de los servicios públicos, simplificación administrativa y una gestión orientada a los resultados. Si esas condiciones no se cumplen, no tendrá sentido llegar a acuerdos simplemente por ocupar un gobierno.

Algunos le comparan con Javier Milei y le llaman el «Milei catalán». ¿Se siente cómodo con esa etiqueta o cree que simplifica demasiado su proyecto político?

La verdad es que me encanta que me llamen el «Milei catalán». De todos los calificativos que me han puesto, probablemente es el que mejor me define. Me siento identificado con la valentía de Javier Milei para romper con el sistema, enfrentarse a los privilegios de la vieja política y defender la libertad sin complejos. Creo que hace falta esa misma determinación para cambiar las cosas cuando un modelo lleva años agotado. Evidentemente, cada país y cada municipio tienen su propia realidad, y mi prioridad es Blanes, pero comparto esa forma de entender la política: menos burocracia, menos gasto político, más libertad, más responsabilidad y una administración al servicio de los ciudadanos. Si ese espíritu de cambio hace que algunos me llamen el «Milei catalán», lo considero un auténtico orgullo. Mi objetivo es traer esa misma energía reformista a Blanes y demostrar que otra forma de gobernar es posible.

Usted ha denunciado falta de transparencia en el Ayuntamiento. ¿Qué mecanismos implantaría para que los vecinos pudieran fiscalizar la gestión municipal?

La transparencia no puede limitarse a publicar documentos difíciles de entender en una página web. Los ciudadanos tienen derecho a saber, de forma sencilla, cómo se utiliza cada euro de sus impuestos. Por eso publicaremos todos los contratos, subvenciones y gastos municipales de manera clara y accesible.

Además, estableceremos comparecencias periódicas del alcalde para responder directamente a las preguntas de los vecinos y crearemos indicadores públicos que permitan evaluar el grado de cumplimiento del programa de gobierno. Gobernar también significa dar explicaciones y aceptar el control permanente de la ciudadanía.

Blanes vive en gran medida del turismo. ¿Cómo se puede potenciar la economía local sin perjudicar la calidad de vida de los vecinos?

El turismo seguirá siendo un motor económico fundamental para Blanes, pero debemos apostar por un modelo de mayor calidad y menos dependiente de la estacionalidad. El objetivo debe ser atraer visitantes que generen más valor añadido, apoyar al comercio local y favorecer que la actividad económica se mantenga durante todo el año.

Al mismo tiempo, es necesario impulsar otros sectores capaces de generar empleo estable, atraer inversión y ofrecer oportunidades a los jóvenes. El éxito no consiste únicamente en recibir más turistas, sino en conseguir que esa riqueza repercuta realmente en los vecinos sin deteriorar la convivencia ni el entorno urbano.

Ha recibido amenazas por su actividad política. ¿Eso ha reforzado su determinación o en algún momento se planteó abandonar el proyecto?

Las amenazas nunca deberían formar parte del debate democrático. Evidentemente afectan en el plano personal y también a quienes te rodean, porque nadie está preparado para vivir situaciones de ese tipo. Sin embargo, también refuerzan la convicción de que la libertad exige valentía y de que no podemos permitir que la intimidación marque el rumbo de la política.

Si quienes recurren a las amenazas consiguen que alguien abandone sus ideas, habrán conseguido su objetivo. Yo seguiré defendiendo mis convicciones con firmeza, respeto y dentro de la ley, porque creo que la democracia solo puede fortalecerse cuando todas las opiniones pueden expresarse libremente.

Si hoy tuviera un minuto frente a todos los vecinos de Blanes para pedir su voto, ¿qué les diría para convencer a quienes nunca le han apoyado?

No les pediría un acto de fe. Les pediría una oportunidad para demostrar que otra forma de gobernar es posible. Si creen que Blanes puede estar más limpia, más segura, con una administración más eficiente y con más oportunidades para los jóvenes, entonces ya compartimos el mismo objetivo.

No voy a prometer soluciones milagrosas ni cambios imposibles de cumplir. Les prometo trabajo, honestidad, transparencia y la determinación de tomar decisiones pensando siempre en el interés general y no en intereses partidistas.

Blanes no está condenada a seguir igual. Tiene talento, potencial y vecinos comprometidos. Estoy convencido de que puede recuperar la ilusión y volver a ser un municipio de referencia. Si los ciudadanos me otorgan su confianza, dedicaré todos mis esfuerzos a demostrar que ese cambio no solo es necesario, sino también posible.