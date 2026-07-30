Sirera carga contra Collboni tras visitar el asentamiento de Montjuïc: «La pasividad del PSC está convirtiendo Barcelona en un gran campamento de chabolas»

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado este jueves el estado de degradación del asentamiento ilegal situado en la ladera de la montaña de Montjuïc, bajo las escaleras de Forestier, y ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de haber «renunciado a combatir un problema que cada día se extiende por más barrios de la ciudad».

Tras visitar el enclave, Sirera ha asegurado que «la pasividad del PSC está convirtiendo Barcelona en un gran campamento de chabolas», al considerar que la falta de actuación municipal favorece la aparición de nuevos asentamientos ilegales en distintos puntos de la capital catalana.

«Cada vez aparecen más asentamientos porque el Ayuntamiento actúa tarde, mal o simplemente no actúa. Cuando se tolera la ocupación ilegal del espacio público, el problema acaba multiplicándose», ha afirmado el dirigente popular.

Denuncian consumo de drogas en el interior del asentamiento

El Partido Popular ha difundido un vídeo grabado en el asentamiento en el que, según la formación, pueden observarse varias personas consumiendo drogas en el interior de una de las chabolas a plena luz del día.

Para Sirera, estas imágenes evidencian «el abandono absoluto» que sufre esta zona de la ciudad y ponen de manifiesto un problema que, a su juicio, el gobierno municipal está permitiendo cronificar.

«Barcelona tiene un grave problema con el tráfico y el consumo de drogas y quien quiera negarlo solo tiene que ver estas imágenes. Lo que ocurre en Montjuïc no puede normalizarse», ha manifestado.

Basura, insalubridad e inseguridad

El grupo popular sostiene que el asentamiento no solo representa un problema urbanístico, sino que también genera importantes dificultades para la convivencia de los vecinos.

Según denuncia el PP, en el entorno existe una importante acumulación de residuos, proliferación de ratas y cucarachas, problemas de insalubridad y un aumento de la inseguridad, con robos y otras incidencias que afectan a quienes viven o transitan por la zona.

Sirera ha recordado que el Partido Popular lleva todo el mandato alertando sobre la proliferación de asentamientos ilegales en diversos puntos de Barcelona, citando casos como La Sagrera, la Zona Franca, Poblenou o la Ronda Litoral.

Asimismo, ha señalado que algunos de los desalojos realizados durante los últimos años llegaron después de las denuncias públicas efectuadas por su formación política.

Reclama una estrategia permanente

El dirigente popular ha advertido de que los desalojos puntuales no solucionan el problema si no van acompañados de una estrategia estable que impida nuevas ocupaciones.

«No basta con desalojar un asentamiento cuando el problema ya es insostenible. Si no existe una estrategia firme y permanente, las personas simplemente se trasladan a otro lugar y el problema vuelve a empezar. Es exactamente lo que está ocurriendo en Barcelona», ha asegurado.

Sirera también ha criticado la falta de coordinación entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, cuestionando la eficacia de las políticas sociales desarrolladas hasta ahora para abordar la situación de las personas que viven en estos asentamientos.

En este sentido, ha defendido que los servicios sociales deben ofrecer alternativas que permitan abandonar la exclusión, pero sin consolidar asentamientos permanentes en el espacio público.

El PP exige el desalojo del asentamiento

Como medida inmediata, el Grupo Municipal Popular reclama el desalojo del asentamiento de Montjuïc, el refuerzo de la presencia policial para evitar nuevas ocupaciones y la puesta en marcha de un plan coordinado entre Ayuntamiento, Generalitat y cuerpos de seguridad que combine la intervención social con el cumplimiento de la legalidad.

«Barcelona no puede resignarse a convivir con asentamientos ilegales permanentes. Recuperar el espacio público, garantizar la seguridad y ofrecer alternativas a quienes realmente las necesitan es una obligación de cualquier gobierno responsable», ha concluido Daniel Sirera.